Trang chủ Tiêu điểm

Việc xây dựng bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn về đường sắt tốc độ cao chậm tiến độ

Tuấn Dũng

31/08/2025, 10:04

Việc xây dựng, ban hành, công bố bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định về đường sắt tốc độ cao vẫn còn chậm, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có 4 thông báo ý kiến chỉ đạo về nội dung này…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: VGP

Ngày 30/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành báo cáo và có ý kiến về tình hình triển khai cũng như những khó khăn, vướng mắc, vấn đề đặt ra trong triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương đã tích cực vào cuộc, triển khai nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên theo Thủ tướng, việc xây dựng, ban hành, công bố bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình, quy định về đường sắt tốc độ cao vẫn còn chậm, mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có 4 thông báo ý kiến chỉ đạo về nội dung này.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, cùng Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan liên quan, căn cứ luật pháp Việt Nam, thông lệ quốc tế, tiêu chuẩn ISO, khẩn trương hoàn thiện bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam trên cơ sở tham khảo, kế thừa, tiếp thu tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc tế; công bố theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng nhấn mạnh Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã cho phép đầu tư dự án với tốc độ thiết kế tối đa 160km/h, do đó các cơ quan nghiên cứu, đề xuất lựa chọn công nghệ phù hợp nhất, hiệu quả nhất và xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn theo công nghệ đó.

Cũng với cách làm trên, với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội đã xác định tốc độ thiết kế 350km/h, Thủ tướng yêu cầu, các cơ quan nghiên cứu lựa chọn công nghệ phù hợp nhất, hiệu quả nhất, xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, các cơ quan công bố công khai các quy chuẩn, tiêu chuẩn nói trên để áp dụng cho những dự án, triển khai đầu tư, kêu gọi đầu tư theo hình thức đầu tư công, đầu tư PPP và các hình thức đầu tư sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác; sớm hoàn thành các tiêu chuẩn, quy chuẩn để khẩn trương triển khai công việc tiếp theo.

