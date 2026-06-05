TP.HCM tìm cách “giữ chân” du khách ở Cần Giờ

Trong cấu trúc phát triển mới của TP.HCM, Cần Giờ đang dần trở thành mắt xích chiến lược. Sự chuyển mình của "ốc đảo" sinh thái nay được kỳ vọng mở ra một cực tăng trưởng mới cho du lịch, kinh tế biển và không gian đô thị của thành phố…
Nhiều năm qua, du lịch TP.HCM dù duy trì lượng khách lớn
nhưng phần đông vẫn mang tính trung chuyển. Du khách thường lưu trú ngắn ngày
trước khi tiếp tục hành trình tới các địa phương khác. Một trong những nguyên
nhân là thành phố thiếu các tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí quy mô lớn đủ sức giữ
chân du khách lâu hơn.
Trong khi đó, xu hướng du lịch hiện đại đang dịch chuyển mạnh
sang trải nghiệm xanh, gần gũi thiên nhiên và nghỉ dưỡng chất lượng cao. Áp lực
về môi trường, hạ tầng và mật độ dân cư ở khu vực trung tâm khiến nhu cầu
mở rộng không gian du lịch ra vùng ven trở nên cấp thiết. Trong bức tranh ấy, Cần
Giờ được xem là "mảnh ghép còn thiếu".
Với lợi thế sở hữu Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn thế
giới rộng khoảng 75.000 ha, Cần Giờ mang trong mình giá trị sinh thái hiếm có
ngay cạnh một siêu đô thị. Không gian rừng, biển và hệ sinh thái ngập mặn tạo
nên bản sắc khác biệt mà ít điểm đến nào trong khu vực sở hữu.
Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực
sự, điều quan trọng không chỉ là phát triển du lịch đơn thuần mà phải hình
thành một chiến lược quản lý điểm đến hiện đại, đồng bộ từ hạ tầng giao thông,
quy hoạch đô thị đến bảo tồn môi trường và cơ chế chính sách đặc thù.
Tại hội thảo với chủ đề "Cần Giờ - cực tăng trưởng
mới của TP.HCM" mới đây, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM,
cho rằng việc định vị "Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TP.HCM"
không chỉ là câu chuyện phát triển của riêng một địa phương, mà là cách thành
phố tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng xanh hơn, cân bằng hơn và bền
vững hơn.
Từ một “ốc đảo”, Cần Giờ hiện đang chuyển mình mạnh mẽ với hàng
loạt dự án hạ tầng quy mô. Nổi bật là dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần
Giờ có vốn đầu tư gần 5 tỉ USD vừa được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu
tư. Song song đó, thành phố thúc đẩy các công trình trọng điểm như cầu vượt biển
với tổng vốn hơn 92.600 tỉ đồng. Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ cũng đang được
xúc tiến, kỳ vọng hoàn thành vào năm 2028…
Theo TS. Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế, Cần Giờ nên phát
triển thành siêu đô thị tích hợp, đóng vai trò động lực kinh tế mới. Ông Hiển
cho rằng mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm của Cần Giờ khác với các
trung tâm truyền thống. Lượng khách này cần bao gồm cả chuyên gia quốc
tế và nhà đầu tư tìm kiếm môi trường sống chất lượng cao.
Để thu hút giới tinh hoa, theo ông Hiển, cần
nghiên cứu các cơ chế đặc thù mang tính thử nghiệm (sandbox), tương tự mô hình
Trung tâm Tài chính Quốc tế mà nhiều quốc gia đang áp dụng. "Nếu có thể
thay đổi mạnh mẽ cách làm và tạo ra cơ chế đủ đột phá, Cần Giờ sẽ không chỉ là
một điểm đến du lịch mà có thể trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM, hình
thành một nền kinh tế biển với diện mạo hoàn toàn khác biệt trong tương
lai", ông nói.
Chiều 4/6, tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM,
ông Nguyễn Hữu Ân, Phó Trưởng Phòng Quy hoạch phát triển tài nguyên du lịch, Sở
Du lịch TP.HCM, một lần nữa thông tin về hiện trạng, tiềm năng và định hướng phát
triển du lịch Cần Giờ.
Theo đó, ngành du lịch xác định Cần Giờ là mắt xích chiến lược
trong không gian phát triển mới của thành phố. Hiện nay, Cần Giờ không chỉ là điểm đến du lịch đơn thuần
mà còn là không gian kết nối giữa đô thị hiện đại với hệ sinh thái biển, rừng
ngập mặn cùng các giá trị văn hóa bản địa đặc trưng của vùng duyên hải Nam Bộ.
Theo đại diện Sở Du lịch, trong thời gian tới, ngành du lịch
sẽ chuyển hướng từ khai thác tài nguyên tự nhiên đơn thuần sang nâng cao giá trị
trải nghiệm, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao gắn với mục tiêu
phát triển bền vững. Xa hơn, Cần Giờ được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện cấu
trúc du lịch của TP.HCM theo hướng “một điểm đến - đa hệ sinh thái trải
nghiệm”, nơi du khách có thể cùng lúc trải nghiệm du lịch đô thị, sinh thái,
nghỉ dưỡng, văn hóa, ẩm thực và du lịch biển trong cùng một hành trình.
