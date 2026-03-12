Chiến lược ASEAN về môi trường trong giai đoạn mới

Từ ngày 10-12/3/2026 tại Philippines đã diễn ra Hội nghị
tham vấn khu vực lần thứ hai về xây dựng Kế hoạch Chiến lược ASEAN về môi trường
giai đoạn 2026-2035 (ASPEN).
ASPEN là văn kiện chiến lược kế thừa Kế hoạch Chiến lược
ASEAN về môi trường giai đoạn 2016-2025, nhằm định hướng hợp tác môi trường của
ASEAN trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm
2045. Kế hoạch được kỳ vọng sẽ trở thành khuôn khổ định hướng cho các chính
sách, chương trình và hành động chung của ASEAN nhằm thúc đẩy quản lý môi trường
bền vững trong khu vực.
Trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang đối mặt với nhiều
thách thức môi trường ngày càng gia tăng như biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng
sinh học và ô nhiễm môi trường, ASPEN được xây dựng nhằm tạo ra khung chiến lược
tổng thể định hướng hợp tác môi trường của ASEAN trong giai đoạn 2026-2035.
Theo dự thảo được thảo luận, ASPEN hướng tới ba mục tiêu chiến
lược chính, gồm: phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng ASEAN tích
cực với thiên nhiên, nâng cao chất lượng môi trường. Ba mục tiêu này tương ứng
với ba thách thức môi trường toàn cầu mà ASEAN xác định là nền tảng cho cấu
trúc chiến lược của ASPEN, bao gồm biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học
và ô nhiễm môi trường.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận 5 ưu tiên chiến lược
của ASPEN: Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái ven biển
và biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn ngừa ô nhiễm và thúc đẩy kinh tế tuần
hoàn, tăng cường thông tin, giáo dục và truyền thông môi trường.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về đề cương dự
thảo ASPEN, bao gồm các mục tiêu và ưu tiên chiến lược, các lĩnh vực trọng tâm
và các biện pháp can thiệp chính; thảo luận về các mốc tiến độ
triển khai, cơ chế quản trị, điều phối và huy động nguồn lực để thực hiện Kế hoạch
trong khu vực.
Trong ngày làm việc cuối cùng, các đại biểu rà soát và tổng
hợp các ý kiến đóng góp từ phiên tham vấn, đồng thời thảo luận cách thức tích hợp
các đề xuất vào dự thảo ASPEN.
Hội nghị cũng trao đổi về khung Giám sát, Đánh giá và Học
hỏi (MEL) nhằm tăng cường hiệu quả theo dõi, đánh giá và hỗ trợ quá trình ra
quyết định trong triển khai các chương trình hợp tác môi trường khu vực.
Kết thúc Hội nghị sẽ thống nhất lộ trình xây dựng
các bản dự thảo tiếp theo của ASPEN và các bước tiếp theo trong quá trình hoàn
thiện văn kiện chiến lược.