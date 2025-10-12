Mexico khởi xướng điều tra chống bán phá giá với dây cáp thép Việt Nam

Theo thông báo khởi xướng, tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này vào Mexico đã tăng 24% trong giai đoạn 01/01/2022 tới 31/12/2024, với mức tăng 14% trong năm 2023 và 9% trong năm 2024...

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương), cho biết ngày 30/9/2025, Bộ Kinh tế Mexico đã chính thức thông báo khởi xướng điều tra áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số mặt hàng dây cáp thép nhập khẩu có nguồn gốc từ Malaysia và Việt Nam.

Nguyên đơn là Công ty Deacero, S.A.P.I. de C.V.

Sản phẩm bị điều tra là dây cáp thép. Dây cáp thép là tập hợp các sợi thép được xoắn dọc theo hình xoắn ốc quanh lõi. Thép sợi là thành phần cơ bản cấu tạo nên dây cáp thép. Đường kính của các loại dây cáp thuộc phạm vi điều tra dao động từ 3,18 đến 79,38 milimét, hoặc từ 1/8 đến 3 1/8 inch. Dây cáp thép bị điều tra được phân loại theo mã HS: 7312.10.01, 7312.10.05, 7312.10.07, và 7312.10.99.

Thời kỳ điều tra chống bán phá giá: 01/01/2024 tới 31/12/2024. Thời kỳ điều tra thiệt hại: 01/01/2022 tới 31/12/2024.

Mexico dự kiến sử dụng giá tham chiếu từ các giao dịch bán hàng trong nước của nước bị điều tra để tính toán giá trị thông thường.

Theo thông báo khởi xướng, tổng lượng nhập khẩu mặt hàng này vào Mexico đã tăng 24% trong giai đoạn 01/01/2022 tới 31/12/2024, với mức tăng 14% trong năm 2023 và 9% trong năm 2024.

Malaysia là nguồn nhập khẩu chính, chiếm 21%, tiếp theo là Việt Nam (17%), Hoa Kỳ (12%), Ấn Độ (10,4%), Hàn Quốc (10%), Thái Lan (9%), và Đức (6%).

Thời hạn đăng ký bên liên quan là 23 ngày làm việc kể từ sau 5 ngày đăng thông báo (kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2025).

Cục Phòng vệ Thương mại cho biết Bộ Kinh tế Mexico đã gửi Bảng câu hỏi điều tra đến các doanh nghiệp Việt Nam có liên quan nhằm thu thập dữ liệu phục vụ điều tra. Hạn cuối để nộp bản trả lời là trước ngày 07 tháng 11 năm 2025 (giờ Mexico).

Để ứng phó hiệu quả với vụ việc, Cục Phòng vệ Thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tiếp theo của vụ việc. Chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định, trình tự, thủ tục điều tra chống bán phá giá của Mexico và xác định chiến lược kháng kiện phù hợp với doanh nghiệp.

Đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin, hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra Mexico trong suốt quá trình diễn ra vụ việc. Bất kỳ hành động thể hiện sự bất hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn tới việc Mexico sử dụng các chứng cứ sẵn có bất lợi hoặc áp dụng mức thuế cáo buộc cao nhất cho doanh nghiệp. Thường xuyên phối hợp, cập nhật thông tin cho Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.