Liên quan đến các dự án hạ tầng lớn, ông Nguyễn Hữu Ân cho
biết, từ góc độ phát triển du lịch, các công trình như cầu Cần Giờ hay các dự
án kết nối hướng biển sẽ giúp tái cấu trúc không gian phát triển du lịch của
khu vực phía Nam. Khi hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ cùng sân bay quốc tế
Long Thành hình thành, Cần Giờ sẽ không còn là điểm đến cuối tuyến mà trở thành
mắt xích quan trọng trong mạng lưới du lịch và kinh tế biển mới của TP.HCM.
Đặc biệt, dự án cầu Cần Giờ với tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ
đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2029, được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di
chuyển từ trung tâm TP.HCM tới Cần Giờ xuống dưới một giờ, tạo điều kiện
thuận lợi thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư dịch vụ.
Song song với hạ tầng giao thông, việc thu hút các dự án đầu
tư vào hệ thống lưu trú chất lượng cao, trung tâm hội nghị, hội thảo và khu vui
chơi... sẽ giúp chuyển dịch cơ cấu từ tham quan ngắn ngày sang lưu trú dài
ngày. Từ đó, Cần Giờ có thể thu hút các phân khúc có mức chi tiêu cao như:
khách MICE (hội nghị, hội thảo), khách nghỉ dưỡng cao cấp và du khách quốc tế.
Ngoài ra, TP.HCM cũng định hướng phát triển kinh tế đêm
tại Cần Giờ nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du
khách. Theo đó, ngành du lịch ưu tiên phát triển các sản phẩm kinh tế đêm mang
bản sắc riêng của vùng biển Cần Giờ thay vì sao chép mô hình trung tâm đô thị.
Song song đó, TP.HCM cũng sẽ phát triển các hoạt động như: chợ đêm hải sản,
chương trình nghệ thuật cộng đồng, lễ hội truyền thống, du lịch đường thủy về
đêm và các dịch vụ nghỉ dưỡng ven biển để phù hợp với điều kiện sinh thái
địa phương và tăng thu nhập cho người dân.
Dù vậy, ông Nguyễn Hữu Ân cho biết thêm, mọi hoạt động
phát triển du lịch và kinh tế đêm ở Cần Giờ đều phải đặt trên nguyên tắc bảo tồn
hệ sinh thái rừng ngập mặn và khu dự trữ sinh quyển thế giới. Theo đó, các hoạt
động dịch vụ cần được quy hoạch phù hợp, kiểm soát tiếng ồn, ánh sáng và các
tác động môi trường để đảm bảo phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và môi
trường.
Xứ trà Thái Nguyên trên con đường phát triển du lịch xanh
08:07, 04/06/2026
Hải Phòng mở rộng tiềm năng du lịch trong không gian phát triển mới
08:26, 03/06/2026
Gia Lai mở rộng cơ hội hợp tác và thu hút khách quốc tế
Mùa du lịch hè 2026: Du khách nội địa lên rừng hay xuống biển?
Mùa hè năm nay ghi nhận xu hướng du khách tính toán chi phí kỹ hơn khi lên kế hoạch nghỉ dưỡng. Không ít gia đình phải điều chỉnh lịch trình, đổi điểm đến hoặc rút ngắn thời gian lưu trú để phù hợp ngân sách trong bối cảnh nhiều chi phí tăng cao…
Huế đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch tại Trung Quốc
Trong nỗ lực mở rộng thị trường khách quốc tế và tăng cường hợp tác đầu tư du lịch, thành phố Huế đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến tại Trung Quốc, hướng tới mục tiêu xây dựng những đường bay trực tiếp mới, thu hút thêm du khách và nhà đầu tư đến với thành phố di sản...
Xứ trà Thái Nguyên trên con đường phát triển du lịch xanh
Từ những đồi chè xanh bạt ngàn trải dài trong làn sương sớm, những hồ nước sinh thái lặng lẽ phản chiếu núi rừng, đến những bản làng mang đậm bản sắc... Thái Nguyên đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành "thủ phủ du lịch xanh" của vùng trung du, miền núi phía Bắc...
Du lịch Việt cần một chiến lược riêng cho thị trường Nga
Khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đạt 10,6 triệu lượt, cao nhất từ trước đến nay so với cùng kỳ các năm trước. Trong đó, top 5 thị trường gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam gồm có Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, Campuchia...
Du lịch Việt lập kỷ lục mới, nhiều địa phương tăng trưởng hai chữ số
Với việc đã hoàn thành khoảng 42% mục tiêu năm sau 5 tháng, ngành du lịch đang tạo dư địa thuận lợi để hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Từ đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của đất nước...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: