Thứ Tư, 25/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Bộ Tài chính đề xuất giảm tới 50% thuế bảo vệ môi trường để hạ giá nhiên liệu

Hoàng Sơn

25/03/2026, 08:23

Bộ Tài chính đề xuất giảm tới 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, nhiên liệu bay và dầu diesel, ước tính giúp giá xăng giảm khoảng 1.080 đồng/lít, còn nhiên liệu bay và dầu diesel giảm khoảng 540 đồng/lít, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khi giá năng lượng tăng cao…

Đề xuất giảm tới 50% thuế bảo vệ môi trường để hạ nhiệt giá nhiên liệu

Trước áp lực từ biến động giá năng lượng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, thị trường xăng dầu trong nước đang chịu nhiều tác động. Giá dầu thô tăng, nguồn cung gián đoạn đã khiến chi phí nhiên liệu leo thang, gây sức ép lớn lên hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận tải.

Theo Bộ Công Thương, thuế bảo vệ môi trường hiện chiếm khoảng 6,7% trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu. Mức thuế này đang được áp dụng theo Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15 trong năm 2026 và vẫn còn dư địa để điều chỉnh.

Để ứng phó với diễn biến thị trường, Bộ Công Thương kiến nghị giảm thuế bảo vệ môi trường đối với ba mặt hàng nhiên liệu chủ chốt gồm: xăng (trừ etanol), nhiên liệu bay và dầu diesel.

Căn cứ trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương và Khung mức thuế bảo vệ môi trường, tại dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thuế đối với xăng (trừ etanol) và nhiên liệu bay xuống còn 1.000 đồng/lít (giảm tương ứng 1.000 đồng/lít và 500 đồng/lít), trong khi dầu diesel còn 500 đồng/lít, giảm 500 đồng/lít so với mức đang áp dụng.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, việc giảm thuế trên sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 1.790 tỷ đồng mỗi tháng nhưng được xem là giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Nguồn: Bộ Tài chính

Bộ Tài chính cho rằng việc điều chỉnh này sẽ tác động trực tiếp đến giá bán lẻ do thuế bảo vệ môi trường là khoản thu gián thu trong cấu thành giá. Theo tính toán, nếu áp dụng, giá xăng có thể giảm khoảng 1.080 đồng/lít, còn nhiên liệu bay và dầu diesel giảm khoảng 540 đồng/lít, đã tính cả thuế giá trị gia tăng.

Thời gian áp dụng dự kiến đến hết ngày 30/6/2026. Sau thời điểm này, mức thuế sẽ quay trở lại theo quy định tại Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15 ngày 17/10/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn và áp dụng đến hết năm 2026.

(Dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu)

Tuy nhiên, do giá bán lẻ xăng, dầu trong nước phụ thuộc chủ yếu vào giá xăng, dầu thành phẩm thế giới nên mức giảm giá bán lẻ xăng, dầu trong nước cụ thể sẽ tùy thuộc vào tình hình biến động của giá xăng, dầu thành phẩm thế giới”, Bộ Tài chính nêu rõ tại tờ trình Chính phủ.

Bên cạnh đó, dựa trên báo cáo từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết nếu thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2026 tăng khoảng 1,63 điểm phần trăm so với thời điểm trước xung đột Trung Đông. Từ đó kéo CPI quý I/2026 tăng khoảng 0,43 điểm phần trăm so với cùng kỳ, trong khi CPI bình quân cả năm 2026 tăng khoảng 1,35 điểm phần trăm so với năm trước.

Nếu vẫn giữ nguyên thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu như hiện hành thì CPI bình quân cả năm 2026 tăng khoảng 1,4 điểm phần trăm. Do đó, mức tăng 1,35 điểm phần trăm vẫn thấp hơn kịch bản ban đầu qua đó góp phần kiểm soát lạm phát.

Chính vì vậy, chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), nhiên liệu bay và dầu diesel được kỳ vọng giúp ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ doanh nghiệp và tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh thị trường năng lượng nhiều biến động.

