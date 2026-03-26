VCCI đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với dầu hoả
Hoàng Sơn
26/03/2026, 18:43
VCCI vừa đề xuất mở rộng diện giảm thuế bảo vệ môi trường, đưa dầu hỏa vào phạm vi điều chỉnh nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu tác động từ chi phí nhiên liệu tăng cao...
Theo VCCI, biến động khó lường của thị trường năng lượng thế giới, đặc biệt là trong bối
cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, đang gây áp lực lớn lên mặt bằng giá
xăng dầu trong nước.
Giá dầu thô tăng mạnh, đi kèm rủi ro gián đoạn nguồn cung,
khiến chi phí nhiên liệu leo thang, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất,
vận tải và đời sống dân sinh.
Phản ứng nhanh với diễn biến phức tạp này, dựa trên cơ sở đề xuất từ Bộ Công Thương và và
khung mức thuế bảo vệ môi trường hiện hành, Bộ Tài chính ban hành dự thảo Nghị
quyết điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu.
Theo đề xuất, mức thuế đối với xăng (trừ etanol) sẽ giảm xuống còn
1.000 đồng/lít (giảm tương ứng 1.000 đồng/lít); nhiên liệu bay cũng được điều chỉnh về cùng mức (giảm
500 đồng/lít); trong khi dầu diesel giảm còn 500 đồng/lít, giảm
500 đồng/lít so với mức đang áp dụng.
Góp ý về nội dung này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng đây là điểm cần cân nhắc, bởi dầu hỏa vẫn là nguồn nhiên liệu thiết yếu tại nhiều khu vực nông thôn, miền núi, nơi thu nhập của người dân còn hạn chế và dễ chịu tổn thương nhất trước biến động giá năng lượng.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Như vậy, dự thảo Nghị quyết hiện chỉ tập trung điều chỉnh đối với
ba mặt hàng gồm xăng (trừ etanol), nhiên liệu bay và dầu diesel, trong khi đó dầu
hỏa và dầu mazut vẫn giữ nguyên mức thuế theo Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15.
Chính vì vậy, VCCI đề xuất cơ quan soạn thảo xem xét mở rộng phạm vi áp dụng đối với dầu hoả hoặc làm rõ lý do chưa đưa mặt
hàng này vào diện điều chỉnh.
Đánh giá về hiệu quả chính sách, VCCI cho rằng việc giảm thuế về
mức sàn trong khung là phù hợp với thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Tuy nhiên, tác động thực tế đến giá bán lẻ được cho là còn hạn chế.
Theo ước tính của Bộ Tài chính, mức giảm thuế
bảo vệ môi trường giúp
hạ giá bán lẻ xăng khoảng 1.080 đồng/lít và dầu diesel khoảng 540 đồng/lít đã
bao gồm cả
thuế giá trị gia tăng.
"Mặc dù vậy, VCCI đánh giá mức giảm trên vẫnthấp
hơn nhiều so với biên độ tăng giá lên tới hàng nghìn đồng/lít trong các kỳ điều hành gần đây", văn bản VCCI nêu rõ.
Từ đó, cơ quan này kiến nghị Bộ Tài chính bổ sung đánh giá tổng
thể, đặt chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường trong
tương quan với các công cụ điều hành khác như Quỹ bình ổn giá hay các sắc thuế
liên quan, nhằm phản ánh đầy đủ mức độ hỗ trợ đối với doanh nghiệp và người
dân.
Theo Bộ Công
Thương, thuế bảo vệ môi trường hiện chiếm khoảng 6,7% trong cơ cấu giá cơ sở
xăng dầu và vẫn còn dư địa điều chỉnh trong
khuôn khổ Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15 áp dụng cho năm 2026.
Tuy nhiên, trong kịch bản bất lợi khi giá dầu thế giới vượt ngưỡng
120 USD/thùng, khả năng tiếp tục giảm thuế theo khung hiện hành sẽ bị hạn chế. Điều
này đặt ra yêu cầu về phương án dự phòng, bao gồm khả năng điều chỉnh lại khung
thuế khi cần thiết để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành, VCCI
nhấn mạnh
Ở góc độ ngân sách, việc giảm thuế dự kiến làm giảm thu ngân sách nhà nước
khoảng 1.790 tỷ đồng/tháng.
“Dù mức này có thể chấp
nhận trong ngắn hạn và phần nào được bù đắp từ nguồn thu dầu thô tăng, tuy nhiên Bộ Tài chính vẫn cần
đánh giá sâu hơn tác động đến ngân sách địa phương vì
thuế bảo vệ môi trường là nguồn thu được phân chia, nhiều địa phương
phụ thuộc đáng kể vào khoản thu này. Do đó, cần có phương án hỗ trợ cân đối
cho các địa phương bị ảnh hưởng lớn”, VCCI cho biết.
Liên quan đến thời hạn áp dụng, dự thảo dự kiến có hiệu lực đến hết
ngày 30/6/2026, đồng thời cho phép Chính phủ chủ động điều chỉnh.
VCCI đồng tình với hướng tiếp cận linh hoạt này, song để đảm bảo tính minh bạch, dự
báo được cho doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, cơ quan này
đề nghị bổ sung các
tiêu chí cụ thể làm căn cứ gia hạn hoặc chấm dứt chính sách, như ngưỡng giá dầu thô Brent hoặc mức biến động giá cơ sở xăng dầu trong nước.
Ngoài ra, VCCI đề xuất cần quy định
rõ giới hạn thời gian Chính phủ được phép gia hạn (chẳng
hạn mỗi lần không quá 3 tháng và tổng thời gian không quá 6 tháng) nhằm tránh
kéo dài chính sách không xác định, qua đó đảm bảo kỷ luật tài khóa và tính ổn định
trong dự toán ngân sách.
Bộ Tài chính đề xuất giảm tới 50% thuế bảo vệ môi trường để hạ giá nhiên liệu
Giá vàng "nằm im" sau khi công an làm việc với hệ thống Bảo Tín Minh Châu
Trong phiên sáng 26/3, giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các đơn vị vẫn giữ nguyên ở mức 170,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua (25/3) dù giá vàng thế giới nằm trong xu thế giảm. Cá biệt, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại một doanh nghiệp sụt mạnh tới 1 triệu đồng/lượng…
Đề xuất mở rộng diện ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
Tại dự thảo Thông tư quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử mới đây, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng các trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý thực tiễn cũng như hạn chế tình trạng gian lận thuế…
Giá vàng yếu đi sau khi vượt 4.600 USD/oz
Giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (25/3), nhưng không giữ được mức đỉnh của phiên trên 4.600 USD/oz, và thậm chí, mốc 4.500 USD/oz cũng khá mong manh...
Nam A Bank gia nhập mạng lưới tài trợ thương mại toàn cầu
Việc gia nhập mạng lưới tài trợ thương mại toàn cầu (GTFP) là minh chứng cho sự công nhận của các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới đối với năng lực nội tại của Nam A Bank…
Bảo Tín Mạnh Hải muốn mở 450 cửa hàng, hướng tới “thương hiệu vàng quốc dân”
Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026 diễn ra ngày 25/3, Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026 -2030 với định hướng trở thành “thương hiệu vàng quốc dân”, đồng thời đặt mục tiêu xây dựng mạng lưới khoảng 450 cửa hàng trên phạm vi toàn quốc vào năm 2030.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: