Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga và ASEAN-EAEU

Sáng 17/6, tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Diễn đàn Kinh doanh ASEAN - Nga, đề xuất ba định hướng hợp tác trọng tâm, nhấn mạnh vai trò kết nối của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga và ASEAN - EAEU.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, sáng 17/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn Kinh doanh ASEAN - Nga.

Sự kiện nhằm tạo diễn đàn đối thoại quốc tế để thảo luận sâu rộng về các lĩnh vực hợp tác thương mại, kinh tế, đầu tư giữa Nga và các nước ASEAN; đồng thời thúc đẩy tương tác trong khuôn khổ quan hệ đối tác giữa ASEAN và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).

Diễn đàn Kinh doanh ASEAN - Nga và Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga năm nay được tổ chức tại thành phố Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan, một trong những trung tâm kinh tế và văn hóa quan trọng của Liên bang Nga.

Tham dự phiên khai mạc có lãnh đạo một số nước ASEAN, đại diện cấp cao của nước chủ nhà Nga và Cộng hòa Tatarstan, cùng đông đảo đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu của Nga và ASEAN như: Phòng Công nghiệp và Thương mại Liên bang Nga, Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Nga, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN và Trung tâm ASEAN thuộc Đại học Quan hệ quốc tế Moskva (MGIMO).

Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi thư chào mừng Diễn đàn, khẳng định quan hệ giữa Nga và ASEAN, trong đó có hợp tác giữa Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN và Hội đồng Kinh doanh Nga - ASEAN, đang phát triển bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Phiên khai mạc Diễn đàn Kinh doanh ASEAN-Nga. Ảnh: TTXVN

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng các quyết định được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Nga sẽ góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư, hợp tác công nghiệp và tăng cường đối thoại trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Với chủ đề “Quan hệ đối tác không biên giới”, Diễn đàn gồm bốn phiên thảo luận, tập trung vào hợp tác công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo xuyên biên giới; công nghệ tài chính và thành phố thông minh; thương mại quốc tế, an ninh lương thực, vận tải và kết nối logistics giữa Nga và ASEAN; hợp tác ASEAN - EAEU trong các lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghiệp, cùng các vấn đề về giá trị văn hóa, xã hội.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là dịp quan trọng để ASEAN và Nga cùng chia sẻ những định hướng chiến lược vì một tương lai hợp tác rộng mở hơn, thực chất hơn, gắn kết hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn trước các biến động toàn cầu.

Theo Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov, trong 10 năm qua, nhập khẩu của Nga từ ASEAN đã tăng 70%, trong khi kim ngạch thương mại hai chiều tăng 53%, đạt 21 tỷ USD. Ông cho rằng các hợp đồng cung cấp năng lượng dài hạn và phát triển hạ tầng chung sẽ là những động lực quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao khả năng cạnh tranh của các đối tác ASEAN trong thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh ASEAN-Nga. Ảnh: TTXVN

Trên cơ sở tiềm năng và tính bổ trợ giữa hai bên, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề xuất ba định hướng hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất, ASEAN và Nga cần tăng cường phối hợp xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và có khả năng chống chịu cao trước các biến động bên ngoài. Cùng với đó, hai bên cần phát triển các tuyến vận tải kết nối vùng Viễn Đông của Nga với Đông Nam Á, tạo thuận lợi cho thương mại và mở rộng cơ hội đầu tư.

Thứ hai, Thủ tướng đề nghị đưa năng lượng trở thành một trong những trụ cột hợp tác quan trọng trong quan hệ ASEAN - Nga. Theo đó, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác trong những lĩnh vực còn nhiều dư địa như năng lượng sạch, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), hydrogen, điện gió ngoài khơi và công nghệ tiết kiệm năng lượng, qua đó góp phần bảo đảm ổn định và an ninh năng lượng khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh ASEAN-Nga. Ảnh: TTXVN

Thứ ba, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như những động lực tăng trưởng mới. ASEAN và Nga cần thúc đẩy các chương trình hợp tác đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp trẻ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, kết nối chặt chẽ hơn cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với EAEU nói chung và Liên bang Nga nói riêng, Thủ tướng bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai bên tiếp tục đầu tư dài hạn, xây dựng các chuỗi giá trị mới, biến tiềm năng thành các dự án cụ thể, biến kết nối thành cơ hội kinh doanh và biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới.

Tại Diễn đàn, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, không quốc gia nào có thể tự mình ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu. Theo ông, đối thoại, xây dựng lòng tin, hợp tác thực chất và thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ là con đường để ASEAN và Nga cùng phát triển.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh tầm quan trọng của kết nối, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Trong khi đó, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đề xuất tập trung khai thác các lĩnh vực an ninh năng lượng, an ninh lương thực, kết nối chuỗi cung ứng, kinh tế số và chuyển đổi số.

Các đại biểu doanh nghiệp nhận định với tổng dân số khoảng 850 triệu người, ASEAN và Nga còn nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng quốc tế. Trong đó, năng lượng, lương thực, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được đánh giá là những lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển.