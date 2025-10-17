Việt Nam có Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu

Việc thành lập Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu (Vietnam Data Expert Network – VDEN) là bước đi chiến lược, phù hợp với xu hướng quốc tế và định hướng phát triển kinh tế số của Việt Nam…

Ngày 16/10, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp với UBND TP Huế đồng tổ chức sự kiện công bố Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khởi xướng. Đây là sáng kiến do Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia khởi xướng nhằm tập hợp chuyên gia người Việt trong và ngoài nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế dữ liệu quốc gia.

Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia, trong kỷ nguyên mà dữ liệu trở thành “nguồn tài nguyên chiến lược” của mọi quốc gia, việc hình thành một mạng lưới chuyên gia có khả năng quy tụ, kết nối và hiến kế cho sự phát triển kinh tế dữ liệu là yêu cầu cấp bách.

Do đó, mạng lưới được thành lập với mục tiêu kết nối, chia sẻ tri thức, hỗ trợ kỹ thuật và hợp tác giải quyết các thách thức liên quan đến dữ liệu, góp phần phát triển ngành công nghiệp dữ liệu Việt Nam và xây dựng nền kinh tế dữ liệu toàn diện trong kỷ nguyên số.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an), Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, cho biết Trung tâm Dữ liệu quốc gia được thành lập với sứ mệnh trở thành trụ cột trong tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ và khai thác dữ liệu của các cơ quan nhà nước, hình thành kho dữ liệu quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Trung tâm sẽ hợp tác chặt chẽ với Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu, cung cấp hạ tầng và môi trường an toàn để các chuyên gia nghiên cứu, thử nghiệm mô hình mới; đồng thời tiếp nhận tri thức, kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị dữ liệu và bảo đảm an ninh thông tin.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an), Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia.

Một trong những trọng tâm là xây dựng sandbox – môi trường thử nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, chuỗi khối… để nhân rộng các mô hình hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương kêu gọi các chuyên gia cùng biến Mạng lưới thành “trái tim tri thức” của nền kinh tế dữ liệu Việt Nam; chung tay xây dựng hệ sinh thái dữ liệu an toàn, minh bạch, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Việc ra mắt VDEN là bước đi chiến lược, phù hợp với xu thế quốc tế và định hướng phát triển kinh tế số của Việt Nam. Đây không chỉ là mạng lưới tri thức toàn cầu của người Việt trong lĩnh vực dữ liệu, mà còn thể hiện tầm nhìn của Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia trong việc kết nối con người – công nghệ – tri thức, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm năng động của kinh tế dữ liệu khu vực và thế giới.

Trên thế giới, nhiều quốc gia đã sớm hình thành các mạng lưới chuyên gia dữ liệu như: BDVA, European Health Data Space (EU); Data.gov, Research Data Alliance (Hoa Kỳ); K-Data Network (Hàn Quốc); AI Singapore, Data Science Consortium (Singapore). Việc thành lập VDEN thể hiện Việt Nam đang chủ động hội nhập và định hình vị thế trong chuỗi giá trị dữ liệu toàn cầu.

Mạng lưới VDEN hoạt động theo 5 nguyên tắc cốt lõi: Tự nguyện – Hợp tác – Cùng phát triển; Minh bạch – Trách nhiệm – Liêm chính; Khoa học – Chất lượng – Đổi mới liên tục; Bảo mật – Tôn trọng quyền riêng tư – Tuân thủ pháp luật; Kết nối toàn cầu – Phát huy bản sắc Việt.

VDEN đặt mục tiêu kết nối trí tuệ Việt toàn cầu trong lĩnh vực dữ liệu, hướng tới: Chia sẻ tri thức và kinh nghiệm về các công nghệ dữ liệu mới. Kết nối nguồn lực giữa Nhà nước – doanh nghiệp – học thuật – chuyên gia. Đóng góp xây dựng chính sách và chuẩn mực dữ liệu quốc gia. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển các dự án ứng dụng dữ liệu. Đào tạo và phát triển nhân lực dữ liệu chất lượng cao cho Việt Nam.