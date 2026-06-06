Động lực mới từ du lịch và công nghiệp giúp Quảng Trị duy trì đà tăng trưởng

5 tháng đầu năm 2026, kinh tế Quảng Trị tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng khi sản xuất công nghiệp tăng trưởng, du lịch thu hút lượng khách lớn, thị trường tiêu dùng duy trì sức mua ổn định và thu ngân sách đạt tiến độ đề ra. Địa phương đang nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo đà bứt phá trong thời gian tới.

Sau 5 tháng đầu năm 2026, kinh tế Quảng Trị tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với nhiều điểm sáng ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại và du lịch. Đặc biệt, ngành du lịch đón hơn 4,27 triệu lượt khách, mang về gần 4.917 tỷ đồng doanh thu, tạo động lực quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,6% trong năm nay.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 diễn ra ngày 5/6, UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt kết quả khả quan, tạo nền tảng thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2026.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa và các loại cây trồng vụ Đông Xuân, đồng thời khẩn trương làm đất chuẩn bị sản xuất vụ Hè Thu. Năng suất nhiều loại cây trồng chủ lực tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó năng suất lúa bình quân đạt 63,9 tạ/ha, tăng 6,2%.

Khu vực công nghiệp tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Toàn cảnh phiên họp

Hoạt động thương mại, dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ. Doanh thu các ngành dịch vụ tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế địa phương. Riêng trong tháng 5, Quảng Trị đón khoảng hơn 1 triệu lượt khách. Lượng khách lưu trú tăng 19,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh Quảng Trị đón khoảng 4,276 triệu lượt khách du lịch, tăng 17,52% so với cùng kỳ; khách lưu trú tăng 16%. Tổng thu từ khách du lịch đạt gần 4.917 tỷ đồng, tăng 17,52%, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của các sản phẩm và điểm đến du lịch trên địa bàn.

Cùng với sự phục hồi của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách 5 tháng đầu năm ước của tỉnh này đạt 5.473,6 tỷ đồng, tương đương 43,4% dự toán Trung ương giao và 40,2% dự toán địa phương giao.

Hoạt động tín dụng cơ bản ổn định, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tổng nguồn vốn huy động đạt 144.660 tỷ đồng, trong khi dư nợ tín dụng đạt 170.026 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh này vẫn đối mặt với một số khó khăn, thách thức. Nổi bật là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, đến cuối tháng 5 mới đạt khoảng 14,12% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngoài ra, nguồn thu từ đất đai, tài sản công và các dự án đầu tư vẫn phụ thuộc nhiều vào tiến độ hoàn thiện thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá cũng như diễn biến của thị trường.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh tháng 6 là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP quý II trên 8,7% và tạo nền tảng để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 ở mức 10,6%.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh yêu cầu bám sát kịch bản tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát kịch bản tăng trưởng năm 2026; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường thu ngân sách; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Song song với đó, tỉnh sẽ tập trung phát triển đồng bộ các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và phát triển hạ tầng; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.