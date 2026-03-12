Thứ Năm, 12/03/2026

Chiến lược ASEAN về môi trường trong giai đoạn mới

Hoàng Anh

12/03/2026, 11:38

Kế hoạch Chiến lược ASEAN về môi trường giai đoạn 2026-2035 được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường phối hợp chính sách môi trường trong khu vực, thúc đẩy hợp tác liên ngành và nâng cao khả năng ứng phó của ASEAN trước các thách thức môi trường trong giai đoạn phát triển mới…

Các đại biểu tham dự Hội nghị tham vấn khu vực lần thứ hai về xây dựng Kế hoạch Chiến lược ASEAN về môi trường giai đoạn 2026-2035 (ASPEN). Ảnh: Hương Giang
Các đại biểu tham dự Hội nghị tham vấn khu vực lần thứ hai về xây dựng Kế hoạch Chiến lược ASEAN về môi trường giai đoạn 2026-2035 (ASPEN). Ảnh: Hương Giang

Từ ngày 10-12/3/2026 tại Philippines đã diễn ra Hội nghị tham vấn khu vực lần thứ hai về xây dựng Kế hoạch Chiến lược ASEAN về môi trường giai đoạn 2026-2035 (ASPEN).

ASPEN là văn kiện chiến lược kế thừa Kế hoạch Chiến lược ASEAN về môi trường giai đoạn 2016-2025, nhằm định hướng hợp tác môi trường của ASEAN trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2045. Kế hoạch được kỳ vọng sẽ trở thành khuôn khổ định hướng cho các chính sách, chương trình và hành động chung của ASEAN nhằm thúc đẩy quản lý môi trường bền vững trong khu vực.

Trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang đối mặt với nhiều thách thức môi trường ngày càng gia tăng như biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường, ASPEN được xây dựng nhằm tạo ra khung chiến lược tổng thể định hướng hợp tác môi trường của ASEAN trong giai đoạn 2026-2035.

Theo dự thảo được thảo luận, ASPEN hướng tới ba mục tiêu chiến lược chính, gồm: phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng ASEAN tích cực với thiên nhiên, nâng cao chất lượng môi trường. Ba mục tiêu này tương ứng với ba thách thức môi trường toàn cầu mà ASEAN xác định là nền tảng cho cấu trúc chiến lược của ASPEN, bao gồm biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận 5 ưu tiên chiến lược của ASPEN: Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái ven biển và biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn ngừa ô nhiễm và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, tăng cường thông tin, giáo dục và truyền thông môi trường.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về đề cương dự thảo ASPEN, bao gồm các mục tiêu và ưu tiên chiến lược, các lĩnh vực trọng tâm và các biện pháp can thiệp chính; thảo luận về các mốc tiến độ triển khai, cơ chế quản trị, điều phối và huy động nguồn lực để thực hiện Kế hoạch trong khu vực.

Trong ngày làm việc cuối cùng, các đại biểu rà soát và tổng hợp các ý kiến đóng góp từ phiên tham vấn, đồng thời thảo luận cách thức tích hợp các đề xuất vào dự thảo ASPEN.

Hội nghị cũng trao đổi về khung Giám sát, Đánh giá và Học hỏi (MEL) nhằm tăng cường hiệu quả theo dõi, đánh giá và hỗ trợ quá trình ra quyết định trong triển khai các chương trình hợp tác môi trường khu vực.

Kết thúc Hội nghị sẽ thống nhất lộ trình xây dựng các bản dự thảo tiếp theo của ASPEN và các bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện văn kiện chiến lược.

Từ khóa:

ASEAN Bảo tồn đa dạng sinh học biến đổi khí hậu Hội nghị tham vấn khu vực ASEAN Kế hoạch ASPEN Kế hoạch Chiến lược ASEAN về môi trường Kinh tế xanh môi trường môi trường bền vững ô nhiễm môi trường thách thức môi trường Đông Nam Á

VnEconomy