Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện với Brunei, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên những tầm cao mới ngày càng thực chất...

Ngày 1/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah đang cùng Đoàn đại biểu cấp cao Brunei thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah và Đoàn đại biểu cấp cao Brunei sang thăm Việt Nam, bày tỏ vui mừng gặp lại Quốc vương sau cuộc gặp tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 tại Malaysia vừa qua, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đánh giá kết quả triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện thời gian qua, đồng thời đưa quan hệ song phương lên những tầm cao mới, ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

Thủ tướng Chính phủ chúc mừng Brunei, dưới sự trị vì của Quốc vương, đã duy trì ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế tích cực, bảo đảm an sinh xã hội với chỉ số phát triển con người thuộc nhóm rất cao trên thế giới; tin tưởng Brunei sẽ thực hiện thành công Tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2035 (Wawasan 2035), trở thành quốc gia kinh tế năng động và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ cảm ơn sự đón tiếp chu đáo dành cho Thủ tướng trong chuyến thăm tới Brunei năm 2023; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện với Brunei, mong quan hệ hai nước tiếp tục phát triển lên những tầm cao mới ngày càng thực chất, vì lợi ích thiết thực và đóng góp cho hòa bình, ổn định, phát triển bền vững trong khu vực.

NHẤT TRÍ 4 TRỌNG TÂM HỢP TÁC VIỆT NAM - BRUNEI

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, cảm ơn Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và tình cảm; khẳng định Brunei coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện với Việt Nam. Quốc vương gửi lời chia buồn và thăm hỏi đến nhân dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung.

Trao đổi về quan hệ song phương hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá cao quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Brunei thời gian qua phát triển mạnh mẽ thông qua triển khai hiệu quả Chương trình hành động 2023-2027.

Tiếp xúc cấp cao và các cấp cũng như các cơ chế hợp tác song phương duy trì thường xuyên. Hợp tác kinh tế phát triển vượt bậc với kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 671,4 triệu USD, tăng 165% so với năm trước, vượt mục tiêu năm 2025; hợp tác an ninh, quốc phòng, nông nghiệp, thủy sản, dầu khí, Halal, du lịch, giáo dục rất hiệu quả.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tiếp tục ưu tiên một số trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác song phương; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Brunei giai đoạn 2023-2027.

Thứ hai, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm Halal, du lịch và giao lưu nhân dân.

Việt Nam đề nghị Brunei tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong cung ứng dịch vụ dầu khí, công nhận chứng chỉ Halal để xuất khẩu và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; sẵn sàng hỗ trợ Brunei đảm bảo an ninh lương thực, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất Halal, đề nghị hai bên nghiên cứu ký kết thỏa thuận thương mại gạo.

Thứ ba, tăng cường hợp tác biển, nhất là khai thác thủy hải sản, chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển. Về vấn đề phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), Việt Nam luôn coi trọng và đã có nhiều biện pháp mạnh mẽ trong phòng, chống IUU, mong muốn Brunei tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ Việt Nam phát triển kinh tế biển bền vững.

Thứ tư, mở rộng giao lưu văn hóa, thể thao, giáo dục, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là mở rộng liên kết giữa các cơ sở giáo dục và trao đổi sinh viên, nghiên cứu chung.

Nhất trí với các đề xuất tăng cường quan hệ của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Quốc vương Brunei đề nghị hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, khai thác thủy hải sản, Halal và giao lưu nhân dân, tin tưởng các văn kiện được ký kết trong chuyến thăm sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế như ASEAN, Liên hợp quốc, nhất là giữ vững lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề khu vực như Myanmar, Biển Đông, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ HỘI ĐỒNG LẬP PHÁP BRUNEI

Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah cùng Đoàn đại biểu cấp cao đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Đánh giá cao chuyến thăm lần này của Quốc vương diễn ra đúng vào thời điểm hai nước đang nỗ lực triển khai hiệu quả Chương trình hành động giai đoạn 2023-2027, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Brunei ngày càng thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng những bước phát triển to lớn trên mọi lĩnh vực mà Brunei đã đạt được thời gian qua, tin tưởng Brunei sẽ thực hiện thành công Tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2035; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Brunei nói riêng, cũng như với các nước ASEAN nói chung.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt, trọng thị của các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Quốc vương cùng Đoàn đại biểu cấp cao Brunei; bày tỏ vui mừng về việc hai nước luôn duy trì mối quan hệ gần gũi, hữu nghị từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và đặc biệt phát triển mạnh mẽ sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện năm 2019; mong muốn hai nước đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah. Ảnh: TTXVN.

Trao đổi về hợp tác trên kênh nghị viện, Quốc vương Brunei chúc mừng kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam vào tháng 1/2026, cho biết việc cơ quan lập pháp hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp đã góp phần đưa quan hệ hợp tác nghị viện ngày càng trở nên sâu sắc và thiết thực; đề nghị thời gian tới cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác song phương cũng như phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, trong đó có Hội đồng liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA) và Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng lập pháp Brunei thời gian tới, đặc biệt trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và hợp tác nghị viện.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang có nhiều biến động phức tạp, là hai thành viên tích cực, có trách nhiệm của ASEAN, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN; chia sẻ lập trường chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) trong vấn đề Biển Đông, vì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực và lợi ích chung của nhân dân các nước ASEAN.