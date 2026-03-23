Việt Nam củng cố vị thế trung tâm hồ tiêu toàn cầu

Chu Khôi

23/03/2026, 21:27

Những tháng đầu năm 2026 đang mở ra một bức tranh tươi sáng cho ngành hồ tiêu Việt Nam khi cả sản lượng lẫn giá trị xuất khẩu đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng...

Xuất khẩu hạt tiêu vẫn đang tăng trưởng mạnh.
Xuất khẩu hạt tiêu vẫn đang tăng trưởng mạnh.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 3/2026, Việt Nam xuất khẩu 12.613 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 81 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, tăng 46,7% về lượng và 35,4% về giá trị.

ĐỘNG LỰC TỪ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Tính từ đầu năm đến ngày 15/3, tổng lượng xuất khẩu đạt 48.192 tấn, thu về 312,23 triệu USD, tăng lần lượt 34,6% và 28%. Dù giá tiêu trong nước có xu hướng giảm nhẹ so với trước đó, nhưng vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 136.000 đồng/kg (ngày 23/3), giúp nông dân giữ được biên lợi nhuận tích cực.

Trong cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, tiêu đen tiếp tục chiếm ưu thế với khối lượng xuất khẩu cao gấp 5 lần so với tiêu trắng. Điều này cho thấy tiêu đen vẫn là mặt hàng chủ lực nhờ lợi thế về sản lượng và giá thành cạnh tranh. Tuy nhiên, sự gia tăng tỷ trọng tiêu trắng và các sản phẩm chế biến sâu cũng phản ánh xu hướng dịch chuyển dần sang phân khúc giá trị cao.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, lần lượt chiếm 29,9% và 12,8% tổng lượng xuất khẩu. Trong khi thị trường Mỹ duy trì nhu cầu ổn định, thì Trung Quốc đang có dấu hiệu tăng nhập khẩu trở lại sau giai đoạn trầm lắng.

Một điểm đáng chú ý là sự vươn lên mạnh mẽ tại thị trường Thái Lan. Trong 2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường này tăng tới 125% về lượng và 104% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Việt Nam gần như “độc chiếm” nguồn cung tại đây, chiếm tới 99,63% tổng lượng nhập khẩu tiêu của Thái Lan. 

Tại Thái Lan, quốc gia này đang chủ yếu nhập tiêu của Việt Nam. Nguyên nhân, đó là nhu cầu gia vị phục vụ ngành thực phẩm và du lịch tăng nhanh, trong khi sản xuất nội địa hạn chế và chi phí cao. Bên cạnh đó, xu hướng tăng dự trữ trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu thu hẹp cũng khiến quốc gia này đẩy mạnh nhập khẩu.

Ở góc độ doanh nghiệp, các “đầu tàu” xuất khẩu tiếp tục thể hiện vai trò dẫn dắt thị trường. Olam Việt Nam đứng đầu với sản lượng 1.302 tấn, tiếp theo là Phúc Sinh (1.226 tấn) và Simexco Đắk Lắk (758 tấn).

Sự nổi bật của các doanh nghiệp lớn không chỉ nằm ở quy mô xuất khẩu mà còn ở năng lực chế biến sâu, hệ thống khách hàng quốc tế ổn định và khả năng tận dụng cơ hội thị trường. Đây chính là lực lượng tiên phong trong quá trình tái cấu trúc ngành hồ tiêu theo hướng hiện đại và bền vững.

Đà tăng trưởng của hồ tiêu Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều yếu tố hỗ trợ. Dự báo trong năm 2026, nguồn cung hồ tiêu toàn cầu có thể giảm từ 15-20% do tồn kho tại các quốc gia sản xuất lớn suy giảm, trong khi nhu cầu tiêu dùng phục hồi rõ nét, đặc biệt từ ngành thực phẩm chế biến.

TRỞ THÀNH TRUNG TÂM CHẾ BIẾN HẠT TIÊU CỦA THẾ GIỚI

Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ (Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường), giai đoạn 2024-2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khi ngành hồ tiêu Việt Nam chuyển hướng từ tăng trưởng theo khối lượng sang tăng trưởng theo giá trị.

Năm 2025, Việt Nam xuất khẩu hơn 246.000 tấn hồ tiêu, giảm nhẹ 1,5% so với năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng mạnh lên gần 6.750 USD/tấn (tăng 28,3%), tổng kim ngạch vẫn tăng hơn 26%, đạt khoảng 1,66 tỷ USD. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường hồ tiêu toàn cầu đã bước sang một chu kỳ mới sau thời kỳ cung vượt cầu kéo dài.

PGS.TS Nguyễn Đình Thọ cho hay trong bối cảnh giá thuận lợi, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đang tích cực tái cơ cấu danh mục sản phẩm, tập trung vào tiêu trắng, tiêu hữu cơ và các sản phẩm chế biến sâu phục vụ chuỗi bán lẻ cao cấp. Công nghệ hiện đại như làm sạch bằng hơi nước, tiệt trùng, nghiền mịn hay chiết xuất tinh dầu đang giúp gia tăng đáng kể giá trị sản phẩm. Đồng thời, hệ thống kho lưu trữ đạt chuẩn châu Âu, truy xuất nguồn gốc vùng trồng và kiểm định chất lượng cũng được đầu tư mạnh mẽ.

