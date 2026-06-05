Dubai tung ra các biện pháp kích cầu ngành du lịch
Tường Bách
05/06/2026, 15:54
Ngành hàng không Dubai đang phục hồi nhanh chóng sau những gián đoạn không phận gần đây, với việc Emirates khôi phục gần như toàn bộ mạng lưới toàn cầu trong khi Flydubai dần dần nối lại lịch trình các tuyến bay khu vực và quốc tế…
Sự phục hồi này diễn ra sau khi Cơ quan Hàng không Dân dụng
UAE dỡ bỏ mọi hạn chế đi lại bằng đường hàng không từ ngày 2/5, và
sau đó sân bay Dubai đã tăng cường các chuyến bay khi hoạt động trở lại bình
thường trên toàn trung tâm.
Emirates đã khôi phục 96% mạng lưới đường bay của mình, khai
thác các chuyến bay đến 137 điểm đến tại 72 quốc gia. Hiện tại, hãng hàng không
này đang thực hiện hơn 1.300 chuyến bay mỗi tuần, chiếm khoảng 75% công suất
trước chiến sự, trong khi tiếp tục tăng cường dịch vụ tại các thị trường trọng điểm.
Trong khi đó, Flydubai đã thực hiện khoảng 130 chuyến bay mỗi
ngày trong tháng 3, so với khoảng 320 chuyến bay mỗi ngày trước khi bị gián đoạn.
Hiện tại, dữ liệu cho thấy Flydubai đang hoạt động ở mức gần 50% mạng lưới trước
chiến sự. Hãng đang mở rộng lại mạng
lưới của mình, với các chuyến bay đến Chattogram ở Bangladesh đã được nối lại, hay các chuyến bay đến Bangkok dự kiến bắt đầu vào
ngày 1/7.
Ngày 3/6 mới đây, hơn 1.700 đại diện từ các lĩnh vực du lịch,
hàng không, khách sạn, bán lẻ và sự kiện đã tham dự Hội nghị thường niên về
Thành phố (City Briefing) được tổ chức hai năm một lần tại Nhà hát Opera Dubai.
Sự kiện tập
trung phân tích phản ứng của ngành đối với những diễn biến gần đây, khả năng phục hồi
được thể hiện trên toàn ngành du lịch và lộ trình tăng trưởng trong nửa cuối
năm 2026.
Ông Issam Kazim, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Tiếp thị Du
lịch và Thương mại Dubai (DCTCM), cho biết các nhà chức trách Dubai đã kích hoạt các kế hoạch
dự phòng và phối hợp với Emirates và Flydubai để duy trì kết nối cho du khách. Cơ
quan này cũng cung cấp hướng dẫn hoạt động cho các nhà điều hành du lịch và
khách sạn, đồng thời tăng cường truyền đạt thông điệp trên các thị trường quốc
tế.
Chính phủ Dubai cũng đã ban hành gói hỗ trợ trị giá 2,5 tỷ
dirham (680,7 triệu USD) nhằm vào các lĩnh vực du lịch, khách sạn và giải trí.
Các biện pháp bao gồm hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp đủ điều kiện và đẩy
nhanh các thủ tục cấp phép và quản lý để hỗ trợ hoạt động kinh doanh liên tục
và việc làm.
Một loạt các sáng kiến được thiết kế để hỗ trợ hoạt động thương mại, bao gồm các chương trình khuyến
mãi ăn uống, ưu đãi khách sạn và chính sách đặt phòng linh hoạt. DCTCM dẫn chứng
các chương trình như “Dubai, A Fine Way to Dine” và “Dubai Restaurant Week” là
những yếu tố giúp duy trì đà phát triển trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống.
Ahmed Al Khaja, Giám đốc điều hành của Dubai Festivals and
Retail Establishment (DFRE), nhận định các sự kiện vẫn sẽ là yếu tố đóng góp
quan trọng vào sự tăng trưởng du lịch. Trước mắt, chuyên gia này kỳ vọng vào
chương trình "Dubai Summer Surprises", sẽ trở lại vào tháng 7 với các chương
trình khuyến mãi bán lẻ, chương trình giải trí và chiến dịch ẩm thực.
