Việt Nam đề nghị Mexico tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu thép

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Nguyệt Hà
30/10/2025, 19:28
Bên lề Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC lần thứ 36 tại Gyeongju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Ebrard Casaubon, nhằm trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phối hợp trong các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu như CPTPP....
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác để duy trì những thành quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế - thương mại; đồng thời nỗ lực tìm ra các hướng đi mới, giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tìm hiểu, hợp tác trong thương mại và đầu tư song phương.
Cụ thể, hai Bộ trưởng nhất trí tăng cường rà soát và triển khai tích cực các nội dung thông nhất tại Kỳ họp lần III Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Mexico (được tổ chức tháng 9/2021).
Tiếp tục triển khai các hoạt động kết nối doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia vào các sự kiện xúc tiến thương mại của nhau, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại song phương ngày càng thực chất và hiệu quả.
Tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tận dụng ưu đãi của Hiệp định CPTPP để thúc đẩy trao đối thương mại, đầu tư song phương.
Bên cạnh các nội dung hợp tác trên, việc tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn mà doanh nghiệp hai bên gặp phải trong quá trình đầu tư, triển khai các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và Mexico cũng là một nội dung được hai bên trao đổi, bàn thảo một cách chi tiết.
Cụ thể: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Mexico tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu thép của Việt Nam. Phía Bộ trưởng Marcelo Ebrard Casaubon nhất trí và hai bên thống nhất sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam có thể cung cấp thông tin đầy đủ, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các doanh nghiệp.
Việc trao đổi về giao thương giữa hai bên sẽ được duy trì thường xuyên, kịp thời để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hợp tác kinh tế thương mại.
Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Mexico những năm gần đây đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Trong năm 2024 và 9 tháng năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đang duy trì đà tăng trưởng ấn tượng trên 20% (Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 6,4 tỷ USD, tăng 21,8%; 9 tháng năm 2025 đạt 5,9 tỷ USD, tăng 24,2%).
Mexico hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh (sau Brazil); Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mexico tại khu vực châu Á.
