Trang chủ Dân sinh

[Video]: Lũ dâng cuồn cuộn trên sông Hương, trung tâm Huế ngập nặng

Nguyễn Thuấn

27/10/2025, 19:19

Huế đang hứng chịu đợt mưa lớn nhất từ đầu mùa, khiến nước lũ lên nhanh, giao thông nhiều nơi tê liệt. Ở vùng biển Chân Mây – Lăng Cô, thời tiết xấu cũng khiến một tàu hàng bị chìm, may mắn toàn bộ thuyền viên được cứu sống...

Công an phường Vỹ Dạ, thành phố Huế lội nước lũ đến nhà dân để hỗ trợ. Ảnh: Hải Lan
Công an phường Vỹ Dạ, thành phố Huế lội nước lũ đến nhà dân để hỗ trợ. Ảnh: Hải Lan

Chiều 27/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, các hồ chứa thủy điện và thủy lợi trên thượng nguồn sông Hương, sông Bồ buộc phải tăng lưu lượng xả lũ, có nơi lên đến 1.800m3/s.

Nước dâng Hương dâng cao. Ảnh: Nguyên Phong
Nước dâng Hương dâng cao. Ảnh: Nguyên Phong

Lượng mưa lớn kết hợp với xả lũ khiến nước trên các sông dâng cao nhanh, gây ngập sâu tại nhiều khu vực thấp trũng và trung tâm đô thị Huế. Tại trạm Phú Ốc, mực nước sông Bồ được dự báo có thể đạt tới 5,3 mét – xấp xỉ mức lũ lịch sử năm 2020. Trên sông Hương tại trạm Kim Long, đỉnh lũ dự kiến đạt 5,2m, vượt báo động 3 gần 2m và cao hơn đỉnh lũ năm ngoái gần 1m.

Nước lũ cuồn cuộn trên sông Hương, trung tâm Huế ngập nặng

Đến đầu giờ chiều, hồ thủy điện Bình Điền và hồ Tả Trạch vẫn đang xả lũ lớn với lưu lượng hơn 3.000m3/s. Riêng hồ thủy điện Hương Điện trên sông Bồ xả gần 4.500m3/s. Nước sông dâng nhanh khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố như Dương Văn An, Nguyễn Lộ Trạch, Kim Long, Bến Nghé, Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh bị ngập sâu từ 0,3 đến 1 mét. Nhiều phương tiện chết máy, người dân phải dùng ghe, thuyền di chuyển.

Nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy
Nước ngập sâu khiến nhiều phương tiện chết máy

Mưa lớn kéo dài cũng khiến giao thông từ thành phố Huế đi các khu vực Nam Đông và A Lưới bị sạt lở, chia cắt. Chính quyền đã tạm thời đóng các tuyến đường lên vùng cao để bảo đảm an toàn, bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn người dân không di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Người dân ở vùng ngập lụt sâu tại thành phố Huế được lực lượng công an di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Hải Lan
Người dân ở vùng ngập lụt sâu tại thành phố Huế được lực lượng công an di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Hải Lan

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, lực lượng chức năng thành phố Huế đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo sơ tán phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế đến nơi an toàn. Đồng thời yêu cầu các đơn vị duy trì thông tin liên lạc thông suốt giữa các hồ chứa, chính quyền cơ sở và người dân; mọi thông tin khẩn cấp phải được chuyển ngay xuống địa phương để xử lý kịp thời, không để người dân bị cô lập.

Cũng trong ngày 27/10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế thông tin, ngoài khơi xã Chân Mây – Lăng Cô vừa xảy ra vụ chìm tàu hàng Thái Hà 8888 do biển động mạnh. Tàu chở hơn 5.900 tấn xi măng từ cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa đi cảng Vân Phong, Khánh Hòa, khi đến khu vực cách Hòn Sơn Chà khoảng 2 km thì gặp nạn và chìm xuống biển.

Tàu hàng Thái Hà 
Tàu hàng Thái Hà 

Thời điểm đó, trên tàu có 8 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Đông làm thuyền trưởng. Toàn bộ thuyền viên đã mặc áo phao, rời tàu bằng xuồng cứu sinh và được tàu Long Sơn 38 phát hiện, đưa vào bờ an toàn tại thành phố Đà Nẵng vào lúc 6 giờ sáng cùng ngày.

Trên tàu có khoảng 15 nghìn lít dầu DO. Hiện các lực lượng chức năng đang theo dõi chặt chẽ nguy cơ rò rỉ nhiên liệu để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đang phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Đà Nẵng) xác định vị trí tàu chìm, đánh giá hiện trường và triển khai phương án trục vớt, phòng ngừa sự cố tràn dầu, bảo vệ môi trường biển.

VnEconomy