Xa hơn, giải Dubai Fitness Challenge cũng sẽ kỷ niệm lần thứ
10 diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 29/11, trong bối cảnh thành phố tiếp tục nỗ lực
củng cố vị thế của du lịch chăm sóc sức khỏe. Buổi
họp báo cũng nhấn mạnh các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng, từ dự án tàu điện ngầm Gold Line vừa được phê duyệt, đến kế hoạch mở rộng Sân bay Quốc tế Al Maktoum,
một dự án trị giá 35 tỷ USD.
Thực tế những ngày gần đây, các cuộc tấn công bằng máy bay
không người lái vào UAE vẫn xảy ra lẻ tẻ nhưng những cảnh báo quy mô lớn như
trong giai đoạn đầu xung đột đã chấm dứt. Trong tháng 5, các trung
tâm thương mại tại Dubai đã dần được lấp đầy bởi các gia đình trong khu vực đến
nghỉ lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo, các tiệm làm đẹp liên tục đón tiếp
khách Nga đến để tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng.
Tại Zuma, một địa điểm quen thuộc của Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai, một bộ phận khách hàng ưa tiệc tùng
đã quay trở lại, hòa mình vào âm nhạc DJ và thưởng thức cocktail. Tuy nhiên, nhiều chính phủ phương Tây vẫn duy trì cảnh báo với
công dân muốn đến UAE.
Australia khuyến cáo công dân không quá cảnh qua các nước
như UAE. Canada tiếp tục khuyến cáo tránh mọi chuyến đi tới UAE, trong khi Mỹ đề
nghị du khách cân nhắc lại việc đến quốc gia này. Dù các chuyến bay phần lớn đã
được nối lại, các chuyên gia trong ngành cho rằng việc khôi phục niềm tin
sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc mở lại các đường bay.
Trích dẫn trên kênh CNN, ông Naim Maadad, CEO Gates Hospitality, nhận định
các cảnh báo du lịch đã khiến du khách quốc tế chùn bước. Thách thức lớn nhất của
Dubai hiện nay là rào cản tâm lý của khách hàng trước truyền thông quốc tế.
Để lấy lại niềm tin nơi du khách, chính quyền Dubai đã tung
ra các biện pháp kích cầu mạnh mẽ. Thành phố quyết định tạm dừng thuế khách sạn
hàng đêm đối với cơ sở lưu trú cao cấp; bãi bỏ phí thành phố 7% áp dụng cho hóa
đơn nhà hàng, khách sạn; hoãn thu phí bán hàng và miễn phí hủy bỏ sự kiện. Các
doanh nghiệp cũng được phép hoãn thanh toán phí dịch vụ trong ba tháng để giảm
bớt áp lực tài chính.
Trên khắp UAE, một làn sóng giảm giá "chưa từng có" đang diễn ra. Khách sạn Ritz-Carlton Dubai quảng bá gói trà
chiều "mua một tặng một", Mandarin Oriental Jumeirah giảm 20% cho
khách ở từ hai đêm. Còn Marina Byblos tung gói kỳ nghỉ dài một tháng với giá từ
3.800 AED (khoảng 1.035 USD).
Trong kỳ nghỉ Eid, Fairmont The Palm tặng khoản tín dụng nghỉ dưỡng tương
đương 100% giá phòng, cho phép du khách sử dụng giá trị này tại nhà hàng, spa
và các tiện ích giải trí. Khu nghỉ dưỡng cũng triển khai giá ưu đãi cho khách
lưu trú dài ngày và cư dân địa phương từ 595 AED (162 USD) mỗi đêm...
Dù có nhiều chương trình khuyến mại, nhiều doanh nghiệp vẫn
gặp khó khăn do nhu cầu yếu. Một số địa điểm như các cơ sở của Atlantis đã chủ
động đóng cửa để cải tạo, chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi tốt hơn trong tương
lai.
Các nhà phân tích du lịch cho rằng Dubai đã vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng trước đây, từ suy thoái tài chính
toàn cầu đến đại dịch, chủ yếu nhờ tiềm lực tài chính và các
chính sách phản ứng nhanh. Tuy nhiên, hậu quả của chiến sự Trung Đông là một
phép thử khác, bởi nó tác động trực tiếp đến nhận thức về an ninh - yếu tố nền
tảng tạo nên sức hấp dẫn của thành phố đối với hàng triệu du khách quốc tế.
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