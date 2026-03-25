Bộ Tài chính đề xuất giảm tới 50% thuế bảo vệ môi trường để hạ giá nhiên liệu
Hoàng Sơn
25/03/2026, 08:23
Bộ Tài chính đề xuất giảm tới 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, nhiên liệu bay và dầu diesel, ước tính giúp giá xăng giảm khoảng 1.080 đồng/lít, còn nhiên liệu bay và dầu diesel giảm khoảng 540 đồng/lít, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khi giá năng lượng tăng cao…
Trước áp lực từ biến động giá năng lượng toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh
căng thẳng tại Trung Đông, thị trường xăng dầu trong nước đang chịu nhiều tác
động. Giá dầu thô tăng, nguồn cung gián đoạn đã khiến chi phí nhiên liệu leo
thang, gây sức ép lớn lên hoạt động sản xuất, kinh doanh và vận tải.
Theo Bộ Công Thương, thuế bảo vệ môi trường hiện
chiếm khoảng 6,7% trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu. Mức thuế này đang được áp
dụng theo Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15 trong năm 2026 và vẫn còn dư địa để
điều chỉnh.
Để ứng phó với diễn biến
thị trường, Bộ Công Thương kiến nghị giảm thuế bảo vệ môi trường đối với ba mặt hàng nhiên liệu chủ chốt gồm: xăng (trừ
etanol), nhiên liệu bay và dầu diesel.
Căn cứ trên cơ sở đề xuất của Bộ Công Thương và Khung
mức thuế bảo vệ môi trường, tại dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với
xăng, dầu,Bộ Tài chính đề xuất giảm
mức thuế đối với xăng (trừ etanol) và nhiên liệu bay xuống còn 1.000 đồng/lít
(giảm tương ứng 1.000 đồng/lít và 500 đồng/lít), trong khi dầu diesel còn 500 đồng/lít, giảm 500 đồng/lít
so với mức đang áp dụng.
Theo ước tính của Bộ Tài chính, việc giảm thuế trên sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 1.790 tỷ đồng mỗi tháng nhưng được xem là giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Bộ Tài chính cho rằng việc điều chỉnh này sẽ tác động trực tiếp đến giá bán
lẻ do thuế bảo vệ môi trường là khoản thu gián thu trong cấu thành giá. Theo tính toán, nếu áp dụng, giá xăng có thể giảm
khoảng 1.080 đồng/lít, còn nhiên liệu bay và dầu diesel giảm khoảng 540
đồng/lít, đã tính cả thuế giá trị gia tăng.
Thời gian áp dụng dự kiến đến hết ngày 30/6/2026. Sau thời điểm này, mức thuế sẽ quay trở lại theo quy định tại Nghị quyết số 109/2025/UBTVQH15 ngày 17/10/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn và áp dụng đến hết năm 2026.
(Dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu)
“Tuy nhiên, do giá bán lẻ xăng, dầu trong
nước phụ thuộc chủ yếu vào giá xăng, dầu thành phẩm thế giới nên mức giảm giá
bán lẻ xăng, dầu trong nước cụ thể sẽ tùy thuộc vào tình hình biến động của giá
xăng, dầu thành phẩm thế giới”, Bộ Tài chính nêu rõ tại tờ trình Chính phủ.
Bên cạnh đó, dựa trên báo cáo từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính
cho biết nếu thực hiện giảm thuế
bảo vệ môi trường, chỉ
số giá tiêu dùng (CPI)tháng 3/2026 tăng khoảng 1,63
điểm phần trăm so với thời điểm trước xung đột Trung Đông. Từ đó kéo CPI quý
I/2026 tăng khoảng 0,43 điểm phần trăm so với cùng kỳ, trong khi CPI bình quân cả năm 2026 tăng khoảng 1,35 điểm
phần trăm so với năm trước.
Nếu vẫn giữ nguyên thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu như
hiện hành thì CPI bình quân cả năm 2026 tăng khoảng 1,4 điểm phần trăm. Do đó, mức
tăng 1,35 điểm phần trăm vẫn thấp hơn kịch bản ban đầuqua đó góp phần
kiểm soát lạm phát.
Chính
vì vậy, chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ
etanol), nhiên liệu bay và dầu diesel được
kỳ vọng giúp ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ doanh nghiệp và tạo điều kiện thúc
đẩy tăng trưởng trong bối cảnh thị trường năng lượng nhiều biến động.
Song song, Bộ
Tài chính cũng đề xuất giao Chính phủ chủ động điều chỉnh thời hạn áp dụng
trong trường hợp thị trường xăng dầu biến động mạnh trong khi quy trình ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thường cần thời gian thực hiện dài hơn Nghị quyết của Chính
phủ. Đề xuất này nhằm đảm bảo điều hành linh hoạt, kịp thời, vừa kiểm
soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa bảo đảm nguồn thu ngân sách khi thị
trường ổn định.
Giá bán USD giảm nhẹ sau động thái can thiệp của Ngân hàng Nhà nước
Ngày 25/3, tỷ giá USD/VND giảm nhẹ 5 đồng mỗi USD ở chiều bán sau động thái bán ngoại tệ can thiệp của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, ở chiều mua, phần lớn ngân hàng điều chỉnh tăng giá USD nhằm thu hút ngoại tệ…
Lãi suất đi vay ở Mỹ tăng mạnh do chiến tranh ở Trung Đông
Lãi suất đi vay ở Mỹ đang trên đà tăng mạnh do mối lo ngại về lạm phát theo giá dầu trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...
Bộ Tài chính liên tục đốc thúc kiểm kê tài sản công trước 7 ngày hạn cuối
Tính đến 23/3/2026, phần lớn đơn vị hoàn tất đăng ký và đạt tỷ lệ gửi báo cáo cao. Tuy nhiên, tiến độ giữa các bộ, ngành và địa phương vẫn chưa đồng đều, một số đơn vị còn chậm ở khâu đăng ký, gửi và đặc biệt là phê duyệt báo cáo, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thời hạn hoàn thành trước 31/3….
Đại diện Vương quốc Anh bàn giao báo cáo “Phát triển thị trường phái sinh hàng hóa" cho Việt Nam
Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh và Việt Nam về Trung tâm Tài chính Quốc tế ngày 23/3/2026 tại Hà Nội, mở ra thông điệp phát triển hệ sinh thái tài chính hiện đại, minh bạch, hội nhập toàn cầu, với nhiều sáng kiến hợp tác, thỏa thuận quan trọng giữa 2 nước...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: