Việt Nam cần làm gì để tạo ra những thế hệ Flappy Bird tiếp theo?

Flappy Bird từng tạo nên hiện tượng toàn cầu và đặt Việt Nam lên bản đồ game thế giới nhưng sau hơn một thập kỷ, câu hỏi lớn được đặt ra là liệu Việt Nam có thể tạo ra những thế hệ tiếp theo không chỉ lớn về mặt quy mô, mà còn giữ chân người dùng và thương mại hóa tốt hơn…

Hơn mười năm sau khi Flappy Bird trở thành hiện tượng toàn cầu, câu hỏi về việc Việt Nam có thể tiếp tục tạo ra một tựa game mang tầm vóc tương tự nhưng “trụ lại” được trên thị trường lâu hơn đang được đặt ra. Đặc biệt là khi Google Play vừa đưa ra số liệu cho thấy ngành game Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, với doanh thu in-app tăng 65%, nhanh nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Chia sẻ với VnEconomy, ông Aditya Swamy, Giám đốc Điều hành Google Play khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ và Australia, để tạo ra những “Flappy Bird thế hệ mới”, cho rằng ngành game Việt Nam cần bước vào giai đoạn phát triển dựa trên chất lượng, sự khác biệt hóa với sự hỗ trợ của các tính năng AI và đặt trọng tâm vào giá trị người chơi.

TẬP TRUNG VÀO CHIẾN LƯỢC GIỮ CHÂN NGƯỜI CHƠI

Ông Aditya nhận định thị trường game toàn cầu đã bước vào thời kỳ cạnh tranh khốc liệt, nơi sản phẩm chỉ “tốt” là không đủ mà cần xuất sắc và có chiến lược. Người dùng ngày càng kỳ vọng cao hơn, đòi hỏi game phải có chiều sâu, mượt mà và liên tục đổi mới.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan như vào năm 2024, các sản phẩm game và ứng dụng của Việt Nam thu hút hơn 6 tỷ lượt tải, trong đó 5,7 tỷ lượt đến từ người dùng quốc tế và thu về …Sự phổ biến này cho thấy các studio trong nước đang sở hữu năng lực thu hút thị trường quốc tế, một yếu tố từng tạo yếu tố lan toả cho Flappy Bird.

Để tạo ra “hiện tượng kế tiếp”, các nhà phát triển game Việt Nam cần đặt chất lượng lên hàng đầu. Đối với những thế hệ game mới, ngoài khả năng đồ hoạ hay phát triển lối chơi game (gameplay), nội dung có chiều sâu sẽ là yếu tố giữ chân người chơi. Đặc biệt là sự cân bằng về độ khó.

“Nếu game quá dễ, người chơi sẽ nhanh chán, còn quá khó thì lượng người chơi sẽ giảm mạnh. Tìm được điểm cân bằng phù hợp chính là chìa khóa quyết định sự thành công của sản phẩm”, ông Aditya nhận định.

Bên cạnh đó, các nhà phát triển cần ưu tiên sở hữu trí tuệ gốc (IP) và tạo ra những tính năng sáng tạo, giúp sản phẩm trở nên khác biệt, khó sao chép trong một môi trường cạnh tranh cao.

Flappy Bird, trò chơi di động do lập trình viên Việt Nam Nguyễn Hà Đông phát triển và phát hành năm 2013, từng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ lối chơi đơn giản nhưng cực kỳ thử thách. Đầu năm 2014, game đạt hơn 50 triệu lượt tải và mang về khoảng 50.000 USD mỗi ngày (theo thông tin từ người sáng lập) từ quảng cáo. Tuy nhiên, trước áp lực truyền thông, sự chú ý quá mức và những phản ứng tiêu cực từ người chơi về độ khó và gây nghiện của trò chơi, ông Nguyễn Hà Đông đã quyết định gỡ Flappy Bird khỏi các kho ứng dụng vào ngày 10/2/2014, dù game không gặp bất kỳ vấn đề pháp lý nào. Hiện tượng này vẫn được xem là một trong những thành công bất ngờ nhất trong lịch sử game di động Việt Nam.

Một minh chứng cụ thể cho sự trưởng thành của ngành game Việt là trong thời gian qua là hạng mục “Trò chơi xuất sắc nhất được sản xuất tại Việt Nam” vừa được Google bổ sung vào hệ thống giải thưởng “Những ứng dụng và trò chơi xuất sắc nhất năm 2025”. Giải thưởng đầu tiên thuộc về Thetan Immortal – PvP Archer, sản phẩm của Wolffun Game Studio (Việt Nam). Điểm mạnh của Thetan Immortal nằm ở các trận đối kháng giữa hai người chơi (PvP 1v1) theo thời gian thực, đòi hỏi về tốc độ, độ chính xác cao và chiều sâu chiến lược trong lựa chọn kỹ năng. Bên cạnh đó, phần đồ họa và hoạt ảnh được chăm chút kỹ lưỡng cũng giúp sản phẩm định vị rõ rệt năng lực sáng tạo của đội ngũ làm game Việt.

