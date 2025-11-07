Vi phạm quy định vận hành cắt, giảm lũ bị phạt tới 250 triệu đồng

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 09/11/2025
Hằng Anh
07/11/2025, 17:01
Từ ngày 25/12/2025, theo quy định mới, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và mức phạt này sẽ tăng gấp đôi lên 500 triệu đồng đối với tổ chức...
Chính phủ ban hành Nghị định số 290/2025/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, có hiệu lực từ ngày 25/12/2025.
Cụ thể, đối với các vi phạm quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, Nghị định quy định phạt tiền từ 10- 15 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và các loại hóa chất khác trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không đúng quy định của pháp luật gây ô nhiễm nguồn nước, trừ trường hợp hành vi phạm tội theo quy định của Bộ Luật Hình sự.
Phạt tiền từ 30- 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Không có phương án, trang thiết bị, nhân lực bảo đảm phòng ngừa, hạn chế ô nhiễm nước biển khi hoạt động trên biển; không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây suy thoái nguồn nước; không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây nhiễm mặn nguồn nước.
Phạt tiền từ 50- 60 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện các biện pháp khắc phục khi có hoạt động mà gây cạn kiệt nguồn nước.
Các hành vi vi phạm các quy định về ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước bị phạt từ 30- 60 triệu đồng. Các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn nước bị phạt từ 300 nghìn đồng đến 250 triệu đồng. Các hành vi vi phạm các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước bị phạt từ 50- 180 triệu đồng.
Nghị định quy định các hành vi vi phạm quy định về bảo đảm mực nước trước lũ trong điều kiện thời tiết bình thường trong mùa lũ theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa bị phạt từ 30- 250 triệu đồng.
Với các hành vi vi phạm quy định trong quá trình vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa bị phạt từ 100- 250 triệu đồng.
Các hành vi vi phạm quy định vận hành xả nước về hạ du trong điều kiện bình thường trong mùa lũ theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa bị phạt từ 110- 250 triệu đồng.
Mức phạt tiền trên được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
Ngày 7/11, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết UBND thành phố đang đề nghị HĐND thành phố thông qua Nghị quyết quy định về sử dụng nguồn thu từ giao dịch tín chỉ carbon nhằm hỗ trợ các dự án, chương trình phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn trên địa bàn...
Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện nhiều đổi mới quan trọng về tư duy và tầm nhìn phát triển, xác định những định hướng chiến lược, mục tiêu trọng tâm và giải pháp đột phá để đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển nhanh, bền vững và toàn diện hơn. Một trong những điểm mới quan trọng được thể hiện trong dự thảo các Văn kiện lần này đã xác định lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác mới với WWF, tập trung vào ba lĩnh vực hợp tác trọng tâm trong đó có ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải và chuyển đổi xanh, hướng tới cơ chế tín chỉ carbon trong lĩnh vực nông nghiệp và lâm nghiệp…
Đồng tình với chủ trương phân cấp cho địa phương trong cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản nhưng các đại biểu cũng đề nghị cần tăng cường cơ chế giám sát, hậu kiểm, không được lơi lỏng quản lý kỹ thuật, môi trường...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ ra mắt các ứng dụng, đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường; phát hành bản tin dự báo và cảnh báo chất lượng không khí, nước hàng ngày, công khai chỉ số AQI và chất lượng nước trên bản đồ số…
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: