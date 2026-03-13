Biến nghĩa vụ thực thi EPR thành lợi thế cạnh tranh xanh của doanh nghiệp
Tùng Dương
13/03/2026, 10:32
Việc tuân thủ EPR không chỉ là nghĩa vụ pháp lý về môi trường mà đang dần trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu ESG của thị trường quốc tế. Đặc biệt, điều này sẽ giúp tăng cường uy tín, cũng cố thương hiệu bền vững cho doanh nghiệp; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong chuỗi cung ứng...
EPR – chính sách Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đã được
luật hóa trong Luật Bảo vệ môi trường 2020 và cụ thể hóa bằng các nghị định,
thông tư hướng dẫn không chỉ đánh dấu bước tiến trong tư duy quản lý môi trường,
mà còn đặt ra yêu cầu chuyển dịch căn bản đối với cộng đồng doanh nghiệp. Mục
tiêu của chính sách này nhằm giảm phát, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; đồng thời tạo
nguồn lực tài chính cho hoạt động tái chế.
Để hỗ trợ doanh nghiệp hiểu đúng, làm đúng và tận dụng EPR
như một lợi thế cạnh tranh, ngày 12/3/2026, Công ty CP Sáng tạo xanh Việt Nam
GREEN IN tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Biến nghĩa vụ pháp lý EPR
thành lợi thế cạnh tranh ESG”.
NGHĨA VỤ VÀ LỘ TRÌNH TÁI CHẾ VỚI CÁC DOANH NGHIỆP
Theo quy định, 6 sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải thực hiện tái
chế gồm: bao bì, săm lốp, ắc quy, dầu nhớt, sản phẩm điện- điện tử, phương tiện
giao thông.
Cụ thể, tỷ lệ tái chế bắt buộc với bao bì từ 10- 22%; ắc quy
là 8 và 12%; dầu nhớt 15%; săm lốp 5% và sản phẩm điện tử từ 3-15%. Đây là phần
trăm khối lượng sản phẩm, bao bì phải được thu gom và tái chế theo quy cách so
với tổng khối lượng sản phẩm, bao bì được đưa ra thị trường trong năm.
Quy định cũng loại trừ các sản phẩm xuất khẩu, tạm nhập tái
xuất hoặc vụ phục học tập nghiên cứu thử nghiệm; doanh thu từ các sản phẩm chịu
sự điều chỉnh dưới 30 tỷ đồng/năm; bao bì được doanh nghiệp tự thu hồi để tái sử
dụng với tỷ lệ cao hơn tỷ lệ tái chế bắt buộc.
Chuyên gia chính sách phát triển bền vững GREEN IN Trương Tử Long cho biết theo lộ trình, từ 01/01/2024, các doanh nghiệp sản xuất, nhập
khẩu săm lốp, pin, ắc quy, dầu nhớt và bao bì của một số sản phẩm sẽ phải thực
hiện trách nhiệm tái chế theo tỷ lệ, quy cách bắt buộc.
Các nhà sản xuất nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử phải thực
hiện trách nhiệm tái chế từ ngày 01/01/2025 và nhà sản xuất nhập khẩu phương tiện
giao thông (ô tô, xe máy) phải thực hiện trách nhiệm tái chế từ ngày
01/01/2027.
Cũng theo quy định, trước ngày 31/3 hàng năm, các đơn vị phải
đăng ký kế hoạch tái chế đối với sản phẩm, bao bì đã đưa ra thị trường của năm
trước; báo cáo kết quả tái chế của năm trước, đồng thời kê khai số tiền đóng
góp (với trường hợp lựa chọn phương án đóng góp tài chính). Trước ngày 20/4
hàng năm, các đơn vị phải nộp đầy đủ khoản đóng góp tài chính vào Quỹ bảo vệ
môi trường Việt Nam theo số tiền đã kê khai.
Từ góc nhìn pháp lý, Luật sư Long thông tin, với những đơn vị
vi phạm nghĩa vụ kê khai và báo cáo, không đăng ký kế hoạch tái chế, không nộp
báo cáo hoặc nộp chậm, kê khai sai thông tin sản phẩm…, Nghị định 45/2022/NĐ-CP
quy định rõ mức phạt sẽ từ 300 triệu đến 2 tỷ đồng.
Với các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy
đủ nghĩa vụ tái chế, không đạt tỷ lệ tái chế bắt buộc theo quy định, kê khai
sai để giảm nghĩa vụ tái chế sẽ bị phạt từ 900 triệu đến 2 tỷ đồng.
Các trường hợp vi phạm nghĩa vụ đóng góp tài chính hỗ trợ
tái chế, chậm nộp hoặc không nộp khoản đóng góp vào Quỹ bảo vệ môi trường sẽ bị
phạt từ 1-2 tỷ đồng. Mức phạt đến 2 tỷ đồng
cũng áp dụng với các trường hợp gian lận trong hoạt động tái chế, hợp tác với
đơn vị tái chế không đủ điều kiện, sử dụng kết quả tái chế không hợp lệ hoặc
trùng lặp…
GIẢM RỦI RO PHÁP LÝ VÀ TÀI CHÍNH, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ESG CỦA
THỊ TRƯỜNG
Các chuyên gia GREEN IN nhấn mạnh rằng việc tuân thủ EPR không chỉ là
nghĩa vụ mà còn giúp các doanh nghiệp giảm rủi ro pháp lý lý và tài chính; đáp ứng
yêu cầu ESG của thị trường quốc tế (như: EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc…). Đặc biệt
việc thực hiện điều này sẽ giúp tăng cường uy tín, cũng cố thương hiệu bền vững
cho doanh nghiệp; thúc đẩy ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong chuỗi cung ứng
Chuyên gia nêu rõ, để tuân thủ EPR, các doanh nghiệp có thể
lựa chọn hình thức tự tái chế; thuê hoặc ủy quyền cho bên khác thực hiện nghĩa
vụ hoặc đóng góp tài chính vào quỹ bảo vệ môi trường.
