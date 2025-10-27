[Video]: Mưa lớn gây chia cắt nhiều khu vực miền núi Quảng Trị

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ đêm 26/10 đến sáng 27/10, nhiều sông suối ở khu vực miền núi phía nam Quảng Trị dâng cao, làm ngập hàng loạt cầu tràn và tuyến đường, khiến giao thông bị chia cắt cục bộ. Các trường học trong vùng bị ảnh hưởng đã phải tạm dừng dạy học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên...
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Quảng Trị, đến sáng 27/10, toàn tỉnh có 8 điểm và 6 tuyến đường liên thôn bị ngập lụt, chia cắt. Trong đó, tại xã Ba Lòng, nước sông dâng cao khiến 5 cầu tràn bị ngập sâu, gồm: cầu Ba Lòng (2m), cầu Tà Lăng (1,9m), cầu tràn thôn 5 (1,8m), cầu Khẽ Vò (1,7m) và cầu Thù Lụ (0,6m). Ở xã Đakrông, có 3 điểm ngập tại cầu Đá Đỏ thôn Ra Lây (0,9m), cầu Ly Tôn (1,5m) và cầu Chân Rò (1,2m), khiến giao thông đi lại giữa các thôn gặp khó khăn.
Tại xã Nam Hải Lăng, nước từ sông Ô Lâu dâng cao làm ngập 6 tuyến đường ven sông, đi qua các thôn An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền, Mỹ Chánh, Hưng Nhơn và Câu Nhi, với độ sâu ngập từ 1–1,2m. Nhiều khu vực trũng thấp vẫn đang tiếp tục bị nước bao phủ. Nhiều xã bị cô lập, trường học tạm dừng hoạt động
Tại xã A Dơi, mưa lớn khiến các ngầm tràn ở thôn Loa và Xa Tuông ngập sâu, chia cắt cục bộ tuyến đường qua địa bàn. Chính quyền xã cho biết, lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời cắt cử lực lượng túc trực tại các vị trí nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân.
Do điều kiện đi lại khó khăn, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Ba Tầng đã xin phép cho học sinh nghỉ học. Một điểm trường nằm ở khu vực an toàn vẫn tổ chức dạy học bình thường. Tuy nhiên, 11 giáo viên của trường hiện đang bị mắc kẹt tại Km38 tuyến ĐT.586 và phải trú tạm tại nhà dân trong lúc chờ nước rút.
Xã La Lay cũng ghi nhận nhiều cầu tràn bị ngập sâu từ 1,2–1,5m, trong đó các điểm ở Quốc lộ 15D, đường liên xã Tà Rụt – A Vao (cũ), thôn Kỳ Ne và A Đeng đều ngập cục bộ, chia cắt giao thông. Chính quyền địa phương đã lập chốt cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời phối hợp lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân trong các khu vực bị chia cắt như thôn A Ngo và A Đeng.
Tại xã Tà Rụt, nước sông dâng cao cũng gây ngập tại nhiều vị trí. Tuyến đường Tà Rụt – A Vao có 2 cầu tràn bị ngập, trong khi khu tái định cư Húc Nghì (cũ) bị ngập cục bộ. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các thôn, bản thông báo cho người dân tạm dừng ra nương rẫy, không đi lại qua các khu vực nguy hiểm. Các trường học trên địa bàn cũng chủ động cho học sinh nghỉ học tại những vùng bị ngập hoặc chia cắt.
Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Quảng Trị, lượng mưa lớn liên tục từ đêm qua khiến nhiều tuyến đường liên thôn, cầu tràn và khu dân cư ở vùng thấp bị ngập sâu. Một số khu vực có mực nước dâng nhanh từ 1–2m, đặc biệt ở xã Ba Lòng và Nam Hải Lăng, nơi dòng chảy từ sông Ô Lâu đang tiếp tục lên.
Các địa phương đang theo dõi chặt diễn biến thời tiết, triển khai lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu, sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết. Đồng thời, chính quyền khuyến cáo người dân không chủ quan, tuân thủ nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn trong mưa lũ.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: