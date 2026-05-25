Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore, tham dự và phát biểu tại Đối thoại Shangri-la 2026

Hà Lê

25/05/2026, 09:34

Nhận lời mời của Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore và dự Đối thoại Shangri-la lần thứ 22 từ ngày 29 đến 31/5/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore và dự phát biểu tại Đối thoại Shangri-la 2026. Ảnh: VGP

Nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu diễn đàn tại Đối thoại Shangri-la ngày 29 tháng 5 năm 2026.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước.

Vào tháng 3/2025, trên cương vị Tổng Bí thư, ông đã thăm chính thức Singapore, với kết quả nổi bật là việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là dấu mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của quan hệ Việt Nam - Singapore sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thường xuyên, qua đó củng cố tin cậy chính trị.

Về đầu tư, Singapore hiện là nhà đầu tư ASEAN lớn nhất tại Việt Nam, với các khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) là biểu tượng hợp tác thực chất và thành công của hai bên.

Singapore cũng là quốc gia đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác kinh tế số - kinh tế xanh. Đây là bước khởi đầu quan trọng, giúp dẫn dắt chuyển đổi của hai nền kinh tế sang các lĩnh vực tiềm năng mới như kinh tế số, kinh tế xanh và tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hợp tác giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực là điểm sáng trong quan hệ song phương. Hợp tác quốc phòng - an ninh giữa hai bên cũng tiếp tục phát triển tích cực.

Với Đối thoại Shangri-la, đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu diễn đàn tại diễn đàn về quốc phòng - an ninh uy tín hàng đầu châu Á và trên thế giới.

Đã thành thông lệ, mỗi năm, IISS đều dành bài phát biểu dẫn đề - bài phát biểu đầu tiên và quan trọng hàng đầu của sự kiện - cho lãnh đạo, nguyên thủ các quốc gia có vai trò và tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân sẽ thăm chính thức Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm:

chuyến thăm Singapore Đối thoại Shangri-la 2026 quan hệ Việt Nam - Singapore

Ngày 23/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ viếng, truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào trong thời kỳ chiến tranh.

Việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 phải bảo đảm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, giữ vững an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, đồng thời tạo không gian phát triển hài hòa cho các ngành, lĩnh vực và địa phương.

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến 29/5/2026.

Trước yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp, nâng cao chất lượng thẩm tra, phản biện chính sách, giám sát thi hành pháp luật, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phải là cơ quan đi đầu trong tư duy pháp quyền.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

Thế giới

20 công ty dầu khí lớn nhất thế giới, Mỹ có 8 đại diện

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

eMagazine

FDI thế hệ mới: Đột phá công nghệ, gắn kết nội lực

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

Video

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam

