Việt Nam: Bệ phóng mới của ngành công nghiệp thời trang chức năng toàn cầu

Quy mô thị trường mẹ và bé Việt Nam năm 2024 đạt 1,8 tỷ USD, với nhu cầu tăng mạnh ở nhóm sản phẩm cao cấp, an toàn và hữu cơ...

Ngày 13/11/2025, Triển lãm quốc tế về công nghệ và vật liệu sản xuất trang phục thể thao, trang phục ngủ và nội y (SIUF Vietnam 2025) và Hội chợ Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp sản phẩm dành cho Trẻ em, Trẻ sơ sinh và Sản phụ (CBME Vietnam 2025) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam chính thức khai mạc tại SECC, TP Hồ Chí Minh.

Triển lãm có quy mô hơn 10.000 m2, với sự hiện diện của trên 400 thương hiệu cùng nhà cung cấp tham gia trưng bày. Đây là không gian để doanh nghiệp trong và ngoài nước có thể khám phá xu hướng, đổi mới công nghệ, và tìm kiếm giải pháp phát triển bền vững.

Sự kiện hướng tới thúc đẩy chuỗi cung ứng, thương mại và đổi mới sản phẩm, đồng thời định vị Việt Nam như trung tâm sản xuất, tiêu dùng và giao thương chiến lược của Đông Nam Á trong các ngành hàng tiêu dùng, chăm sóc mẹ và bé và thời trang chức năng.

Theo Statista và NielsenIQ, quy mô thị trường mẹ và bé Việt Nam đạt 1,8 tỷ USD năm 2024, với nhu cầu tăng mạnh ở nhóm sản phẩm cao cấp, an toàn và hữu cơ. Việt Nam tiếp tục giữ vị thế là một trong ba quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, đạt 44 tỷ USD năm 2024 với hơn 7.000 doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh nâng cấp chuỗi giá trị, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững, việc tổ chức đồng thời hai sự kiện tại Việt Nam là bước đi chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy xuất khẩu.

Hơn 400 thương hiệu tham gia trưng bày tại triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Athena Gong, Phó chủ tịch khu vực châu Á kiêm Giám đốc Điều hành Informa Markets Trung Quốc, nhấn mạnh sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình kết nối các ngành công nghiệp năng động của Việt Nam với thị trường toàn cầu, từ thời trang đồ lót và trang phục chức năng, đến sản phẩm chăm sóc mẹ và bé.

Sự kiện chào đón sự đồng hành của các hiệp hội uy tín như Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) và Hiệp hội Dệt may Thời Trang TP.Hồ Chí Minh (AGTEK), cùng các đoàn mua hàng quốc tế, nhà sản xuất, hệ thống phân phối và thương hiệu dẫn đầu khu vực. Điều này tạo nên một hệ sinh thái kết nối toàn diện từ OEM/ODM đến thương hiệu và bán lẻ.

Việt Nam, với vị thế là một trong ba quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới, đạt 44 tỷ USD năm 2024, đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc đồ thể thao và nội y, chiếm 18% tổng giá trị hàng may mặc, tương đương gần 8 tỷ USD. Phân khúc này được coi là động lực tăng trưởng mới, với tiềm năng lớn cả về xuất khẩu và thị trường nội địa.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội Dệt May Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ từ "mặc đẹp" sang "mặc khỏe, bền vững", ưu tiên các sản phẩm kết hợp chức năng, tính thẩm mỹ và trách nhiệm môi trường.

Thị trường đồ thể thao toàn cầu năm 2024 đạt 420 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng 8%/năm. Thị trường nội y toàn cầu năm 2024 đạt 130 tỷ USD, tăng trưởng ổn định 5-6%/năm. Thị trường nội y Việt Nam hiện đạt 450 triệu USD (định giá 2024) và dự báo tăng lên 700 triệu USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng 5,2%/năm.

Việt Nam đang có "cơ hội vàng" nhờ sự chuyển dịch đơn hàng từ Trung Quốc và Bangladesh, cùng với việc các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Lululemon, Victoria's Secret mở rộng sản xuất tại đây để tận dụng lợi thế cạnh tranh. Các lợi thế này bao gồm: tay nghề lành nghề, chi phí sản xuất cạnh tranh, mạng lưới FTA ưu đãi (CPTPP, EVFTA, RCEP, UKVFTA) và chính sách khuyến khích đầu tư từ Nhà nước.

Với hệ sinh thái kết nối từ chuỗi cung ứng sản xuất đến xu hướng thị trường và trải nghiệm người dùng, SIUF Vietnam 2025 hứa hẹn trở thành bệ phóng để ngành nội y Việt Nam bứt phá, cả trong năng lực sản xuất lẫn xây dựng thương hiệu.

Trong khi đó, CBME Vietnam 2025 đóng vai trò kết nối toàn bộ chuỗi cung ứng ngành mẹ & bé, từ sản xuất, OEM/ODM, nguyên phụ liệu đến thương hiệu, phân phối và bán lẻ, góp phần nâng cao chất lượng sống gia đình và thúc đẩy thị trường tiêu dùng hiện đại tại Việt Nam.

CBME Vietnam 2025 thu hút các thương hiệu, nhà sản xuất OEM/ODM, hệ thống phân phối, nhà bán lẻ và các startup ngành hàng M&B tạo không gian để doanh nghiệp tiếp cận xu hướng sản phẩm mới, chiến lược thị trường hiện đại và nhu cầu tiêu dùng của thế hệ phụ huynh trẻ.

Ngoài ra, chuỗi hội thảo “Cập nhật xu hướng – Hiểu thị trường – Dẫn đầu ngành Mẹ & Bé” với sự tham gia của Webtretho và TikTok for Business cùng chia sẻ góc nhìn toàn diện về hành vi tiêu dùng của phụ huynh hiện đại, chủ đề chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho mẹ & bé, giáo dục sớm và công nghệ hỗ trợ nuôi dạy trẻ từ đó đưa ra chiến lược xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên nội dung số. Song song đó, chương trình kết nối doanh nghiệp và khu trải nghiệm giúp thương hiệu tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng.

Sự kiện kỳ vọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi chuỗi cung ứng, mở rộng xuất khẩu, nâng cao giá trị thương hiệu Việt Nam và mang đến những giải pháp thực tiễn giúp doanh nghiệp sẵn sàng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của khu vực.