Một xu hướng đáng chú ý là việc Việt Nam gia tăng nhập khẩu hồ tiêu thô từ các quốc gia như Brazil, Campuchia, Indonesia để phục vụ chế biến và tái xuất. Năm 2025, lượng nhập khẩu đạt 42.688 tấn, tương ứng 266,2 triệu USD. Mô hình này giúp duy trì công suất nhà máy quanh năm, giảm rủi ro mùa vụ và tạo ra giá trị gia tăng từ chênh lệch giá. Nhờ đó, Việt Nam không chỉ là quốc gia sản xuất mà còn đang nổi lên như một trung tâm chế biến và trung chuyển hồ tiêu của thế giới.

Bên cạnh cơ hội, ngành hồ tiêu cũng đối mặt với những yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường quốc tế. Các nhà nhập khẩu lớn tại EU, Mỹ và Nhật Bản đang siết chặt tiêu chuẩn về dư lượng hóa chất, lao động và phát thải carbon trong chuỗi cung ứng.

Xu hướng truy xuất nguồn gốc và chứng nhận nông nghiệp bền vững không còn là lựa chọn mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để tiếp cận thị trường cao cấp. Điều này tạo ra áp lực nhưng đồng thời cũng thúc đẩy quá trình tái cấu trúc toàn diện ngành hồ tiêu.

Những quốc gia có lợi thế về công nghệ chế biến, logistics và kiểm định chất lượng, trong đó có Việt Nam sẽ nắm ưu thế rõ rệt trong cuộc cạnh tranh mới.

“Từ góc độ vĩ mô, chuỗi giá trị hồ tiêu Việt Nam đang chuyển dịch từ mô hình nông nghiệp truyền thống sang hệ sinh thái công nghiệp chế biến gắn với thương mại toàn cầu”, PGS.TS Nguyễn Đình Thọ nhận định; đồng thời cũng lưu ý dù triển vọng năm 2026 được đánh giá tích cực, song ngành hồ tiêu vẫn cần theo dõi sát các yếu tố như biến động giá thế giới, nguồn cung từ các quốc gia sản xuất lớn và chính sách thương mại của các thị trường nhập khẩu.

Hồ tiêu Việt Nam lập đỉnh kim ngạch, bước vào giai đoạn tăng trưởng theo chiều sâu

18:53, 15/01/2026

Hồ tiêu Việt Nam lập đỉnh kim ngạch, bước vào giai đoạn tăng trưởng theo chiều sâu

Xuất khẩu hồ tiêu lập kỷ lục mới

15:56, 23/10/2025

Xuất khẩu hồ tiêu lập kỷ lục mới

Bất cập thu thuế VAT 55 tỷ đồng, hoàn thuế 2.135 tỷ đồng đối với ngành hồ tiêu

13:53, 31/07/2025

Bất cập thu thuế VAT 55 tỷ đồng, hoàn thuế 2.135 tỷ đồng đối với ngành hồ tiêu

Tập trung giải pháp linh hoạt điều hành sản xuất, tiêu thụ gạo

Tập trung giải pháp linh hoạt điều hành sản xuất, tiêu thụ gạo

Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu gạo tại Cần Thơ tập trung giải pháp điều hành linh hoạt, tháo gỡ khó khăn tiêu thụ. Trước biến động toàn cầu, trọng tâm là bảo đảm lợi ích nông dân, ổn định thị trường và nâng cao vị thế gạo Việt Nam.

Chanh leo, thanh long Việt Nam đối diện nguy cơ bị EU siết chặt kiểm soát

Chanh leo, thanh long Việt Nam đối diện nguy cơ bị EU siết chặt kiểm soát

Theo báo cáo mới nhất từ cơ quan chức năng Pháp, tỷ lệ vi phạm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với chanh leo và thanh long Việt Nam đang ở mức đáng lo ngại. Nếu không có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, các mặt hàng này có nguy cơ bị EU tăng cường kiểm soát trên toàn thị trường...

Sắp diễn ra Hội nghị Khoa học, Công nghệ chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất

Sắp diễn ra Hội nghị Khoa học, Công nghệ chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất

Hội nghị Khoa học, Công nghệ Chăn nuôi và Thú y toàn quốc lần thứ nhất là sự kiện khoa học công nghệ quy mô quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y được tổ chức trong bối cảnh mới, sau khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường được kiện toàn tổ chức.

Đổi mới sinh thái là yêu cầu trọng yếu của tương lai ngành dệt may Việt Nam

Đổi mới sinh thái là yêu cầu trọng yếu của tương lai ngành dệt may Việt Nam

Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng đối mặt với những thách thức từ yêu cầu khắt khe của thị trường toàn cầu về phát triển bền vững. Do đó, yêu cầu giảm thiểu sử dụng và phát thải hóa chất; ưu tiên kiểm soát các chất hữu cơ khó phân hủy trong ngành dệt may được đặt ra...

Thủy sản Việt Nam trước cơ hội tham gia sâu chuỗi cung ứng toàn cầu

Thủy sản Việt Nam trước cơ hội tham gia sâu chuỗi cung ứng toàn cầu

Năm 2025, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt khoảng 11,3 tỷ USD, tăng hơn 12% so với năm trước, đánh dấu sự phục hồi rõ nét sau giai đoạn suy giảm do nhu cầu toàn cầu yếu và tồn kho cao tại các thị trường lớn...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

