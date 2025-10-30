Thứ Năm, 30/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Việt Nam đạt con số ấn tượng sau 5 năm phát triển tài chính toàn diện

Bích Hằng

30/10/2025, 08:26

Hơn 70% người trưởng thành Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đã có tài khoản tài chính và 62% trong số đó sử dụng các dịch vụ thanh toán số, nhờ vào tỷ lệ phủ sóng internet đạt 80% dân số…

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BTC

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà, báo cáo Global Findex 2025 của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam đã đạt những bước tiến vượt bậc trong mở rộng tài chính số. Những con số này phản ánh tiềm năng lớn để tiếp cận các nhóm dân cư chưa sử dụng dịch vụ tài chính.

Thông tin được đưa ra tại hội thảo “Thúc đẩy công nghệ số – Mở rộng tiếp cận tài chính”, do Tổ chức Tài chính Quốc tế - IFC (thuộc Nhóm Ngân hàng thế giới) phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức, với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia trong nước và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Hội thảo tập trung thảo luận vai trò của công nghệ trong chuyển đổi ngành tài chính, thúc đẩy phát triển bền vững và toàn diện.

Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045, với công nghệ là yếu tố then chốt giúp tăng tốc tiếp cận vốn, củng cố kết nối xuyên biên giới. Đồng thời, hệ sinh thái tài chính số thành động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và mở rộng tiếp cận tài chính.

KẾT QUẢ ẤN TƯỢNG SAU 5 NĂM PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà nhận định, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới chuyển mình mạnh mẽ với “làn sóng” chuyển đổi số, tài chính không chỉ là công cụ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội mà còn là nền tảng bao trùm, giúp mọi người dân từ thành thị đến nông thôn, từ thu nhập cao đến thấp đều có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính một cách an toàn, thuận tiện và chi phí hợp lý.

Đây chính là yếu tố then chốt để đảm bảo “không ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội. Công nghệ số, dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các mô hình đổi mới sáng tạo đang mở ra cơ hội giúp tài chính toàn diện mở rộng nhanh hơn, sâu rộng hơn và bền vững hơn.

Ông Hà khẳng định, phát triển tài chính toàn diện là ưu tiên chiến lược của Chính phủ, gắn với mục tiêu tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững. Việc triển khai Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030, theo Quyết định số 149/QĐ-TTg của Thủ tướng, đã tạo nền tảng quan trọng giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ tài chính chính thức một cách rộng rãi.

Nhờ chủ trương nhất quán và đồng bộ của Đảng, Nhà nước, cùng các chương trình chuyển đổi số quốc gia, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai hiệu quả các đề án: phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số ngành ngân hàng và cơ chế sandbox cho fintech. Kết quả sau 5 năm triển khai chiến lược, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực được thể hiện qua ba khía cạnh:

Thứ nhất, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đạt 86,97%, tăng mạnh so với mức 68,44% năm 2020.

Thứ hai, thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng vượt mục tiêu, giá trị giao dịch qua điện thoại và ví điện tử tăng bình quân trên 25% mỗi năm.

Thứ ba, hạ tầng số và sản phẩm dịch vụ tài chính được mở rộng và đa dạng, thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng trong toàn hệ thống ngân hàng.

Những con số này không chỉ phản ánh sự tiến bộ của tài chính toàn diện mà còn là nền tảng vững chắc để Việt Nam phát triển tài chính toàn diện số, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy năng suất sản xuất và mở rộng thị trường.

ĐỊNH HƯỚNG TÀI CHÍNH SỐ CHO GIAI ĐOẠN 2026-2030

Đại diện Ngân hàng nhà nước cho biết, trong giai đoạn II của Chiến lược (2026-2030), trọng tâm là thúc đẩy tài chính số toàn diện, phát triển hạ tầng dữ liệu quốc gia, ứng dụng AI và Big Data, đồng thời tăng cường giáo dục tài chính và bảo vệ người tiêu dùng. Việc kết hợp tài chính toàn diện với tài chính xanh và các mục tiêu phát triển bền vững sẽ giúp xây dựng một hệ sinh thái tài chính hiện đại, toàn diện và bao trùm.

Theo ông Thomas Jacobs, Giám đốc Quốc gia IFC tại Việt Nam, Lào và Campuchia: “Tài chính số không chỉ là động lực đổi mới sáng tạo, mà còn là yếu tố then chốt cho chuyển đổi kinh tế toàn diện. Trong đó, sự kết hợp giữa công nghệ, khung pháp lý và đầu tư hiệu quả sẽ giúp Việt Nam phát triển fintech năng động, hỗ trợ SME, khuyến khích khởi nghiệp, tạo việc làm chất lượng và đưa dịch vụ tài chính đến gần hơn với mọi người dân.”

