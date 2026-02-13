Giao hàng bằng UAV: Bước đột phá trong logistics tại TP. Hồ Chí Minh

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 13/02/2026
Hồng Vinh
13/02/2026, 13:54
Ngày 12/2/2026, TP. Hồ Chí Minh đã ghi dấu một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực logistics giao hàng vượt biển bằng thiết bị bay không người lái (UAV) từ xã Cần Giờ đến phường Vũng Tàu, bước tiến lớn trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào đời sống…
Sự kiện này được tổ chức dưới sự chủ trì của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, phối hợp cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Công ty Cổ phần CT UAV. Trong chuyến bay khai trương, UAV của CT UAV đã mang theo kiện hàng nặng 2 kg, thực hiện hành trình hơn 12 km mỗi chiều giữa Cần Giờ và Vũng Tàu chỉ trong 15 phút. Điều này cho thấy sự tối ưu hóa vượt trội so với phương thức vận chuyển truyền thống, nhanh hơn khoảng 6 lần so với đường bộ và 3 lần so với đường thủy.
Việc áp dụng UAV vào giao hàng không chỉ giúp giảm áp lực giao thông mà còn mở ra tiềm năng phát triển lớn cho nền kinh tế không gian tầm thấp. Theo ước tính, khi đi vào khai thác ổn định, tuyến UAV bay biển có thể đáp ứng nhu cầu chuyển phát rất lớn với khoảng 3.000-5.000 bưu gửi gói nhỏ dưới 2 kg mỗi ngày từ nội thành TP. Hồ Chí Minh đến khu vực Vũng Tàu. Điều này không chỉ giúp tối ưu chi phí vận hành mà còn tạo ra một dư địa lớn để phát triển các dịch vụ logistics ngoài khơi, kiểm định và giám sát hàng hải, cũng như hỗ trợ cấp cứu y tế ngoài khơi.
Để đảm bảo an toàn cho hoạt động dân sinh và an ninh vùng trời, các tham số bay đã được tính toán kỹ lưỡng với độ cao tối đa 200 mét, hành lang bay rộng 300 mét và bán kính hoạt động tại khu vực cất/hạ cánh là 500 mét. Tất cả thiết bị đều được trang bị camera giám sát hành trình và hệ thống tự hành thông minh, hỗ trợ vận chuyển các kiện hàng bưu chính, nhu yếu phẩm, dược phẩm và tài liệu phù hợp với cấu hình khai thác của từng loại máy bay.
Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh rằng chuyến bay này có yêu cầu kỹ thuật cao hơn với hành trình xa hơn và điều kiện khai thác phức tạp hơn, đặc biệt là phải vận hành trong môi trường gió lớn và thực hiện bay vượt biển. Điều đó không chỉ thể hiện sự trưởng thành về mặt công nghệ mà còn khẳng định năng lực tổ chức triển khai các mô hình vận tải hàng không tầm thấp trong điều kiện thực tế.
Việc TP. Hồ Chí Minh tiên phong triển khai tuyến bay biển giao hàng bằng UAV đã giải bài toán kinh tế theo cách hoàn toàn mới. Đây là thành quả của sự hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Vietnam Post, GASCO – Công ty về kinh tế không gian tầm thấp hàng đầu ASEAN và CT UAV. Với tốc độ bay trung bình 10–15 m/s, thiết bị có khả năng vận hành linh hoạt trong nhiều kịch bản logistics khác nhau, mở ra tiềm năng phát triển lớn cho nền kinh tế không gian tầm thấp.
Từ một bưu kiện 2 kg vượt biển trong 15 phút, TP. Hồ Chí Minh đã xác lập vị thế tiên phong của Việt Nam trong kinh tế không gian tầm thấp tại ASEAN. Không gian bầu trời đang dần trở thành một hạ tầng vận tải mới và Việt Nam đã chính thức cất cánh.
Trước đó ngày 5/1, TP. Hồ Chí Minh đã thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái. Đây là một phần của chương trình thử nghiệm có kiểm soát với mục tiêu tạo ra môi trường thử nghiệm thực tế cho các công nghệ có tiềm năng ứng dụng cao, đồng thời thể hiện quyết tâm của TP. Hồ Chí Minh trong việc mạnh dạn thử nghiệm và từng bước làm chủ công nghệ mới.
Một hệ thống phóng khổng lồ dự kiến mang tên “trình điều khiển hàng loạt” sẽ trở thành một phần của tổ hợp trên Mặt trăng của xAI. Đây là nơi sản xuất các vệ tinh nhằm cung cấp năng lực tính toán cho hệ thống trí tuệ nhân tạo của công ty...
Mọi thứ trong AI đều xoay quanh việc giảm chi phí, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và thời gian tạo ra giá trị. AI giúp doanh nghiệp làm mọi thứ nhanh hơn và hiệu quả hơn… Tại sự kiện 3DEXPERIENCE World 2026 diễn ra trực tiếp ở Houston, Texas (Hoa Kỳ), Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy đã có cuộc phỏng vấn ông Suchit Jain, Phó Chủ tịch chiến lược của Dassault Systèmes, về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là ứng dụng AI trong thiết kế, sản xuất và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Dữ liệu được xác định là hạ tầng thiết yếu và là nguồn tài nguyên mới cho công cuộc chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh. Đà Nẵng đã và đang triển khai mạnh mẽ các nền tảng dữ liệu phục vụ cả chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố thông minh toàn diện, kết nối vạn vật (IoT) và là trung tâm công nghệ cao của châu Á vào năm 2045.
Trong kỷ nguyên kinh tế số, đổi mới sáng tạo là vấn đề sống còn của mọi quốc gia và doanh nghiệp. Sự kết hợp giữa nguồn lực khổng lồ của các tập đoàn lớn và tư duy đột phá của các mô hình kinh doanh mới đang tạo ra một lực đẩy chưa từng có. Vì vậy, Việt Nam cần có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích để dòng chảy đổi mới sáng tạo được khơi thông mạnh mẽ...
Mô hình hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp lớn, với vai trò “người ra đề bài” và dẫn dắt, không chỉ giúp doanh nghiệp gỡ bỏ các nút thắt tăng trưởng mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy startup thực chiến và đổi mới sáng tạo...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: