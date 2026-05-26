Việt Nam – Singapore thúc đẩy hợp tác chiến lược trong giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra kỳ vọng thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực chiến lược.

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31/5/2026.

Trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Mai Rajpal Singh đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn mới.

Theo Đại sứ Mai Rajpal Singh, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay sau khi Việt Nam và Singapore nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP).

DẤU MỐC MỚI TRONG QUAN HỆ VIỆT NAM – SINGAPORE

Đại sứ cho biết Singapore rất vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của ông tới Singapore trên cương vị mới.

Đây cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một nhà lãnh đạo nước ngoài tới Singapore kể từ khi nước này hoàn tất cuộc Tổng tuyển cử hồi đầu tháng 5/2026.

Theo Đại sứ Mai Rajpal Singh, việc lựa chọn Singapore là điểm đến cho chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên sau khi Việt Nam hoàn tất bộ máy lãnh đạo mới cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của quan hệ song phương.

Ông cho biết trong những năm gần đây, quan hệ giữa hai nước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có nhiều cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Singapore, trong đó có các cuộc gặp cấp cao bên lề Hội nghị ASEAN và các diễn đàn quốc tế.

Đại sứ Singapore nhấn mạnh Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và các lãnh đạo cấp cao Singapore cũng đã có nhiều cuộc trao đổi, tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam, góp phần củng cố lòng tin chính trị và thúc đẩy hợp tác thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam ngày 12/5/2025. Ảnh: TTXVN

Theo ông Mai Rajpal Singh, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện phản ánh ba yếu tố quan trọng.

Thứ nhất, điều này thể hiện nền tảng quan hệ song phương được xây dựng trên sự gắn kết rất tốt đẹp ở cấp lãnh đạo và sự tin cậy chính trị cao giữa hai nước.

Thứ hai, việc nâng cấp quan hệ cho thấy cả Việt Nam và Singapore đều đánh giá cao vai trò của nhau trong chiến lược phát triển dài hạn cũng như trong cấu trúc khu vực.

Thứ ba, bước phát triển mới trong quan hệ song phương phản ánh tiềm năng hợp tác rộng mở giữa hai nền kinh tế trong bối cảnh khu vực và thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Đại sứ Mai Rajpal Singh cho rằng sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Singapore hiện đã trở thành những đối tác quan trọng của nhau trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư đến giáo dục, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân.

Trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế thế giới có nhiều biến động, hai nước càng có nhu cầu tăng cường hợp tác để cùng ứng phó với các thách thức chung, đồng thời tận dụng các cơ hội phát triển mới.

Hợp tác giữa hai nước hiện không chỉ giới hạn ở các lĩnh vực truyền thống mà đang mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

MỞ RỘNG HỢP TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC CHIẾN LƯỢC MỚI

Đánh giá về triển vọng hợp tác thời gian tới, Đại sứ Mai Rajpal Singh cho rằng Việt Nam và Singapore còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa, đặc biệt sau khi quan hệ song phương được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Hợp tác kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng nhất trong quan hệ hai nước. Singapore hiện là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, trong khi các khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) tiếp tục được xem là biểu tượng hợp tác thành công giữa hai nước.

Công ty TNHH BIGL Việt Nam (vốn đầu tư của Singapore) tại KCN Sông Công II (tỉnh Thái Nguyên) chuyên sản xuất, gia công các sản phẩm linh kiện điện tử. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Singapore cho biết các dự án VSIP đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo hướng thông minh hơn, xanh hơn và ứng dụng công nghệ cao hơn, phù hợp với xu hướng phát triển bền vững.

Ngoài lĩnh vực kinh tế, hợp tác giáo dục – đào tạo cũng được đánh giá là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển. Singapore mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số và quản trị hiện đại.

Theo Đại sứ Mai Rajpal Singh, hai nước cũng có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ cao. Singapore đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam trong nền kinh tế số cũng như vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực.

Bên cạnh đó, hai nước có thể tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, giảm phát thải carbon và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đại sứ Singapore cho rằng trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, gián đoạn chuỗi cung ứng hay bất ổn địa chính trị, việc Việt Nam và Singapore tăng cường hợp tác sẽ góp phần nâng cao khả năng thích ứng và sức chống chịu của cả hai nền kinh tế.

Hợp tác giữa hai nước không chỉ mang lại lợi ích song phương mà còn góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy ổn định và phát triển trong khu vực.

Theo Đại sứ Mai Rajpal Singh, Singapore luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Ông bày tỏ tin tưởng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore sẽ tạo thêm động lực mới cho quan hệ song phương, góp phần đưa hợp tác Việt Nam – Singapore phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn trong thời gian tới.