Song song, Bộ Tài chính cũng đề xuất giao Chính phủ chủ động điều chỉnh thời hạn áp dụng trong trường hợp thị trường xăng dầu biến động mạnh trong khi quy trình ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thường cần thời gian thực hiện dài hơn Nghị quyết của Chính phủ. Đề xuất này nhằm đảm bảo điều hành linh hoạt, kịp thời, vừa kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa bảo đảm nguồn thu ngân sách khi thị trường ổn định.

Chính phủ hạ thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu xuống 0%

07:02, 10/03/2026

Chính phủ hạ thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu xuống 0%

Đề xuất hạ thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu về 0%

06:50, 09/03/2026

Đề xuất hạ thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu về 0%

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu năm 2026, thu ngân sách dự kiến giảm hơn 44.000 tỷ đồng

15:37, 17/10/2025

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu năm 2026, thu ngân sách dự kiến giảm hơn 44.000 tỷ đồng

Từ khóa:

biến động giá năng lượng Bộ Tài Chính dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu giá xăng dầu giá xăng dầu Việt Nam giảm thuế bảo vệ môi trường Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15 tài chính thị trường năng lượng thu ngân sách nhà nước

Đọc thêm

Giá bán USD giảm nhẹ sau động thái can thiệp của Ngân hàng Nhà nước

Giá bán USD giảm nhẹ sau động thái can thiệp của Ngân hàng Nhà nước

Ngày 25/3, tỷ giá USD/VND giảm nhẹ 5 đồng mỗi USD ở chiều bán sau động thái bán ngoại tệ can thiệp của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, ở chiều mua, phần lớn ngân hàng điều chỉnh tăng giá USD nhằm thu hút ngoại tệ…

Lãi suất đi vay ở Mỹ tăng mạnh do chiến tranh ở Trung Đông

Lãi suất đi vay ở Mỹ tăng mạnh do chiến tranh ở Trung Đông

Lãi suất đi vay ở Mỹ đang trên đà tăng mạnh do mối lo ngại về lạm phát theo giá dầu trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Bộ Tài chính liên tục đốc thúc kiểm kê tài sản công trước 7 ngày hạn cuối

Bộ Tài chính liên tục đốc thúc kiểm kê tài sản công trước 7 ngày hạn cuối

Tính đến 23/3/2026, phần lớn đơn vị hoàn tất đăng ký và đạt tỷ lệ gửi báo cáo cao. Tuy nhiên, tiến độ giữa các bộ, ngành và địa phương vẫn chưa đồng đều, một số đơn vị còn chậm ở khâu đăng ký, gửi và đặc biệt là phê duyệt báo cáo, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thời hạn hoàn thành trước 31/3….

Đại diện Vương quốc Anh bàn giao báo cáo “Phát triển thị trường phái sinh hàng hóa

Đại diện Vương quốc Anh bàn giao báo cáo “Phát triển thị trường phái sinh hàng hóa" cho Việt Nam

Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh và Việt Nam về Trung tâm Tài chính Quốc tế ngày 23/3/2026 tại Hà Nội, mở ra thông điệp phát triển hệ sinh thái tài chính hiện đại, minh bạch, hội nhập toàn cầu, với nhiều sáng kiến hợp tác, thỏa thuận quan trọng giữa 2 nước...

Giá vàng giữ đà phục hồi mạnh, vượt xa mốc 4.500 USD/oz

Giá vàng giữ đà phục hồi mạnh, vượt xa mốc 4.500 USD/oz

Giá vàng thế giới giằng co mạnh nhưng giữ được xu thế phục hồi trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (24/3), và tiếp tục đi lên, vượt xa mốc 4.500 USD/oz vào đầu giờ sáng nay (25/3)...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thổ Nhĩ Kỳ bơm 30 tỷ USD dự trữ ngoại hối để hỗ trợ đồng lira

Thế giới

2

HDBank nâng sở hữu tại HD SAISON lên 75%

Chứng khoán

3

Quảng Trị: Dự án hơn 2.700 tỷ đồng vướng mặt bằng, chậm tiến độ

Địa phương

4

Đà Nẵng mời du khách "chạm về nguyên bản"

Du lịch

5

EU và Australia ký thỏa thuận thương mại lịch sử sau 6 năm đàm phán

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy