Giá cà phê phục hồi, xuất khẩu kỳ vọng lấy lại đà tăng trưởng

Trong những tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục tăng về sản lượng, nhưng kim ngạch lại sụt giảm do giá xuất khẩu bình quân giảm sâu. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, ngành cà phê được kỳ vọng sẽ tìm lại đà tăng trưởng nhờ xu hướng phục hồi giá trong tháng 5/2026 và đẩy mạnh chế biến sâu...

Ngày 27/5/2026, thị trường cà phê thế giới đồng loạt tăng mạnh trên các sàn giao dịch New York và London, trong đó giá robusta tiếp tục bứt phá, chính thức vượt mốc 3.500 USD/tấn do lo ngại nguồn cung tại các quốc gia sản xuất chủ chốt.

GIÁ CÀ PHÊ THẾ GIỚI TĂNG TRỞ LẠI

Chốt phiên giao dịch đêm 26/5 trên sàn ICE Futures Europe London, giá cà phê robusta kỳ hạn giao tháng 7/2026 tăng 63 USD, lên 3.519 USD/tấn. Kỳ hạn giao tháng 9/2026 cũng tăng 67 USD, đạt 3.377 USD/tấn với khối lượng giao dịch ở mức trung bình cao.

Trên sàn ICE Futures US New York, giá cà phê arabica cũng ghi nhận xu hướng tăng. Kỳ hạn giao tháng 7/2026 tăng 1,65 Cent, lên 274,00 Cent/lb; kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 1,55 Cent, đạt 266,35 Cent/lb.

Theo giới phân tích, động lực chính thúc đẩy giá cà phê tăng là những lo ngại liên quan đến nguồn cung toàn cầu, đặc biệt tại Việt Nam và Brazil - hai quốc gia sản xuất cà phê lớn trên thế giới.

Tại Việt Nam, tình trạng thời tiết thất thường, nguy cơ khô hạn và những tác động tiềm tàng của hiện tượng El Nino đang làm dấy lên lo ngại về triển vọng sản lượng niên vụ 2026-2027. Các báo cáo khí tượng cho thấy lượng mưa tại khu vực Tây Nguyên thời gian qua phân bổ không đều, xuất hiện tình trạng khô hạn cục bộ, có thể ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cà phê. Những yếu tố này khiến giới đầu cơ gia tăng vị thế mua trên sàn London, góp phần đẩy giá robusta đi lên mạnh mẽ.

Ngoài yếu tố thời tiết và nguồn cung, lượng tồn kho cà phê trên các sàn ICE duy trì ở mức thấp cũng góp phần hỗ trợ giá. Tâm lý găm hàng của nông dân tại nhiều khu vực sản xuất lớn khiến giao dịch thực tế diễn ra chậm, làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn trên thị trường quốc tế.

Trong khi đó, tại Brazil, dù sản lượng cà phê năm nay được kỳ vọng đạt mức cao, tiến độ thu hoạch thực tế vẫn diễn ra chậm hơn đáng kể so với cùng kỳ các năm trước. Theo Báo cáo của Safras & Mercado, tính đến ngày 20/5, tiến độ thu hoạch robusta tại Brazil mới đạt 13% sản lượng dự kiến, thấp hơn mức 20% của cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn mức trung bình 5 năm là 22%. Đối với arabica, tiến độ thu hoạch mới đạt 7% sản lượng dự kiến, thấp hơn mức 9% của cùng kỳ năm trước. Công ty môi giới StoneX ước tính mới có khoảng 14% sản lượng vụ mùa tại Brazil được thu hoạch, thấp hơn mức trung bình lịch sử 21% vào cùng thời điểm.

Trong nước, giá cà phê tại Tây Nguyên hôm nay (ngày 27/5) tăng thêm 700 đồng/kg so với ngày hôm qua (ngày 26/5), đưa mặt bằng giá trở lại trên mốc 88.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, nếu sàn London tiếp tục duy trì xu hướng tăng nhờ yếu tố kỹ thuật cùng nhu cầu thu mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu phục hồi, giá cà phê trong nước có khả năng tái lập và củng cố vững chắc quanh vùng 88.000 đồng/kg trong các phiên tới.

