Việt Nam là điểm đến tiềm năng của “du lịch nha khoa”
Tường Bách
14/05/2026, 11:25
Thị trường du lịch y tế toàn cầu đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, khi người bệnh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống y tế nội địa. Áp lực chi phí, thời gian chờ đợi và nhu cầu trải nghiệm dịch vụ tốt thúc đẩy xu hướng tìm kiếm các điểm đến thay thế…
Trong bối cảnh đó, nha khoa được xem là một trong những lĩnh
vực tiềm năng. Khác với các chuyên khoa cần theo dõi dài hạn, nhiều dịch vụ nha
khoa có thể hoàn tất trong thời gian ngắn, ít ảnh hưởng đến lịch trình cá nhân
và cho phép bệnh nhân chủ động kế hoạch điều trị.
Đáng chú ý, quyết định lựa chọn dịch vụ nha khoa của khách
quốc tế không chỉ dựa trên yếu tố chi phí, mà còn liên quan đến khả năng dự đoán
kết quả và mức độ tiện lợi của hành trình. Vì thế, Việt Nam đang đứng trước cơ
hội khi hội tụ nhiều yếu tố phù hợp: chi phí cạnh tranh, khoảng cách địa lý thuận
lợi trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và ngành du lịch phát triển.
Tại hội nghị nha khoa châu Á - Thái Bình Dương tại Hà Nội mới
đây, TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, cho biết so
với nhiều quốc gia phát triển, chi phí implant, phục hình hay chỉnh nha tại Việt
Nam thấp hơn đáng kể nhưng chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao. Điều
này giúp Việt Nam trở thành lựa chọn hấp dẫn với khách quốc tế có nhu cầu chăm
sóc nha khoa chất lượng cao với mức giá hợp lý.
Cụ thể, nhiều dịch vụ nha khoa tại Việt Nam hiện có chi phí
khoảng 1.000 USD trong khi tại nước ngoài có thể lên tới 5.000 USD. Bên cạnh lợi
thế về giá, thời gian chờ ngắn và hệ thống cơ sở vật chất ngày càng hiện đại
cũng giúp Việt Nam đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của người bệnh, đặc biệt là Việt
kiều và khách quốc tế.
Quan trọng hơn, Việt Nam còn có lợi thế rất riêng trong việc
kết hợp điều trị y tế với trải nghiệm du lịch. Một du khách quốc tế hoàn toàn
có thể thực hiện cấy ghép implant, phục hình thẩm mỹ hay chỉnh nha trong thời
gian nghỉ dưỡng tại Việt Nam.
Sau một buổi điều trị, họ có thể tận hưởng biển
xanh ở Đà Nẵng, dạo phố cổ Hội An hay nghỉ dưỡng tại Phú Quốc.
Chính sự kết hợp giữa y tế chất lượng cao và trải nghiệm du lịch phong phú đang
tạo nên sức hút riêng cho du lịch nha khoa Việt Nam.
Theo Sở Du lịch TP.HCM, mỗi năm Việt Nam đón khoảng 100.000
lượt khách đến khám và điều trị răng, mang về nguồn thu khoảng 3.500 tỉ đồng.
Doanh thu này chủ yếu đến từ nhóm Việt kiều về nước kết hợp chữa răng, bên cạnh
lượng khách quốc tế ngày càng tăng từ Úc, Mỹ, Anh, Pháp, Campuchia và Lào.
TP.HCM hiện có khoảng 30 cơ sở chuyên phục vụ du lịch nha
khoa trong mạng lưới hơn 1.490 cơ sở răng hàm mặt trên địa bàn. Thành phố đang
triển khai Đề án phát triển du lịch y tế, xây dựng cổng thông tin quốc tế, tổng
đài hỗ trợ và công khai đánh giá chất lượng các phòng khám nhằm tăng độ tin cậy
với du khách.