Chia sẻ kinh nghiệm từ thực tế, ông Nguyễn Đình Khánh, CEO Wolffun, cho rằng bên cạnh yếu tố giữ chân người dùng, các nhà phát triển cần có tư duy xây dựng doanh nghiệp và đội ngũ ngay từ đầu, cũng như mô hình kiếm tiền bền vững theo chuẩn thị trường hiện đại.

“Game không chỉ là sản phẩm giải trí, đó là sự kết hợp giữa ‘nghệ thuật, công nghệ và lối chơi’. Cần xem đó như một mô hình kinh doanh thực thụ có khả năng tạo doanh thu. Từ đó, nhà phát triển phải suy nghĩ về mô hình kiếm tiền và chiến lược tiếp thị phù hợp”, ông Khánh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Khánh, CEO Wolffun. Ảnh: Google.

Dẫn ví dụ về Flappy Bird, ông Khánh cho rằng nếu thời điểm đó lập trình viên Nguyễn Hà Đông có một đội ngũ để tiếp tục phát triển sản phẩm theo hướng dài hạn, kết hợp tư duy mô hình kinh tế bền vững như gói trả phí đổi màu nhân vật, trò chơi có thể còn đạt mức độ tăng trưởng và thương mại hóa mạnh mẽ hơn nữa.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO SẼ LÀ YẾU TỐ TĂNG SỨC SÁNG TẠO VÀ CẠNH TRANH TRONG GAME

Một mặt khác, ông Aditya cho rằng sự khác biệt lớn nhất giữa thị trường game hiện nay và thời điểm Flappy Bird gây sốt nằm ở cách đo lường thành công. Trước kia, lượt tải là thước đo thì hiện nay giá trị vòng đời người chơi (LTV) được chú trọng hơn. Khi chi phí thu hút người dùng ngày càng tăng, việc hướng đến nhóm người chơi trung thành, có mức chi tiêu ổn định cũng là yếu tố bền vững.

Hiện nay mô hình kết hợp lối chơi đơn giản nhưng có chiều sâu và vòng lặp giữ chân người chơi (hybrid-casual) đang được nhiều studio Việt ưa chuộng. Cùng với mô hình kiếm tiền lai giữa mua hàng trong ứng dụng (IAP) và quảng cáo, sẽ giúp tăng doanh thu trên toàn bộ người chơi thay vì chỉ dựa vào 5% người dùng trả phí. Cả hai mô hình này vừa tăng khả năng giữ chân người dùng, vừa giúp các studio tối ưu hóa lợi nhuận.

Nếu như Flappy Bird thành công nhờ sự tối giản, thế hệ game mới được thúc đẩy bởi công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI). Trong tương lai, AI sẽ hỗ trợ các nhà phát triển từ thiết kế nội dung, cá nhân hóa trải nghiệm đến phân tích dữ liệu người chơi. Với nguồn lực không dồi dào nhưng linh hoạt và sáng tạo như thị trường Việt Nam, AI sẽ giúp các studio game rút ngắn thời gian phát triển, bằng cách tận dụng nền tảng như Gemini API hay Vertex AI của Google, từ đó tạo nội dung phù hợp cho từng nhóm người dùng và thử nghiệm tính năng quy mô lớn.

Trước đó tại Google Apps Summit 2025, ông Aditya cũng lấy game “Tiệm Phở của anh Hai” (Brother Hai’s Pho Restaurant) làm minh chứng cho khả năng sáng tạo và thích ứng nhanh của cộng đồng lập trình viên Việt Nam. Thành công này cho thấy các sản phẩm “made by Vietnam” hoàn toàn có thể ghi dấu ấn trên thị trường ứng dụng toàn cầu.

Game “Tiệm Phở của anh Hai” (Brother Hai’s Pho Restaurant). Ảnh: Google

Ông chỉ ra ba lợi thế của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển game: thứ nhất, đối tượng người chơi trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, với trung bình 6,5 giờ mỗi ngày dành cho game; thứ hai, năng lực xuất khẩu ứng dụng mạnh mẽ với hàng tỷ lượt tải quốc tế mỗi năm; thứ ba, hệ sinh thái đào tạo và hỗ trợ như Google Play, bao gồm các chương trình chuyên sâu và công cụ AI tích hợp.

“Game Việt Nam không chỉ có cơ hội tái hiện thành công của Flappy Bird, mà còn có thể tạo ra những sản phẩm nâng cấp, lan tỏa quốc tế và bền vững về mô hình kinh doanh lẫn công nghệ,” ông Aditya nhận định.