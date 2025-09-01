Thứ Ba, 02/09/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn bè quốc tế để kiến tạo một thế giới phát triển bền vững

Dũng Hiếu

01/09/2025, 22:19

Tối 1/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) với sự tham gia của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức chúc rượu tại buổi chiêu đãi. Ảnh: Nhân Dân
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức chúc rượu tại buổi chiêu đãi. Ảnh: Nhân Dân

Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà dân tộc Việt Nam đã đạt được trong suốt 80 năm qua, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.

Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước đã nhắc lại khoảnh khắc lịch sử vào ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ, toàn thể dân tộc đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu này không chỉ thể hiện trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, và chính trị, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các thế hệ đi trước, những người đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời nhấn mạnh để có được một Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc như ngày hôm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân luôn ghi nhớ và tri ân công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc lãnh đạo tiền bối, anh hùng, liệt sĩ, và những người có công với nước.

Trong bối cảnh hiện nay, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước, đối tác trên thế giới. Tương lai và vận mệnh của dân tộc Việt Nam luôn gắn kết mật thiết với tương lai của các dân tộc khác trên thế giới. Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết quốc tế, nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Sức mạnh, sự vĩ đại và sự bền bỉ của nhân dân Việt Nam cơ bản là ở sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam và sự ủng hộ của nhân dân thế giới”, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn bè quốc tế để kiến tạo một thế giới hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều biến động, Chủ tịch nước Lương Cường kêu gọi toàn thể dân tộc Việt Nam phát huy trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, cùng nhau xây dựng một đất nước hùng cường, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Chủ tịch nước nhấn mạnh với ý chí và khát vọng cháy bỏng, dân tộc Việt Nam sẽ không ngừng đổi mới, chủ động hội nhập, và lan tỏa ngọn lửa của tinh thần hòa giải, đoàn kết.

Buổi chiêu đãi không chỉ là dịp để tôn vinh những thành tựu của dân tộc mà còn là cơ hội để khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Sự hiện diện của các đại biểu quốc tế tại sự kiện này cũng thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước

Chủ tịch nước Lương Cường đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng một thông điệp mạnh mẽ về niềm tin vào tương lai, khẳng định với trí tuệ và bản lĩnh kiên cường, dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, góp phần vào sự phát triển chung của nhân loại. Sự kiện này không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử mà còn là một lời hứa cho một tương lai tươi sáng hơn, nơi mà Việt Nam sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong cộng đồng quốc tế.

Từ khóa:

80 năm Quốc khánh 2/9 sự kiện A80 Tiêu điểm việt nam

Chủ đề:

80 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2025)

