VCG chuyển nhượng thành công 51% vốn tại Vinaconex ITC

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HOSE) thông báo Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC - VCR) không còn là công ty con của VINACONEX.

Cụ thể: từ ngày 14/7 đến ngày 1/8, Vinaconex đã bán thành công 107,1 triệu cổ phiếu, chiếm 51% vốn tại VCR. Sau giao dịch, Vinaconex ITC không còn là công ty con của Vinaconex.

Theo dữ liệu trên HNX, trong khoảng thời gian thoái vốn, cổ phiếu VCR ghi nhận hơn 107,9 triệu đơn vị được giao dịch thỏa thuận, tổng giá trị đạt 5.350 tỷ đồng. Ước tính, Vinaconex thu về khoảng 5.300 tỷ đồng từ đợt thoái vốn này.

Sau khi Vinaconex thoái vốn, Vinaconex ITC đã đón nhận 4 cổ đông lớn mới, bao gồm: Công ty TNHH Sàn Giao dịch Bất động sản Hà Nội Anpha, nắm giữ 23,06% vốn sau khi mua vào 48,4 triệu cổ phiếu VCR; Công ty TNHH Imperia An Phú nâng sở hữu lên 24,1% sau khi mua hơn 50,2 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH Kinh doanh Quốc tế Silver Field mua 47,25 triệu cổ phiếu, tương đương 22,5% vốn và Công ty TNHH Khu Đông Phú Quốc nắm giữ 24,5% vốn với 51,45 triệu cổ phiếu.

Tổng cộng, bốn cổ đông này đang nắm giữ gần 192,8 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 94,18% vốn điều lệ của Vinaconex ITC.

Vinaconex ITC là chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina tại đảo Cát Bà (TP Hải Phòng), có quy mô 172,37ha và tổng vốn đầu tư gần 10.941 tỷ đồng.

Ngay sau đó, VCR thông báo đã nhận đơn từ nhiệm của 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, ông Dương Văn Mậu – Chủ tịch HĐQT - và bốn thành viên HĐQT khác là các ông Nguyễn Tuấn Hải, Lê Văn Huy, Vũ Đức Thịnh, Nguyễn Đắc Trường đồng loạt xin từ nhiệm. Bên cạnh đó, ba thành viên Ban Kiểm soát gồm ông Vũ Văn Mạnh (Trưởng ban), ông Vũ Mạnh Hùng và ông Vũ Thái Dương cũng xin rút lui.

Lý do từ nhiệm được ông Dương Văn Mậu, Lê Văn Huy, Vũ Đức Thịnh và Vũ Văn Mạnh đưa ra là Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - VCG) đã hoàn tất thoái toàn bộ vốn khỏi Vinaconex ITC. Trong khi đó, các thành viên còn lại cho biết lý do từ nhiệm là vì cá nhân.

Kết thúc quý 2/2025, VCG ghi nhận lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất của công ty đạt 357 tỷ đồng, tăng 221 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024, tương ứng mức tăng 163%. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc lợi nhuận hợp nhất quý 2/2025 tăng là do doanh thu hoạt động kinh doanh tăng 157% dẫn đến lợi nhuận gộp cũng tăng so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đạt 508 tỷ (cùng kỳ đạt hơn 618 tỷ đồng).