Tại phiên thảo luận chuyên đề, ông Chu Khánh Lân, Phó Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê – Ổn định tiền tệ (NHNN), cho biết sau hơn 5 năm triển khai, Việt Nam đã ghi nhận tiến bộ rõ rệt trong phát triển tài chính toàn diện nhờ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số.

Phiên thảo luận chuyên đề tại hội thảo. Ảnh: BTC
Phiên thảo luận chuyên đề tại hội thảo. Ảnh: BTC

Cụ thể, hệ thống pháp lý cho các sản phẩm và dịch vụ tài chính – ngân hàng được hoàn thiện với các đạo luật quan trọng như Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật phòng chống rửa tiền và cơ chế sandbox mới cho ngành tài chính. Mạng lưới tài chính được mở rộng, đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân qua ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô. Đồng thời, các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, người thu nhập thấp và cư dân vùng nông thôn, vùng xa cũng được hỗ trợ nhờ công nghệ số.

“Đây là những kết quả đáng khích lệ,” ông Lân nhấn mạnh. “Tuy nhiên, vẫn còn thách thức trong việc mở rộng dịch vụ tài chính đến vùng xa. Các thảo luận về công nghệ số tại hội thảo sẽ giúp Việt Nam giải quyết được những vấn đề này trong những năm tới.”

Việt Nam trước thềm hình thành IFC: Bài học từ Singapore và kinh nghiệm toàn cầu

06:27, 23/09/2025

Việt Nam trước thềm hình thành IFC: Bài học từ Singapore và kinh nghiệm toàn cầu

IFC đầu tư vào trái phiếu xanh lam đầu tiên của Việt Nam

09:28, 25/06/2024

IFC đầu tư vào trái phiếu xanh lam đầu tiên của Việt Nam

IFC tích cực thử nghiệm công cụ đánh giá khả năng chống chịu của công trình tại Việt Nam

10:17, 28/03/2024

IFC tích cực thử nghiệm công cụ đánh giá khả năng chống chịu của công trình tại Việt Nam

Đọc thêm

Hải Phòng triển khai áp dụng thí điểm mô hình thông quan tập trung

Hải Phòng triển khai áp dụng thí điểm mô hình thông quan tập trung

Cục Hải quan vừa hoàn tất đề án thông quan tập trung và triển khai thí điểm tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng). Mô hình này hướng tới rút ngắn thủ tục, giảm tiếp xúc trực tiếp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; đồng thời, thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu cùng nguồn thu ngân sách địa phương…

Fed hạ lãi suất nhưng ông Powell

Fed hạ lãi suất nhưng ông Powell "ngập ngừng" về cuộc họp tháng 12

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 29/10 hạ lãi suất lần thứ hai liên tiếp, nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell không chắc chắn về việc liệu có tiếp tục giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 hay không...

Giá vàng không giữ được mốc 4.000 USD/oz sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Giá vàng không giữ được mốc 4.000 USD/oz sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Giá vàng thế giới có lúc vượt mốc 4.000 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (29/10), nhưng không giữ được mức giá này cho tới cuối phiên dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất như dự báo...

OCB báo lãi quý 3 tăng gấp 3 lần cùng kỳ

OCB báo lãi quý 3 tăng gấp 3 lần cùng kỳ

Ngân hàng TMCP Phương Đông (Mã CK: OCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 1.538 tỷ đồng, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục tăng trưởng.

Giá vàng sẽ điều chỉnh về ngưỡng nào?

Giá vàng sẽ điều chỉnh về ngưỡng nào?

Một câu hỏi có thể đang được nhiều nhà đầu tư đặt ra ở thời điểm này: giá vàng sẽ điều chỉnh đến đâu?...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ứng phó với mưa lũ tại Miền Trung: Hỗ trợ khẩn 350 tỷ đồng, huy động tối đa lực lượng cứu hộ

Thị trường

2

[Video]: Khẩn cấp cứu trợ lương thực cho người dân bị cô lập vùng biên giới ở Huế

Dân sinh

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khắc phục triệt để hạn chế trong vận hành chính quyền hai cấp

Tiêu điểm

4

Chủ tịch nước gặp Tổng thống Mỹ và lãnh đạo cấp cao các nước dự APEC 2025

Tiêu điểm

5

Dữ liệu - “tài sản chiến lược thứ 5” của nền kinh tế hiện đại

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy