Việt Nam - Ấn Độ làm sâu sắc trụ cột an ninh trong Đối tác Chiến lược Toàn diện

Chiều 5/5, tại thủ đô New Delhi, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval, trao đổi các định hướng lớn nhằm tăng cường hợp tác an ninh và phát triển.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm lại Ấn Độ trên cương vị mới, Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, là dấu mốc quan trọng góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, nhất là trong các lĩnh vực then chốt về an ninh và phát triển.

Chia sẻ về bối cảnh quốc tế nhiều bất ổn, Cố vấn Ajit Doval nhấn mạnh sự tin cậy và mong muốn cùng phát triển là yếu tố then chốt tạo ổn định, đồng thời khẳng định Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tin cậy chính trị, tương đồng về tầm nhìn chiến lược và lợi ích phát triển lâu dài. Việt Nam nhất quán coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Ấn Độ, ủng hộ Ấn Độ phát huy vai trò tại các cơ chế khu vực và toàn cầu.

Hai bên đánh giá hợp tác an ninh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quan hệ song phương, nhất trí làm sâu sắc hơn phối hợp giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật và hoạch định chính sách; tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược, hợp tác an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng số, phòng chống tội phạm công nghệ cao và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, hai bên nhấn mạnh phối hợp hiệu quả trong đấu tranh chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến và các mối đe dọa mới nổi; thúc đẩy gắn kết giữa an ninh và phát triển, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982; tăng cường tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Kết thúc cuộc gặp, hai bên bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, với nền tảng hữu nghị truyền thống, mức độ tin cậy chiến lược cao và quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước, sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa.