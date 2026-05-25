Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore, tham dự và phát biểu tại Đối thoại Shangri-la 2026

Nhận lời mời của Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore và dự Đối thoại Shangri-la lần thứ 22 từ ngày 29 đến 31/5/2026.

Nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu diễn đàn tại Đối thoại Shangri-la ngày 29 tháng 5 năm 2026.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước.

Vào tháng 3/2025, trên cương vị Tổng Bí thư, ông đã thăm chính thức Singapore, với kết quả nổi bật là việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của quan hệ Việt Nam - Singapore sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thường xuyên, qua đó củng cố tin cậy chính trị.

Về đầu tư, Singapore hiện là nhà đầu tư ASEAN lớn nhất tại Việt Nam, với các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là biểu tượng hợp tác thực chất và thành công của hai bên.

Singapore cũng là quốc gia đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác kinh tế số - kinh tế xanh. Đây là bước khởi đầu quan trọng, giúp dẫn dắt chuyển đổi của hai nền kinh tế sang các lĩnh vực tiềm năng mới như kinh tế số, kinh tế xanh và tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hợp tác giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực là điểm sáng trong quan hệ song phương. Hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai bên cũng tiếp tục phát triển tích cực.

Với Đối thoại Shangri-la, đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu diễn đàn tại diễn đàn về quốc phòng - an ninh uy tín hàng đầu châu Á và trên thế giới.

Đã thành thông lệ, mỗi năm, IISS đều dành bài phát biểu dẫn đề - bài phát biểu đầu tiên và quan trọng hàng đầu của sự kiện - cho lãnh đạo, nguyên thủ các quốc gia có vai trò và tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực và trên thế giới.