XUẤT KHẨU CÀ PHÊ TĂNG LƯỢNG, GIẢM GIÁ TRỊ

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 4/2026 bắt đầu có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng trưởng mạnh đầu năm, trong bối cảnh giá cà phê thế giới giảm nhiệt và nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường lớn tăng chậm hơn trước. Dù sản lượng xuất khẩu tiếp tục tăng, kim ngạch thu về lại giảm đáng kể do giá xuất khẩu bình quân đi xuống.

Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 4/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 190 nghìn tấn cà phê, đạt kim ngạch gần 823 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu tăng 9,2%, tuy nhiên giá trị lại giảm tới 17,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt khoảng 782 nghìn tấn, mang về 3,58 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 11,7% nhưng kim ngạch giảm 9,8%. Kết quả này cho thấy ngành cà phê vẫn duy trì được đà tăng trưởng về sản lượng, song giá trị xuất khẩu đang chịu áp lực lớn từ diễn biến giảm của giá cà phê trên thị trường quốc tế.

Nguyên nhân chính khiến kim ngạch sụt giảm là do giá xuất khẩu bình quân giảm mạnh. Trong 4 tháng đầu năm 2026, giá bình quân cà phê xuất khẩu của Việt Nam chỉ đạt khoảng 4.575 USD/tấn, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Sau giai đoạn tăng nóng kéo dài trong năm 2025, giá cà phê thế giới bước vào chu kỳ điều chỉnh do nguồn cung từ các nước sản xuất lớn dần cải thiện, trong khi nhu cầu nhập khẩu tại nhiều thị trường chưa phục hồi mạnh như kỳ vọng.

Dù vậy, cà phê Việt Nam vẫn duy trì được vị thế tại nhiều thị trường xuất khẩu trọng điểm. EU tiếp tục là khu vực tiêu thụ lớn nhất với mức tăng trưởng khả quan tại các thị trường truyền thống như Đức, Italia và Bỉ. Điều này cho thấy cà phê Việt Nam vẫn giữ được khả năng cạnh tranh ổn định tại thị trường châu Âu, đặc biệt đối với dòng cà phê robusta.

Bên cạnh đó, xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc ghi nhận mức tăng mạnh cả về lượng lẫn giá trị, phản ánh xu hướng tiêu dùng cà phê đang mở rộng nhanh tại thị trường châu Á. Nhu cầu sử dụng cà phê tại Trung Quốc tăng lên trong những năm gần đây được xem là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

Thị trường Hoa Kỳ cũng tiếp tục duy trì mức nhập khẩu tích cực. Dù tốc độ tăng không quá đột biến, lượng cà phê xuất khẩu sang thị trường này vẫn ở mức khá, cho thấy nhu cầu tiêu dùng cà phê tại Hoa Kỳ vẫn ổn định.

Trong tháng 5/2026, giá cà phê trên thị trường thế giới hồi phục sẽ giúp cho xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong quý 2 và quý 3 lấy lại được đà tăng trưởng về giá trị. Tuy vậy, việc đẩy mạnh chế biến sâu sẽ là giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng cho xuất khẩu cà phê. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu cà phê thô, doanh nghiệp cần tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến như cà phê rang xay, cà phê hòa tan và các dòng sản phẩm giá trị cao.

Ngoài ra, xu hướng tiêu dùng xanh và bền vững tại các thị trường lớn cũng đặt ra yêu cầu mới đối với ngành cà phê Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cần chú trọng phát triển cà phê chất lượng cao, cà phê có chứng nhận xanh, truy xuất nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững để nâng cao khả năng cạnh tranh tại các thị trường cao cấp.

Trong bối cảnh thị trường cà phê toàn cầu còn nhiều biến động, việc chuyển đổi theo hướng nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị chế biến được xem là hướng đi quan trọng để ngành cà phê Việt Nam duy trì tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.