Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn bè quốc tế để kiến tạo một thế giới phát triển bền vững
Dũng Hiếu
01/09/2025, 22:19
Tối 1/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) với sự tham gia của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu quốc tế.
Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà dân tộc Việt Nam đã đạt được trong suốt 80 năm qua, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.
Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước đã nhắc lại khoảnh khắc lịch sử vào ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ, toàn thể dân tộc đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu này không chỉ thể hiện trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, và chính trị, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các thế hệ đi trước, những người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời nhấn mạnh để có được một Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc như ngày hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn ghi nhớ và tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc lãnh đạo tiền bối, anh hùng, liệt sĩ, và những người có công với nước.
Trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, đối tác trên thế giới. Tương lai và vận mệnh của dân tộc Việt Nam luôn gắn kết mật thiết với tương lai của các dân tộc khác trên thế giới. Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết quốc tế, nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Sức mạnh, sự vĩ đại và sự bền bỉ của nhân dân Việt Nam cơ bản là ở sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam và sự ủng hộ của nhân dân thế giới”, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn bè quốc tế để kiến tạo một thế giới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.
Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động, Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam phát huy trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, cùng nhau xây dựng một đất nước hùng cường, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Chủ tịch nước nhấn mạnh với ý chí và khát vọng cháy bỏng, dân tộc Việt Nam sẽ không ngừng đổi mới, chủ động hội nhập, và lan tỏa ngọn lửa của tinh thần hòa giải, đoàn kết.
Buổi chiêu đãi không chỉ là dịp để tôn vinh những thành tựu của dân tộc mà còn là cơ hội để khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Sự hiện diện của các đại biểu quốc tế tại sự kiện này cũng thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
Chủ tịch nước Lương Cường đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng một thông điệp mạnh mẽ về niềm tin vào tương lai, khẳng định với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, góp phần vào sự phát triển chung của nhân loại. Sự kiện này không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử mà còn là một lời hứa cho một tương lai tươi sáng hơn, nơi mà Việt Nam sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong cộng đồng quốc tế.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh việc tặng quà nhân dân dịp Quốc khánh 2/9
11:25, 01/09/2025
Đoàn Ban Lãnh đạo Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á thăm, làm việc và dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam
09:51, 01/09/2025
Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam
[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển
Sáng nay, tại lễ diễu binh trên biển chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hình ảnh các tàu chiến, tàu ngầm, máy bay hiện đại đã đồng loạt xuất hiện, khắc họa bức tranh hùng tráng, khẳng định sức mạnh tổng hợp của các lực lượng vũ trang trên biển. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển...
Diễn văn của Tổng bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy trân trọng giới thiệu Diễn văn của Tổng Bí thư...
Xin chào Việt Nam – Chào Quốc khánh 80 năm rực rỡ!
Cả đêm qua, Hà Nội không ngủ. Những dòng người nườm nượp đổ về khu trung tâm, nơi từng tuyến đường đều chờ đón những đoàn quân nghiêm trang sẽ tiến qua. Dường như cả thành phố đã thức trắng vì sự háo hức, vì lòng tự hào dâng trào trong tim mỗi người dân Việt Nam...
Nhớ về một trong những người Hà Nội ưu tú nhất
Những ngày tháng Tám mùa thu Cách mạng này, như hàng năm, tôi lại thường nhớ tới một người Hà Nội rất đặc biệt, một công dân Thủ đô vô cùng ưu tú. Đó là Bác sĩ Trần Duy Hưng.
Những nhà tư sản dân tộc đã cống hiến hết mình cho đất nước và Cách mạng Tháng Tám
Chỉ nửa tháng sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình, ngày 18/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp gỡ giới doanh nhân nhằm tranh thủ sự ủng hộ đối với sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. Ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư để khuyến khích giới doanh nhân tham gia Mặt trận Việt Minh và thành lập “Công - Thương cứu quốc đoàn”.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: