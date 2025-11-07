Chủ Nhật, 09/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Pháp lý

Vi phạm quy định vận hành cắt, giảm lũ bị phạt tới 250 triệu đồng

Hằng Anh

07/11/2025, 17:01

Từ ngày 25/12/2025, theo quy định mới, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và mức phạt này sẽ tăng gấp đôi lên 500 triệu đồng đối với tổ chức...

Với các hành vi vi phạm quy định trong quá trình vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa bị phạt từ 100- 250 triệu đồng.
Với các hành vi vi phạm quy định trong quá trình vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa bị phạt từ 100- 250 triệu đồng.

Chính phủ ban hành Nghị định số 290/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, có hiệu lực từ ngày 25/12/2025.

Cụ thể, đối với các vi phạm quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, Nghị định quy định phạt tiền từ 10- 15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và các loại hóa chất khác trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không đúng quy định của pháp luật gây ô nhiễm nguồn nước, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

Phạt tiền từ 30- 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Không có phương án, trang thiết bị, nhân lực bảo đảm phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm nước biển khi hoạt động trên biển; không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây suy thoái nguồn nước; không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây nhiễm mặn nguồn nước.

Phạt tiền từ 50- 60 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây cạn kiệt nguồn nước.

Các hành vi vi phạm các quy định về ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước bị phạt từ 30- 60 triệu đồng. Các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn nước bị phạt từ 300 nghìn đồng đến 250 triệu đồng. Các hành vi vi phạm các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước bị phạt từ 50- 180 triệu đồng.

Nghị định quy định các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm mực nước trước lũ trong điều kiện thời tiết bình thường trong mùa lũ theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa bị phạt từ 30- 250 triệu đồng.

Với các hành vi vi phạm quy định trong quá trình vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa bị phạt từ 100- 250 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm quy định vận hành xả nước về hạ du trong điều kiện bình thường trong mùa lũ theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa bị phạt từ 110- 250 triệu đồng.

Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Bước tiến mới trong quản trị và chuyển đổi số ngành tài nguyên nước

16:24, 06/11/2025

Bước tiến mới trong quản trị và chuyển đổi số ngành tài nguyên nước

Chuẩn hóa 23 thủ tục hành chính về tài nguyên nước

06:00, 11/04/2025

Chuẩn hóa 23 thủ tục hành chính về tài nguyên nước

Nhiều thủy điện đồng loạt xả lũ để ứng phó bão số 5

09:49, 25/08/2025

Nhiều thủy điện đồng loạt xả lũ để ứng phó bão số 5

Từ khóa:

cắt lũ mức phạt vi phạm nước phạt tiền ô nhiễm nước quy định bảo vệ nguồn nước quy trình vận hành liên hồ chứa tài nguyên nước Xử lý vi phạm xử phạt vi phạm tài nguyên nước

Đọc thêm

Hải Phòng xây dựng quy định sử dụng quỹ tín dụng carbon, hỗ trợ phát triển xanh

Hải Phòng xây dựng quy định sử dụng quỹ tín dụng carbon, hỗ trợ phát triển xanh

Ngày 7/11, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết UBND thành phố đang đề nghị HĐND thành phố thông qua Nghị quyết quy định về sử dụng nguồn thu từ giao dịch tín chỉ carbon nhằm hỗ trợ các dự án, chương trình phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn trên địa bàn...

Phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, nhà khoa học đóng góp hoàn thiện Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, nhà khoa học đóng góp hoàn thiện Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện nhiều đổi mới quan trọng về tư duy và tầm nhìn phát triển, xác định những định hướng chiến lược, mục tiêu trọng tâm và giải pháp đột phá để đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển nhanh, bền vững và toàn diện hơn. Một trong những điểm mới quan trọng được thể hiện trong dự thảo các Văn kiện lần này đã xác định lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển...

Hợp tác thúc đẩy nông nghiệp bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi xanh

Hợp tác thúc đẩy nông nghiệp bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải, chuyển đổi xanh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác mới với WWF, tập trung vào ba lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong đó có ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải và chuyển đổi xanh, hướng tới cơ chế tín chỉ carbon trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp…

Phân cấp cho địa phương cấp phép khoáng sản nhưng giám sát, hậu kiểm, không “thả nổi” quản lý

Phân cấp cho địa phương cấp phép khoáng sản nhưng giám sát, hậu kiểm, không “thả nổi” quản lý

Đồng tình với chủ trương phân cấp cho địa phương trong cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản nhưng các đại biểu cũng đề nghị cần tăng cường cơ chế giám sát, hậu kiểm, không được lơi lỏng quản lý kỹ thuật, môi trường...

Sẽ có ứng dụng, đường dây nóng tiếp nhận và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Sẽ có ứng dụng, đường dây nóng tiếp nhận và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ ra mắt các ứng dụng, đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường; phát hành bản tin dự báo và cảnh báo chất lượng không khí, nước hàng ngày, công khai chỉ số AQI và chất lượng nước trên bản đồ số…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 10/2025

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những thị trường có nhu cầu vàng lớn nhất, Việt Nam cũng có mặt

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Thế giới

Mật độ triệu phú tại các nền kinh tế trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Động lực cơ bản mạnh mẽ giúp VN-Index vẫn hướng đến 1900 điểm trong dài hạn

Chứng khoán

2

Xu thế dòng tiền: VN-Index “gãy” hỗ trợ 1600 điểm, margin có đáng lo?

Chứng khoán

3

Thanh Hóa từng bước giải “bài toán” cung ứng vật liệu xây dựng

Bất động sản

4

Du lịch Đà Nẵng: Bứt phá mạnh mẽ không còn mùa thấp điểm

Du lịch

5

Thanh Hóa cải thiện kết nối VMS để kiểm soát khai thác IUU triệt để

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy