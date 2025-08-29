VIB và chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ”: Từ tầm nhìn đến vị thế tiên phong
Thu Hà
29/08/2025, 15:32
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa cán mốc 1 triệu thẻ tín dụng, khẳng định thành quả của chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ” được triển khai bền bỉ hơn 7 năm qua.
Đây là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn khác biệt, khi số lượng thẻ tăng gấp 10 lần kể từ 2019, VIB vươn lên Top 1 chi tiêu thẻ Mastercard, Top 3 chi tiêu toàn thị trường, đồng thời hợp tác với cả 3 tổ chức thẻ quốc tế lớn: Visa, Mastercard và American Express.
Trước năm 2019, khi thẻ tín dụng vẫn còn chưa phổ biến với người dùng Việt Nam, thị trường thẻ chủ yếu hoạt động theo mô hình truyền thống. Các sản phẩm thường có cơ chế phức tạp, nhiều loại phí, và trải nghiệm người dùng chưa được tối ưu. Nhận thấy xu thế phát triển mạnh mẽ của thanh toán không dùng tiền mặt, cùng cơ hội lớn để tạo ra sự đột phá trên thị trường, VIB đã triển khai chuyển đổi mảng thẻ tín dụng từ cuối năm 2018, đặt nền móng cho chiến lược "Dẫn đầu xu thế thẻ".
Hành trình chuyển đổi mảng thẻ tín dụng của VIB bắt đầu từ việc tái định vị chiến lược, chuyển trọng tâm từ việc phát hành thẻ thông thường sang kiến tạo một hệ sinh thái thẻ đa dạng, cá nhân hóa và tích hợp sâu rộng vào đời sống số của người dùng. Chiến lược này được xây dựng trên ba trụ cột chính: Công nghệ - Trải nghiệm - Lợi ích.
ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC NHỜ ĐỘT PHÁ VỀ CÔNG NGHỆ
Chiến lược “Dẫn đầu xu thế thẻ” của VIB gắn liền với hành trình chuyển đổi số mạnh mẽ của ngân hàng. Xác định công nghệ là đòn bẩy then chốt, VIB đã mạnh dạn đầu tư và ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo ra những dấu ấn đầu tiên trên thị trường.
VIB tiên phong ứng dụng Big Data và AI vào quy trình duyệt thẻ ngay từ năm 2020. Công nghệ này cho phép phân tích và đánh giá hồ sơ khách hàng một cách tự động và chính xác, rút ngắn kỷ lục thời gian mở thẻ từ vài ngày xuống chỉ còn 15-30 phút, cho phép người dùng có thể đăng ký mở thẻ tín dụng ngay trên máy tính hoặc điện thoại mà không cần chứng minh thu nhập, không cần đến chi nhánh.
Là ngân hàng đầu tiên ra mắt dòng thẻ cho phép người dùng tự chọn tính năng Super Card, VIB trao quyền cho chủ thẻ thiết kế chiếc thẻ của riêng mình: từ việc tùy chọn lĩnh vực hoàn tiền, ngày sao kê, tỷ lệ thanh toán tối thiểu cho đến việc chọn 5 số cuối của thẻ theo ý thích.
VIB là ngân hàng đầu tiên được sử dụng thông tin từ hệ thống định danh và xác thực điện tử do công dân đồng ý chia sẻ để mở thẻ tín dụng trực tuyến trên ứng dụng VNeID, từ ngày 17/10/2024, giúp quá trình đăng ký và mở thẻ tín dụng của người dùng được nhanh chóng và thuận tiện, đồng thời đảm bảo an toàn thông tin cho người dân lẫn hoạt động ngân hàng.
Ngân hàng cũng ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) tạo ra “chiếc thẻ biết nói” và GenAI để cá nhân hóa thiết kế thẻ, mang đến những trải nghiệm vượt ngoài chức năng thanh toán thông thường.
TIÊN PHONG VỀ TRẢI NGHIỆM TỪ SỰ THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG
VIB đã nghiên cứu sâu sắc hành vi và sở thích của người dùng để xây dựng một bộ sưu tập thẻ đa dạng, đáp ứng từ những nhu cầu cơ bản đến các trải nghiệm cao cấp. Dù khách hàng là ai, thu nhập thế nào, bao nhiêu tuổi hay có sở thích ra sao, 10 dòng thẻ tín dụng chuyên biệt của VIB đều có thể đáp ứng đúng và đủ nhu cầu chi tiêu của họ khi mua sắm (Cash Back, Super Card, Online Plus 2in1), du lịch (Travel Élite, Premier Boundless), gia đình và giáo dục (Family Link, Ivy Card), tín dụng cho doanh nghiệp (Business Card).
Khi mà khách hàng còn quen với những chiếc thẻ tín dụng mặc định sẵn tính năng thì VIB đã tiên phong tạo ra xu thế cá nhân hóa để khách hàng có thể tự thiết kế sản phẩm theo nhu cầu cá nhân. Theo đó, khách hàng có thể tự thiết kế tính năng thẻ với Super Card, chủ động điều chuyển giữa hạn mức thẻ và hạn mức vay tiền mặt lên đến 1 tỷ đồng với giải pháp vay linh hoạt Super Cash, hay chủ động quản lý giao dịch qua thẻ với Super Pay.
Trên nền tảng công nghệ vượt trội, VIB tập trung vào việc kiến tạo một hành trình trải nghiệm khách hàng liền mạch, đơn giản, nơi mỗi điểm chạm đều có thể tạo nên một dấu ấn. Ứng dụng ngân hàng số MyVIB trở thành trung tâm của hệ sinh thái, nơi khách hàng có thể dễ dàng quản lý mọi khía cạnh của thẻ: từ kích hoạt thẻ, khóa/mở thẻ, xem sao kê, thanh toán dư nợ, đăng ký trả góp 0% lãi suất, cho đến đổi điểm thưởng tích lũy sang tiền mặt, voucher hay phí thường niên. Mọi thao tác được thực hiện chỉ với vài cú chạm, mang lại sự chủ động và tiện lợi tối đa.
Không chỉ dừng lại ở tính năng, VIB còn tạo ra những trải nghiệm độc đáo khi ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) vào thẻ tín dụng, biến chiếc thẻ vật lý thành một "chiếc thẻ biết nói", cung cấp thông tin ưu đãi một cách trực quan và sinh động. Ứng dụng AI giúp khách hàng tự thiết kế thẻ mang diện mạo và màu sắc của riêng mình.
Đặc biệt, thay vì áp dụng các chính sách chung cho toàn bộ khách hàng, VIB triển khai ưu đãi được cá nhân hóa theo nhu cầu chi tiêu mang lại lợi ích tối ưu cho từng phân khúc khách hàng.
1 TRIỆU CHIẾC THẺ - 1 TRIỆU HÀNH TRÌNH CÙNG KHÁCH HÀNG
Chia sẻ về cột mốc 1 triệu thẻ, bà Tường Nguyễn, Phó Tổng Giám đốc VIB cho biết: “Trong bối cảnh thị trường thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng sôi động, việc đạt cột mốc 1 triệu thẻ là một dấu ấn quan trọng không chỉ riêng đối với VIB. Ý nghĩa của cột mốc này không chỉ nằm trên các biểu đồ tăng trưởng, mà hiện hữu trong chính đời sống hàng ngày của mỗi khách hàng. Đó là hàng triệu câu chuyện, hàng triệu hành trình và trải nghiệm đáng nhớ của khách hàng – từ những chi tiêu hàng ngày, mua sắm, ẩm thực, đến việc hiện thực hóa những kế hoạch lớn lao như du lịch, học tập và xây dựng tổ ấm”.
Với VIB, cột mốc 1 triệu thẻ không chỉ là điểm khởi đầu, mà còn là sự khẳng định cho hướng đi đúng đắn. Ngân hàng sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái, nâng tầm trải nghiệm số và thiết lập những chuẩn mực mới, qua đó giữ vững vị thế ngân hàng tiên phong “Dẫn đầu xu thế thẻ” tại Việt Nam.
