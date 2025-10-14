VIB hoàn tất nộp bổ sung 5,75 tỷ đồng, đóng góp 2.624 tỷ đồng cho ngân sách năm 2024

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Theo Quyết định số 3220/QĐ ngày 10/10/2025 của Cục Thuế, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) đã hoàn tất nộp bổ sung 5,75 tỷ đồng tiền thuế cho năm 2024, nâng tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước cho năm 2024 lên gần 2.624 tỷ đồng.
Là một trong những doanh nghiệp có thành tích đóng góp thuế rất lớn cho ngân sách quốc gia, VIB nhiều năm liên tục nhận bằng khen về “Thành tích cao trong công tác thu, nộp ngân sách Nhà nước của TP.HCM”. Trong năm 2025, VIB được vinh danh trong top 20 ngân hàng tư nhân đóng góp ngân sách lớn nhất và cũng là 1 trong 20 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất tại Việt Nam.
Kết quả này đạt được nhờ ngân hàng duy trì hoạt động cốt lõi một cách an toàn và bền vững với quy mô và hiệu quả ổn định, tăng trưởng qua từng năm. Kể từ khi chuyển đổi mô hình kinh doanh từ năm 2017, trong vòng 8 năm qua, tổng đóng góp vào ngân sách Nhà nước của VIB đạt hơn 14.500 tỷ đồng. Điều này không chỉ thể hiện sự hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của VIB mà còn phản ánh những giá trị bền vững, góp phần chung tay xây dựng và kiến tạo nên nguồn lực chung của quốc gia.
VIB cũng tích cực tham gia tài trợ, đóng góp hàng chục tỷ đồng tính riêng trong năm 2024 cho các chương trình vì cộng đồng như: phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ khắc phục bão lũ thiên tai, tài trợ học bổng sinh viên, ngày hội việc làm và các chương trình tri ân và thúc đẩy văn hóa giáo dục, xã hội.
Những hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn khẳng định cam kết của VIB trong việc đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng. VIB tin rằng sự tăng trưởng của ngân hàng gắn liền với sự phát triển của xã hội, và đó chính là nền tảng cho hành trình phát triển bền vững mà VIB đang thực hiện.
Về hoạt động kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, VIB ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Trong đó tăng trưởng tín dụng và huy động đều đạt 10% nhờ tích cực triển khai đồng loạt các sản phẩm vay và huy động mới, với lãi suất cạnh tranh và hấp dẫn bậc nhất thị trường.
Về quản trị rủi ro, chất lượng tài sản cải thiện tốt nhờ các chiến lược quản trị chất lượng nợ cùng với triển vọng kinh tế tích cực, trong đó nợ nhóm 2 đã giảm hơn 17% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt cùng hiệu quả kinh doanh cải thiện, VIB ghi nhận lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 5.016 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.
Với việc dư địa tín dụng khá tốt cùng với chất lượng tài sản cải thiện, kỳ vọng ngân hàng tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh tích cực, đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia.
Năm 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần thứ 17 được vinh danh danh hiệu Thương hiệu Mạnh Việt Nam tại hạng mục Phát triển bền vững 2025. Danh hiệu củng cố vị thế và uy tín của một ngân hàng có trách nhiệm, khẳng định hiệu quả của chiến lược bền vững với trọng tâm Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) mà SeABank đang thúc đẩy mạnh mẽ.
Theo giới phân tích, các chỉ số kỹ thuật cho thấy thị trường vàng và bạc đều đang ở trong trạng thái mua quá nhiều (overbought)...
Giá vàng thế giới tăng dữ dội trong thời gian gần đây, và một trong những nguyên nhân chính được cho là sự suy giảm niềm tin của nhà đầu tư vào các ngân hàng trung ương...
Tính đến ngày 30/9/2025, quy mô thị trường trái phiếu đạt 3,76 triệu tỷ đồng, tương đương 32,8% GDP. Vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt hơn 9 triệu tỷ đồng, tương đương 78,4% GDP…
Từ ngày 1/1/2026, Bộ Tài chính sẽ áp dụng mô hình quản lý thuế mới thay thế thuế khoán, phân loại hộ kinh doanh thành ba nhóm theo doanh thu. Trong đó, những hộ có doanh thu lớn, vượt 3 tỷ đồng trong hai năm liên tiếp, sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân ở mức 17%...
