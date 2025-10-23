Xuất khẩu hồ tiêu lập kỷ lục mới

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2025, Việt Nam xuất khẩu hơn 197 nghìn tấn hạt tiêu, kim ngạch đạt 1,33 tỷ USD. Kết quả này đã vượt qua mốc kỷ lục 1,3 tỷ USD của cả năm 2024...

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 10/2025, Việt Nam xuất khẩu 9.056 tấn hạt tiêu, kim ngạch xuất khẩu đạt 59,9 triệu USD, so với cùng kỳ tháng 9 lượng xuất khẩu giảm 14,1% và kim ngạch giảm 13,6%. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2025, Việt Nam xuất khẩu 197,1 nghìn tấn hạt tiêu, kim ngạch 1,33 tỷ USD.

ĐIỂM SÁNG TỪ THỊ TRƯỜNG ẤN ĐỘ

Việt Nam hiện vẫn là quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, giữ vai trò quan trọng trong điều tiết cung – cầu và ảnh hưởng nhất định tới mặt bằng giá quốc tế. Bức tranh “giảm lượng nhưng tăng giá trị” đang phản ánh rõ nét những nỗ lực chuyển đổi chiến lược của ngành hồ tiêu Việt Nam. Thay vì dựa vào xuất khẩu tiêu thô, các doanh nghiệp đã tập trung vào chế biến sâu, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm, giúp củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường thế giới trong bối cảnh nhiều biến động.

Theo số liệu của Hải Quan, xuất khẩu hồ tiêu tháng 9/2025 đạt 22 nghìn tấn, với giá trị 144,2 triệu USD, đưa tổng xuất khẩu mặt hàng này 9 tháng năm 2025 lên 188,1 nghìn tấn, đạt 1,27 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2024, lượng xuất khẩu giảm 6,3% nhưng giá trị lại tăng tới 28,7%.

Hoa Kỳ, Đức và Ấn Độ là ba thị trường tiêu thụ lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam, chiếm lần lượt 24,7%, 8,1% và 6,1% thị phần trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu 3 quý đầu năm. Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu sang Đức và Ấn Độ tăng mạnh, lần lượt 43,4% và 64,3%, trong khi thị trường Anh tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất giảm 22,4%, phản ánh sự dịch chuyển trong cơ cấu thị trường tiêu thụ toàn cầu.

Giá tiêu xuất khẩu bình quân 9 tháng đạt 6.773,5 USD/tấn, tăng 37,4% so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả rõ rệt từ việc nâng cấp chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm.

Giữa bức tranh nhiều biến động, thị trường Ấn Độ nổi lên như một điểm sáng quan trọng của hồ tiêu Việt Nam. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tháng 9/2025, Việt Nam xuất khẩu 376 tấn hạt tiêu sang Ấn Độ, đạt 2,56 triệu USD. So với tháng trước, lượng và trị giá có giảm nhẹ, song so với cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu tăng mạnh – lần lượt 39,3% về lượng và 32,1% về trị giá.

Tính chung 9 tháng năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu sang Ấn Độ hơn 10 nghìn tấn hạt tiêu, trị giá 71 triệu USD, tăng 8% về lượng và 64,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu bình quân sang Ấn Độ đạt 7.034 USD/tấn, cao hơn 50% so với năm ngoái – một con số cho thấy rõ xu hướng tăng giá trị sản phẩm.

Trong cơ cấu chủng loại, hạt tiêu đen chiếm tỷ trọng áp đảo 84,6% tổng kim ngạch, trong khi tiêu trắng chiếm gần 14%. So với năm trước, tỷ trọng tiêu đen tăng, thể hiện xu hướng chuộng sản phẩm truyền thống và ổn định của các nhà nhập khẩu Ấn Độ. Việt Nam hiện là một trong hai nguồn cung lớn nhất cho thị trường này, cùng với Sri Lanka, chiếm hơn 70% tổng giá trị nhập khẩu tiêu của Ấn Độ.

Nhu cầu hạt tiêu tại Ấn Độ tiếp tục tăng nhanh do dân số đông, thu nhập cải thiện và sự mở rộng của ngành chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Trong 7 tháng năm 2025, nhập khẩu hạt tiêu của Ấn Độ đạt hơn 25 nghìn tấn, trị giá gần 180 triệu USD, tăng 46,5% về trị giá so với cùng kỳ. Trong khi nhập khẩu từ Sri Lanka giảm, lượng nhập từ Việt Nam lại tăng 6,5%, khẳng định vị thế bền vững của hồ tiêu Việt Nam trên thị trường Nam Á.

Cơ hội cho Việt Nam tại Ấn Độ càng rõ rệt khi nước này dự kiến giảm sản lượng nội địa khoảng 20% do thời tiết bất lợi. Điều này buộc các nhà nhập khẩu phải tăng mua từ bên ngoài. Việt Nam với lợi thế sản lượng dồi dào, chất lượng ổn định và năng lực chế biến cao, có khả năng tận dụng tốt cơ hội này để mở rộng thị phần.

THỊ TRƯỜNG HẠT TIÊU THẾ GIỚI BIẾN ĐỘNG

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), nửa đầu tháng 10/2025, thị trường hồ tiêu toàn cầu ghi nhận xu hướng giảm giá rõ rệt tại hầu hết các khu vực sản xuất chính.

Tại Brazil, giá tiêu đen giảm mạnh xuống còn 6.100 USD/tấn, mất tới 500 USD chỉ trong một tháng, đây là mức giảm sâu nhất trong nhóm các nước xuất khẩu chủ lực. Ở Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng lần lượt giảm 200 và 400 USD/tấn do nhu cầu nhập khẩu yếu và lượng tồn kho tăng cao.

Tại Việt Nam – trung tâm chế biến và xuất khẩu tiêu lớn nhất thế giới, giá tiêu xuất khẩu giữa tháng 10 giảm khoảng 200 USD/tấn ở tất cả các chủng loại. Hạt tiêu đen loại 500g/l giao tại cảng TP. Hồ Chí Minh ở mức 6.400 USD/tấn, loại 550g/l đạt 6.600 USD/tấn, còn tiêu trắng khoảng 9.050 USD/tấn. Sự điều chỉnh này chủ yếu do chu kỳ thu hoạch khiến nguồn cung tăng cục bộ, cùng với sự cạnh tranh giá giữa các nhà cung cấp trong khu vực.

Giá hạt tiêu trên thị trường thế giới ngày 23/10/2025. Nguồn: Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (IPC).

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam ngày 23/10/2025 giữ nguyên so với hôm trước, với tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn, loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn và tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn. Sự ổn định này cho thấy thị trường đang dần cân bằng cung – cầu sau giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn.

Trái ngược với xu hướng chung, thị trường Indonesia ghi nhận diễn biến tích cực khi giá tiêu đen Lampung tăng 132 USD/tấn và tiêu trắng Muntok tăng 29 USD/tấn. Sự gia tăng này phản ánh nguồn cung nội địa hạn chế và tác động của đồng rupiah suy yếu, giúp hàng xuất khẩu nước này có lợi thế hơn.

Giới chuyên môn nhận định, biến động giá hiện nay không chỉ do yếu tố mùa vụ, mà còn chịu ảnh hưởng từ tỷ giá, chi phí logistics và tác động của khí hậu đến sản xuất. Dù giá ngắn hạn có thể giảm, song về trung và dài hạn, xu hướng giá vẫn được dự báo duy trì ở mức cao do rủi ro khí hậu và dịch bệnh trên cây trồng chưa được kiểm soát hiệu quả.

Thị trường hồ tiêu trong nước giữa tháng 10/2025 cũng đi theo chiều hướng giảm nhẹ. Cụ thể, giá tiêu tại các vùng trồng trọng điểm như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh giảm từ 2.000 – 4.000 đồng/kg so với tháng trước, dao động trong khoảng 144.000 – 147.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất.

Theo nhận định của các thương nhân, việc giảm giá chủ yếu do nông dân bắt đầu bán ra mạnh khi bước vào vụ thu hoạch, cộng với lượng hàng tồn kho tăng. Dù vậy, giá tiêu hiện nay vẫn duy trì ở mức cao so với cùng kỳ năm trước, phản ánh mặt bằng giá xuất khẩu ổn định và nhu cầu quốc tế vẫn tốt. Với kết quả xuất khẩu đến thời điểm này, dự báo xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam cả năm 2025 sẽ thiết lập mốc 1,5 tỷ USD.