Phân tích những ưu điểm và hạn chế để phù hợp với các loại
hình doanh nghiệp, các chuyên gia chỉ rõ: với hình thức tự tổ chức tái chế, các
đơn vị có thể chủ động kiểm soát toàn bộ quy trình tái chế và dữ liệu báo cáo;
có thể tối ưu chi phí trong dài hạn nếu khối lượng bao bì lớn; đồng thời tăng
cường uy tín và giá trị thương hiệu gắn với cam kết ESG.
Tuy nhiên hình thức này có chi phí đầu tư ban đầu lớn (công
nghệ, hạ tầng, logistics); yêu cầu hệ thống thu gom và quản lý phức tạp và phải
đáp ứng nhiều điều kiện để được phép thực hiện tái chế. Vì vậy, hình thức này
phù hợp với các doanh nghiệp sản xuất đầu ngành và công ty đa quốc gia có quy
mô lớn; các doanh nghiệp có sản lượng bao bì lớn, ổn định; doanh nghiệp có sẵn
chuỗi cung ứng hệ thống thu hồi sản phẩm…
Với giải pháp thuê hoặc ủy quyền cho đơn vị tái chế phù hợp
với doanh nghiệp quy mô trung bình– lớn; doanh nghiệp có khối lượng bao bì đáng
kể nhưng không muốn đầu tư tái chế; doanh nghiệp cần giải pháp linh hoạt.
Đối với hình thức lựa chọn đóng góp tài chính vào Quỹ bảo vệ
môi trường Việt Nam, sẽ phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs); doanh
nghiệp nhập khẩu quy mô nhỏ; doanh nghiệp không đủ điều kiện về con người và cơ
sở hạ tầng để tổ chức hệ thống tái chế. Tuy nhiên, hình thức này không tạo động
lực để tự cải tiến trong khâu thiết kế, sản xuất tuần hoàn; ít đóng góp trực tiếp
vào chiến lược ESG của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, tại hội thảo mới mới đây, khi bàn về vấn đề này, ông Vũ Thái Trường, Trưởng Ban
Khí hậu, Môi trường và Năng lượng UNDP Việt Nam, nhấn mạnh: “Thực
tiễn triển khai cho thấy vẫn còn nhiều vướng mắc".
Theo ông Trường, "chúng ta vẫn thấy khoảng cách
giữa thiết kế chính sách và thực tiễn thị trường tái chế tại Việt Nam; năng lực
giám sát và minh bạch dữ liệu liên quan đến EPR vẫn đang trong quá trình hoàn
thiện; mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp chưa đồng đều; và cơ chế thực hiện vẫn
cần thêm điều kiện để phát huy đầy đủ vai trò.”
Đại diện Cục
Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá
toàn diện quá trình thực hiện chính sách EPR để đề xuất các phương án hoàn thiện
phù hợp.
Hoàn thiện cơ chế EPR nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải
08:58, 07/03/2026
Thiết kế cơ chế EPR theo tư duy kinh tế tuần hoàn, tái chế, biến rác thải thành tài nguyên
19:18, 25/12/2025
VietnamPrintPack 2025 hướng đến lộ trình EPR,
kinh tế chuyển đổi và cơ hội tài chính xanh
TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện Nghị định số 30/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…
Xung đột Trung Đông: Cơ hội nào cho phát triển năng lượng tái tạo?
Xung đột Trung Đông đặt ra áp lực rõ ràng: sự phụ thuộc vào dầu khí nhập khẩu khiến các nền kinh tế toàn cầu dễ tổn thương và gây bất ổn thị trường. Trong khi đó, các cơ hội để tăng trưởng năng lượng nội địa, từ năng lượng mặt trời, gió, điện hạt nhân đến các giải pháp lưu trữ năng lượng, trở nên cấp bách...
Mô hình sản xuất lúa phát thải thấp: Thế mạnh nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long
Đồng bằng sông Cửu Long từ lâu được xem là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của cả nước, đóng góp lớn cho an ninh lương thực và xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét, tài nguyên đất- nước suy giảm và yêu cầu mới của thị trường quốc tế về sản xuất xanh, ngành lúa gạo của vùng đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng bền vững...
Hoàn thiện hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển điện gió ngoài khơi
Việc xây dựng Nghị định triển khai Nghị quyết số 253/2025/QH15 của Quốc hội về năng lượng là bước đi chiến lược nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, đặc biệt là trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi và điều chỉnh quy hoạch điện lực. Nghị định cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực quan trọng để thu hút các nhà đầu tư lớn, đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số…
Thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển theo hướng xanh, hiện đại
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 5 nhóm chính sách lớn tại dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) trong đó có tăng cường quản lý, sử dụng không gian biển theo hướng thống nhất, minh bạch và phù hợp với Quy hoạch không gian biển quốc gia; tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển theo hướng xanh...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: