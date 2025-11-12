Vì sao SoftBank bán “tất tay” cổ phiếu Nvidia lúc này?

Động thái thoái vốn khỏi Nvidia diễn ra trong bối cảnh “gã khổng lồ” chip Nvidia vẫn đang ở đỉnh cao. Tuy nhiên, SoftBank vẫn chọn rút vốn để mở rộng đầu tư vào hệ sinh thái AI...

Tập đoàn SoftBank vừa xác nhận đã bán toàn bộ 32,1 triệu cổ phiếu Nvidia trong tháng 10, thu về 5,83 tỷ USD. Thông tin được công bố cùng với báo cáo tài chính quý mới nhất, trong đó SoftBank cũng tiết lộ đã bán lượng cổ phiếu T-Mobile US trị giá 9,17 tỷ USD.

Hai thương vụ lớn này được cho là nằm trong kế hoạch tái cơ cấu danh mục đầu tư, nhằm dồn vốn cho các dự án trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là tăng cường hợp tác với OpenAI.

Động thái thoái vốn khỏi Nvidia diễn ra trong bối cảnh “gã khổng lồ” chip này vẫn đang ở đỉnh cao, nắm giữ vị thế thống trị trong cơn bùng nổ AI toàn cầu.

Doanh thu từ dòng GPU phục vụ trung tâm dữ liệu của Nvidia hiện đạt hàng chục tỷ USD mỗi quý, được bảo chứng bởi các khách hàng khổng lồ như Microsoft và Meta.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục nắm giữ, SoftBank lại chọn rút vốn đúng vào thời điểm đỉnh cao để chuyển hướng từ lĩnh vực sản xuất linh kiện sang đầu tư vào các doanh nghiệp ứng dụng và hạ tầng AI - những doanh nghiệp đang “tiêu thụ” sức mạnh tính toán mà Nvidia tạo ra.

Theo Reuters, số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu Nvidia sẽ giúp SoftBank mở rộng đầu tư vào hệ sinh thái AI, bao gồm khoản rót vốn lớn cho OpenAI.

Tập đoàn Nhật Bản cũng đang đàm phán để tham gia tài trợ cho Stargate – dự án trung tâm dữ liệu AI thế hệ mới do OpenAI và Oracle cùng phát triển, với quy mô đầu tư có thể lên tới hàng chục tỷ USD và cần sử dụng hàng nghìn bộ xử lý của chính Nvidia.

Mặc dù đã bán hết cổ phần tại Nvidia, SoftBank vẫn duy trì vị thế quan trọng trong chuỗi phần cứng AI.

Tập đoàn hiện nắm giữ khoảng 90% cổ phần của Arm, công ty sở hữu kiến trúc CPU được sử dụng trong hầu hết mọi thiết bị từ điện thoại thông minh cho đến bộ xử lý Grace Blackwell của Nvidia và các máy tính xách tay AI thế hệ mới chạy Windows.

Nhờ đó, SoftBank vẫn “hiện diện” trong lĩnh vực chip AI, dù không còn nắm vốn trực tiếp tại Nvidia.

Đáng chú ý, việc SoftBank bán cổ phiếu Nvidia không gây tác động đáng kể đến giá cổ phiếu của hãng sản xuất chip này.

Cổ phiếu Nvidia vẫn ở vùng cao nhất mọi thời đại, được hậu thuẫn bởi kết quả kinh doanh kỷ lục và triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp việc nhà đầu tư nổi tiếng Michael Burry, người từng dự đoán chính xác khủng hoảng tài chính 2008, đã đặt cược ngược lại.

Tuy nhiên, động thái của SoftBank được giới đầu tư xem là tín hiệu cho thấy các “ông lớn” đang bắt đầu tính toán lại làn sóng giá trị tiếp theo của ngành AI sẽ xuất hiện ở đâu.

Chia sẻ với Reuters, Giám đốc tài chính SoftBank Yoshimitsu Goto cho biết khoản đầu tư của tập đoàn vào OpenAI là “rất lớn”, và công ty phải tận dụng các tài sản sẵn có để huy động vốn cho những khoản đầu tư mới.