Trước đó, tại tọa đàm “Phục hình ứng dụng vật
liệu sinh học - Xu hướng tất yếu của nha khoa hiện đại”, các chuyên gia đầu
ngành cũng đã phân tích về tiềm năng kinh tế ngành nha khoa Việt Nam. PGS.TS
Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội
đồng Y khoa Quốc gia, cho biết dịch vụ du lịch nha khoa toàn cầu đang trên đà
phát triển mạnh mẽ.
Quy mô thị trường du lịch nha khoa toàn cầu dự báo sẽ tăng
lên khoảng 43,9 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR)
khoảng 22%, theo dữ liệu tổng hợp từ Grand View Research và Credence Research.
Trong
đó, Châu Á – Thái Bình Dương áp đảo thị trường, chiếm từ 45% đến hơn 50% doanh
thu toàn cầu. Các nước như Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia nổi bật với
chi phí thấp, chất lượng cao và du lịch phát triển mạnh. Thị trường nha khoa ở Thái Lan dự kiến tăng từ khoảng 777
triệu USD năm 2023 lên 3,24 tỷ USD năm 2030. Trung Quốc dự kiến từ 763 triệu
USD (2023) đến 3,24 tỷ USD (2030)...
Cũng theo các báo cáo, việc dân số già gia tăng đồng nghĩa
nhu cầu phục hình như cấy ghép răng ngày càng cao. Nhưng chi phí điều trị cao
và thời gian chờ ở các nước phát triển khiến người tiêu dùng tìm đến lựa chọn rẻ
hơn ở nước ngoài. Cùng với hiệu ứng mạng xã hội và du lịch kết hợp nha khoa,
hình thành các gói vừa làm đẹp vừa du lịch. Điều này thúc đẩy ngành “công nghiệp
xuất khẩu nụ cười” ngày càng phát triển.
Tuy vậy ở Việt Nam, để thúc đẩy du lịch nha khoa, theo ông
Khuê, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, du lịch, ngoại giao và truyền
thông, cùng chiến lược xây dựng thương hiệu quốc gia một cách bài bản, nhất
quán.
“Yếu tố cốt lõi định hình sự thay đổi của ngành phục hình
răng Việt Nam trong thời gian tới chính là việc chuẩn hóa quy trình theo tiêu
chuẩn quốc tế từ sản xuất, theo dõi ca bệnh, cập nhật tiêu chí, tích lũy bằng
chứng khoa học đến cải tiến để phổ cập với giá thành hợp lý. Điều này đòi hỏi sự
phối hợp chặt chẽ giữa nhà sản xuất, bác sĩ và thị trường, cùng định hướng chiến
lược kinh doanh vì cộng đồng, trước khi mở rộng và phổ biến lâu dài",
PGS.TS Lương Ngọc Khuê chia sẻ.
Còn theo TS.BS Phạm Thanh Hà, Phó Giám đốc phụ trách chuyên
môn Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, chất lượng dịch vụ đang có sự
phân hóa lớn giữa các cơ sở. Một số phòng khám đã tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế,
nhưng phần đông đơn vị vẫn hoạt động thủ công, thiếu hệ thống kiểm soát chất lượng
xuyên suốt từ khâu khám, chẩn đoán đến phục hình và chăm sóc hậu điều trị.
Theo vị này việc chuẩn hóa là yêu cầu tiên quyết để bảo đảm
tính đồng nhất, an toàn và hiệu quả trong mọi quy trình điều trị nha khoa từ chẩn
đoán đến phục hình và chăm sóc hậu điều trị.
“Cần xây dựng một hệ thống điều trị
có tiêu chuẩn rõ ràng, kiểm soát chất lượng xuyên suốt và có khả năng đánh giá
hiệu quả dựa trên bằng chứng khoa học không chỉ giúp ngành phát triển vững chắc
mà còn tạo nền móng để hội nhập quốc tế, từ cấp độ khu vực đến toàn cầu”, TS.BS
Phạm Thanh Hà nhấn mạnh.
Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện có khoảng 3,5 tỷ
người trên toàn cầu đang sống chung với các bệnh răng miệng, biến đây trở thành
nhóm bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất hiện nay. Tại Việt Nam, hơn 90% người
dân từng mắc các bệnh lý răng miệng ở nhiều mức độ khác nhau.
