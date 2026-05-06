Việt Nam - Ấn Độ làm sâu sắc trụ cột an ninh trong Đối tác Chiến lược Toàn diện
Hà Lê
06/05/2026, 07:11
Chiều 5/5, tại thủ đô New Delhi, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval, trao đổi các định hướng lớn nhằm tăng cường hợp tác an ninh và phát triển.
Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm lại Ấn Độ trên cương vị mới, Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, là dấu mốc quan trọng góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, nhất là trong các lĩnh vực then chốt về an ninh và phát triển.
Chia sẻ về bối cảnh quốc tế nhiều bất ổn, Cố vấn Ajit Doval nhấn mạnh sự tin cậy và mong muốn cùng phát triển là yếu tố then chốt tạo ổn định, đồng thời khẳng định Ấn Độ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được xây dựng trên nền tảng vững chắc của tin cậy chính trị, tương đồng về tầm nhìn chiến lược và lợi ích phát triển lâu dài. Việt Nam nhất quán coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Ấn Độ, ủng hộ Ấn Độ phát huy vai trò tại các cơ chế khu vực và toàn cầu.
Hai bên đánh giá hợp tác an ninh ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quan hệ song phương, nhất trí làm sâu sắc hơn phối hợp giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật và hoạch định chính sách; tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược, hợp tác an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng số, phòng chống tội phạm công nghệ cao và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.
Trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, hai bên nhấn mạnh phối hợp hiệu quả trong đấu tranh chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến và các mối đe dọa mới nổi; thúc đẩy gắn kết giữa an ninh và phát triển, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982; tăng cường tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.
Kết thúc cuộc gặp, hai bên bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, với nền tảng hữu nghị truyền thống, mức độ tin cậy chiến lược cao và quyết tâm chính trị của lãnh đạo hai nước, sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Ấn Độ
07:02, 06/05/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ
07:25, 05/05/2026
Việt Nam – Ấn Độ thúc đẩy hợp tác thực chất trong dấu mốc 10 năm Đối tác Chiến lược toàn diện
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại ACV trước 7/5
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương kiện toàn nhân sự chủ chốt tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) trước ngày 7/5 nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1...
Lãng phí đất công, Thanh tra kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo xổ số miền Tây
Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kết luận hàng loạt cơ sở nhà, đất tại các doanh nghiệp xổ số miền Tây bị bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả trong nhiều năm, gây nguy cơ thất thoát, lãng phí tài sản công và kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Ấn Độ
Sau khi đến New Delhi, chiều tối 5/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.
Đầu tư của Ấn Độ tại Việt Nam: Cơ hội tăng tốc trong giai đoạn mới
Việt Nam đang được xem như một cửa ngõ chiến lược, mở ra cơ hội để các nhà đầu tư Ấn Độ kết nối sâu hơn với ASEAN và vươn rộng ra toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương....
Quốc hội phải phát huy tinh thần "Lập pháp kiến tạo, Giám sát thực chất, Quyết sách bứt phá"
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ này Quốc hội phải phát huy tinh thần “Lập pháp kiến tạo, Giám sát thực chất, Quyết sách bứt phá”, tập trung vào các định hướng lớn.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: