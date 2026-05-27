Giá cà phê phục hồi, xuất khẩu kỳ vọng lấy lại đà tăng trưởng

Ngày 27/5/2026, thị trường cà phê thế giới đồng loạt tăng
mạnh trên các sàn giao dịch New York và London, trong đó giá robusta tiếp tục bứt
phá, chính thức vượt mốc 3.500 USD/tấn do lo ngại nguồn cung tại các quốc gia sản
xuất chủ chốt.
GIÁ CÀ PHÊ THẾ GIỚI TĂNG TRỞ LẠI
Chốt phiên giao dịch đêm 26/5 trên sàn ICE Futures Europe
London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 7/2026 tăng 63 USD, lên 3.519
USD/tấn. Kỳ hạn giao tháng 9/2026 cũng tăng 67 USD, đạt 3.377 USD/tấn với khối
lượng giao dịch ở mức trung bình cao.
Trên sàn ICE Futures US New York, giá cà phê arabica cũng
ghi nhận xu hướng tăng. Kỳ hạn giao tháng 7/2026 tăng 1,65 Cent, lên 274,00
Cent/lb; kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 1,55 Cent, đạt 266,35 Cent/lb.
Theo giới phân tích, động lực chính thúc đẩy giá cà phê
tăng là những lo ngại liên quan đến nguồn cung toàn cầu, đặc biệt tại Việt Nam
và Brazil - hai quốc gia sản xuất cà phê lớn trên thế giới.
Tại Việt Nam, tình
trạng thời tiết thất thường, nguy cơ khô hạn và những tác động tiềm tàng của hiện
tượng El Nino đang làm dấy lên lo ngại về triển vọng sản lượng niên vụ
2026-2027. Các báo cáo khí tượng cho thấy lượng mưa tại khu vực Tây Nguyên thời
gian qua phân bổ không đều, xuất hiện tình trạng khô hạn cục bộ, có thể ảnh hưởng
đến năng suất và chất lượng cà phê. Những yếu tố này khiến giới đầu cơ gia tăng
vị thế mua trên sàn London, góp phần đẩy giá robusta đi lên mạnh mẽ.
Ngoài yếu tố thời tiết và nguồn cung, lượng tồn kho cà
phê trên các sàn ICE duy trì ở mức thấp cũng góp phần hỗ trợ giá. Tâm lý găm
hàng của nông dân tại nhiều khu vực sản xuất lớn khiến giao dịch thực tế diễn
ra chậm, làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn trên thị trường quốc
tế.
Trong khi đó, tại Brazil, dù sản lượng cà phê năm nay được
kỳ vọng đạt mức cao, tiến độ thu hoạch thực tế vẫn diễn ra chậm hơn đáng kể so
với cùng kỳ các năm trước. Theo Báo cáo của Safras & Mercado, tính đến ngày 20/5, tiến độ thu hoạch robusta tại
Brazil mới đạt 13% sản lượng dự kiến, thấp hơn mức 20% của cùng kỳ năm ngoái và
thấp hơn mức trung bình 5 năm là 22%. Đối với arabica, tiến độ thu hoạch mới đạt 7% sản lượng dự
kiến, thấp hơn mức 9% của cùng kỳ năm trước. Công ty môi giới StoneX ước tính mới có khoảng 14% sản lượng
vụ mùa tại Brazil được thu hoạch, thấp hơn mức trung bình lịch sử 21% vào cùng
thời điểm.
Trong nước, giá cà phê tại Tây Nguyên hôm nay (ngày 27/5) tăng
thêm 700 đồng/kg so với ngày hôm qua (ngày 26/5), đưa mặt bằng giá trở lại trên mốc 88.000
đồng/kg.
Theo các chuyên gia, nếu sàn London tiếp tục duy trì xu
hướng tăng nhờ yếu tố kỹ thuật cùng nhu cầu thu mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu
phục hồi, giá cà phê trong nước có khả năng tái lập và củng cố vững chắc quanh
vùng 88.000 đồng/kg trong các phiên tới.
XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TĂNG LƯỢNG, GIẢM GIÁ TRỊ
Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 4/2026 bắt đầu
có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng trưởng mạnh đầu năm, trong bối cảnh
giá cà phê thế giới giảm nhiệt và nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường lớn
tăng chậm hơn trước. Dù sản lượng xuất khẩu tiếp tục tăng, kim ngạch thu về lại
giảm đáng kể do giá xuất khẩu bình quân đi xuống.
Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, trong tháng
4/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 190 nghìn tấn cà phê, đạt kim ngạch gần 823 triệu
USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu tăng 9,2%, tuy nhiên giá trị lại
giảm tới 17,9%.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt
Nam đạt khoảng 782 nghìn tấn, mang về 3,58 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng
xuất khẩu tăng 11,7% nhưng kim ngạch giảm 9,8%. Kết quả này cho thấy ngành cà
phê vẫn duy trì được đà tăng trưởng về sản lượng, song giá trị xuất khẩu đang
chịu áp lực lớn từ diễn biến giảm của giá cà phê trên thị trường quốc tế.
Nguyên nhân chính khiến kim ngạch sụt giảm là do giá xuất
khẩu bình quân giảm mạnh. Trong 4 tháng đầu năm 2026, giá bình quân cà phê xuất
khẩu của Việt Nam chỉ đạt khoảng 4.575 USD/tấn, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm
trước. Sau giai đoạn tăng nóng kéo dài trong năm 2025, giá cà phê thế giới bước
vào chu kỳ điều chỉnh do nguồn cung từ các nước sản xuất lớn dần cải thiện,
trong khi nhu cầu nhập khẩu tại nhiều thị trường chưa phục hồi mạnh như kỳ vọng.
Dù vậy, cà phê Việt Nam vẫn duy trì được vị thế tại nhiều
thị trường xuất khẩu trọng điểm. EU tiếp tục là khu vực
tiêu thụ lớn nhất với mức tăng trưởng khả quan tại các thị trường truyền thống
như Đức, Italia và Bỉ. Điều này cho thấy cà phê Việt Nam vẫn giữ được khả năng
cạnh tranh ổn định tại thị trường châu Âu, đặc biệt đối với dòng cà phê
robusta.
Bên cạnh đó, xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc ghi nhận mức
tăng mạnh cả về lượng lẫn giá trị, phản ánh xu hướng tiêu dùng cà phê đang mở rộng
nhanh tại thị trường châu Á. Nhu cầu sử dụng cà phê tại Trung Quốc tăng lên
trong những năm gần đây được xem là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu
Việt Nam.
Thị trường Hoa Kỳ cũng tiếp tục duy trì mức nhập khẩu
tích cực. Dù tốc độ tăng không quá đột biến, lượng cà phê xuất khẩu sang thị
trường này vẫn ở mức khá, cho thấy nhu cầu tiêu dùng cà phê tại Hoa Kỳ vẫn ổn định.
Trong tháng 5/2026, giá
cà phê trên thị trường thế giới hồi phục sẽ giúp cho xuất khẩu cà phê của Việt Nam
trong quý 2 và quý 3 lấy lại được đà tăng trưởng về giá trị. Tuy vậy, việc đẩy
mạnh chế biến sâu sẽ là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng cho
xuất khẩu cà phê. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu cà phê thô, doanh
nghiệp cần tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến như cà phê rang xay, cà phê hòa
tan và các dòng sản phẩm giá trị cao.
Ngoài ra, xu hướng tiêu dùng xanh và bền vững tại các thị
trường lớn cũng đặt ra yêu cầu mới đối với ngành cà phê Việt Nam. Các chuyên
gia cho rằng doanh nghiệp cần chú trọng phát triển cà phê chất lượng cao, cà
phê có chứng nhận xanh, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng các tiêu chuẩn
phát triển bền vững để nâng cao khả năng cạnh tranh tại các thị trường cao cấp.
Trong bối cảnh thị trường cà phê toàn cầu còn nhiều biến
động, việc chuyển đổi theo hướng nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị chế biến
được xem là hướng đi quan trọng để ngành cà phê Việt Nam duy trì tăng trưởng bền
vững trong thời gian tới.