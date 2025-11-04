Việt Nam – Ireland chung tay xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững theo SDG 2030

Với nền tảng hợp tác vững chắc và tầm nhìn chung về phát triển bền vững, Việt Nam và Ireland kỳ vọng quan hệ đối tác nông nghiệp sẽ tiếp tục được nâng tầm, đóng góp vào sự chuyển đổi xanh của ngành nông nghiệp Việt Nam và chuỗi giá trị nông sản toàn cầu...

Ngày 4/11/2025 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam và Cơ quan Hệ thống thực phẩm bền vững Ireland (SFSI) tổ chức Hội nghị Hợp tác song phương Việt Nam – Ireland về chuyển đổi hệ thống nông nghiệp – thực phẩm.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác nông nghiệp giữa hai nước, hướng tới xây dựng hệ thống lương thực – thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững theo các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) 2030.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn: "Hợp tác Việt Nam – Ireland sẽ chuyển từ “hợp tác dự án” sang “đối tác chiến lược chính sách”.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhấn mạnh Việt Nam coi nông nghiệp là trụ cột kinh tế, đảm bảo sinh kế cho hơn 60% dân số và đóng góp gần 12% GDP. Hiện Việt Nam đang triển khai các chiến lược quan trọng như: Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững 2021–2030, Kế hoạch hành động quốc gia về chuyển đổi hệ thống lương thực – thực phẩm đến năm 2030, và Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với cam kết Net Zero 2050.

Theo ông Tuấn, trong giai đoạn tới, hợp tác Việt Nam – Ireland sẽ chuyển từ “hợp tác dự án” sang “đối tác chiến lược chính sách”, tập trung vào bốn lĩnh vực: Hoàn thiện thể chế và điều phối hệ thống lương thực – thực phẩm; Thúc đẩy khoa học – công nghệ và chuyển đổi số; Đào tạo nhân lực; Kết nối doanh nghiệp theo mô hình hợp tác Nam – Nam.

“Từ những cánh đồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long đến các trang trại bò sữa xanh ở County Cork (Ireland), chúng ta đang cùng viết nên câu chuyện chung về bền vững và trách nhiệm”, ông chia sẻ.

Bà Deirdre Ní Fhallúin-Đại sứ Ireland tại Việt Nam: "Ireland tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong ứng phó các thách thức toàn cầu về nông nghiệp và thực phẩm".

Trong hơn 10 năm triển khai Chương trình Đối tác Nông nghiệp – Thực phẩm Việt Nam – Ireland (IVAP), hai bên đã ghi nhận nhiều kết quả: đào tạo hàng trăm cán bộ kỹ thuật; thí điểm mô hình hợp tác xã kiểu mới; hỗ trợ hệ thống giám sát an toàn sinh học; nghiên cứu giảm kháng sinh trong chăn nuôi; và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam". Bà Deirdre Ní Fhallúin-Đại sứ Ireland tại Việt Nam.

Bà Deirdre Ní Fhallúin - Đại sứ Ireland tại Việt Nam, cho biết Ireland tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong ứng phó các thách thức toàn cầu về nông nghiệp và thực phẩm. Ireland hiện đứng thứ hai thế giới về Chỉ số An ninh lương thực Toàn cầu 2023, với 90% sản phẩm thịt và sữa được xuất khẩu và chứng nhận bền vững thông qua chương trình Origin Green – hệ thống chứng nhận bền vững quốc gia do Hội đồng thực phẩm Ireland (Bord Bia) vận hành.

Mô hình phát triển bền vững của Ireland được đánh giá phù hợp với định hướng của Việt Nam, với ba đặc điểm cốt lõi: Tiếp cận theo hệ thống, kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ sản xuất – chế biến – phân phối – tiêu dùng – tái tạo tài nguyên; liên kết đa tác nhân, gắn kết Nhà nước – doanh nghiệp – nông dân – viện nghiên cứu; đo lường minh bạch, dựa trên dữ liệu và kiểm chứng độc lập.

Nền tảng hợp tác hai nước càng được củng cố sau Thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ireland (DAFM) năm 2023. Tiếp đó, trong chuyến thăm Ireland tháng 10/2024 của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ triển khai hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Việt Nam – Ireland giai đoạn 2024–2028, thể hiện cam kết mạnh mẽ của hai Chính phủ.

Tại hội nghị, các chuyên gia chia sẻ thông tin về thực trạng ngành nông nghiệp, xu hướng chuyển đổi hệ thống lương thực – thực phẩm, cơ hội hợp tác nghiên cứu – phát triển, thúc đẩy chuyển đổi số và hợp tác học thuật. Đại biểu hai nước cùng thảo luận mô hình hợp tác Bắc – Nam trong chuyển đổi hệ thống lương thực – thực phẩm và vai trò của đối tác chiến lược trong thực hiện SDGs 2030.