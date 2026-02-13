Thứ Sáu, 13/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Giao hàng bằng UAV: Bước đột phá trong logistics tại TP. Hồ Chí Minh

Hồng Vinh

13/02/2026, 13:54

Ngày 12/2/2026, TP. Hồ Chí Minh đã ghi dấu một cột mốc quan trọng trong lĩnh vực logistics giao hàng vượt biển bằng thiết bị bay không người lái (UAV) từ xã Cần Giờ đến phường Vũng Tàu, bước tiến lớn trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào đời sống…

Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Vietnam Post và Công ty CT UAV khai trương tuyến giao hàng bằng UAV, ngày 12/2.
Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Vietnam Post và Công ty CT UAV khai trương tuyến giao hàng bằng UAV, ngày 12/2.

Sự kiện này được tổ chức dưới sự chủ trì của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, phối hợp cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Công ty Cổ phần CT UAV. Trong chuyến bay khai trương, UAV của CT UAV đã mang theo kiện hàng nặng 2 kg, thực hiện hành trình hơn 12 km mỗi chiều giữa Cần Giờ và Vũng Tàu chỉ trong 15 phút. Điều này cho thấy sự tối ưu hóa vượt trội so với phương thức vận chuyển truyền thống, nhanh hơn khoảng 6 lần so với đường bộ và 3 lần so với đường thủy.

Việc áp dụng UAV vào giao hàng không chỉ giúp giảm áp lực giao thông mà còn mở ra tiềm năng phát triển lớn cho nền kinh tế không gian tầm thấp. Theo ước tính, khi đi vào khai thác ổn định, tuyến UAV bay biển có thể đáp ứng nhu cầu chuyển phát rất lớn với khoảng 3.000-5.000 bưu gửi gói nhỏ dưới 2 kg mỗi ngày từ nội thành TP. Hồ Chí Minh đến khu vực Vũng Tàu. Điều này không chỉ giúp tối ưu chi phí vận hành mà còn tạo ra một dư địa lớn để phát triển các dịch vụ logistics ngoài khơi, kiểm định và giám sát hàng hải, cũng như hỗ trợ cấp cứu y tế ngoài khơi.

Để đảm bảo an toàn cho hoạt động dân sinh và an ninh vùng trời, các tham số bay đã được tính toán kỹ lưỡng với độ cao tối đa 200 mét, hành lang bay rộng 300 mét và bán kính hoạt động tại khu vực cất/hạ cánh là 500 mét. Tất cả thiết bị đều được trang bị camera giám sát hành trình và hệ thống tự hành thông minh, hỗ trợ vận chuyển các kiện hàng bưu chính, nhu yếu phẩm, dược phẩm và tài liệu phù hợp với cấu hình khai thác của từng loại máy bay.

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh rằng chuyến bay này có yêu cầu kỹ thuật cao hơn với hành trình xa hơn và điều kiện khai thác phức tạp hơn, đặc biệt là phải vận hành trong môi trường gió lớn và thực hiện bay vượt biển. Điều đó không chỉ thể hiện sự trưởng thành về mặt công nghệ mà còn khẳng định năng lực tổ chức triển khai các mô hình vận tải hàng không tầm thấp trong điều kiện thực tế.

Việc TP. Hồ Chí Minh tiên phong triển khai tuyến bay biển giao hàng bằng UAV đã giải bài toán kinh tế theo cách hoàn toàn mới. Đây là thành quả của sự hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Vietnam Post, GASCO – Công ty về kinh tế không gian tầm thấp hàng đầu ASEAN và CT UAV. Với tốc độ bay trung bình 10–15 m/s, thiết bị có khả năng vận hành linh hoạt trong nhiều kịch bản logistics khác nhau, mở ra tiềm năng phát triển lớn cho nền kinh tế không gian tầm thấp.

Từ một bưu kiện 2 kg vượt biển trong 15 phút, TP. Hồ Chí Minh đã xác lập vị thế tiên phong của Việt Nam trong kinh tế không gian tầm thấp tại ASEAN. Không gian bầu trời đang dần trở thành một hạ tầng vận tải mới và Việt Nam đã chính thức cất cánh.

Trước đó ngày 5/1, TP. Hồ Chí Minh đã thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người láiĐây là một phần của chương trình thử nghiệm có kiểm soát với mục tiêu tạo ra môi trường thử nghiệm thực tế cho các công nghệ có tiềm năng ứng dụng cao, đồng thời thể hiện quyết tâm của TP. Hồ Chí Minh trong việc mạnh dạn thử nghiệm và từng bước làm chủ công nghệ mới.

Loạt UAV, robot Make in Viet Nam được trình diễn

08:01, 31/12/2025

Công bố khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN, quy mô 400 ha tại Tây Ninh

09:14, 30/12/2025

Công bố khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN, quy mô 400 ha tại Tây Ninh

Lần đầu tiên thí điểm dùng thiết bị bay không người lái UAV vận chuyển trong y tế

19:09, 25/12/2025

Lần đầu tiên thí điểm dùng thiết bị bay không người lái UAV vận chuyển trong y tế

Từ khóa:

dịch vụ logistics giao hàng bằng UAV hệ thống tự hành thông minh kinh tế không gian tầm thấp Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh Vietnam Post Vneconomy

Chủ đề:

Nền kinh tế tầm thấp: Lối mở cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Đọc thêm

Elon Musk muốn xây dựng nhà máy vệ tinh AI trên Mặt trăng

Elon Musk muốn xây dựng nhà máy vệ tinh AI trên Mặt trăng

Một hệ thống phóng khổng lồ dự kiến mang tên “trình điều khiển hàng loạt” sẽ trở thành một phần của tổ hợp trên Mặt trăng của xAI. Đây là nơi sản xuất các vệ tinh nhằm cung cấp năng lực tính toán cho hệ thống trí tuệ nhân tạo của công ty...

AI giúp doanh nghiệp làm mọi thứ nhanh hơn, hiệu quả hơn

AI giúp doanh nghiệp làm mọi thứ nhanh hơn, hiệu quả hơn

Mọi thứ trong AI đều xoay quanh việc giảm chi phí, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và thời gian tạo ra giá trị. AI giúp doanh nghiệp làm mọi thứ nhanh hơn và hiệu quả hơn… Tại sự kiện 3DEXPERIENCE World 2026 diễn ra trực tiếp ở Houston, Texas (Hoa Kỳ), Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy đã có cuộc phỏng vấn ông Suchit Jain, Phó Chủ tịch chiến lược của Dassault Systèmes, về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là ứng dụng AI trong thiết kế, sản xuất và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đà Nẵng phấn đấu trở thành trung tâm dữ liệu khu vực và quốc tế

Đà Nẵng phấn đấu trở thành trung tâm dữ liệu khu vực và quốc tế

Dữ liệu được xác định là hạ tầng thiết yếu và là nguồn tài nguyên mới cho công cuộc chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh. Đà Nẵng đã và đang triển khai mạnh mẽ các nền tảng dữ liệu phục vụ cả chính quyền, doanh nghiệp và người dân. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố thông minh toàn diện, kết nối vạn vật (IoT) và là trung tâm công nghệ cao của châu Á vào năm 2045.

Động lực mới cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Động lực mới cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Trong kỷ nguyên kinh tế số, đổi mới sáng tạo là vấn đề sống còn của mọi quốc gia và doanh nghiệp. Sự kết hợp giữa nguồn lực khổng lồ của các tập đoàn lớn và tư duy đột phá của các mô hình kinh doanh mới đang tạo ra một lực đẩy chưa từng có. Vì vậy, Việt Nam cần có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích để dòng chảy đổi mới sáng tạo được khơi thông mạnh mẽ...

Tạo dựng hệ sinh thái mở: Cần sự bắt tay chiến lược giữa doanh nghiệp dẫn dắt và startup

Tạo dựng hệ sinh thái mở: Cần sự bắt tay chiến lược giữa doanh nghiệp dẫn dắt và startup

Mô hình hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp lớn, với vai trò “người ra đề bài” và dẫn dắt, không chỉ giúp doanh nghiệp gỡ bỏ các nút thắt tăng trưởng mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy startup thực chiến và đổi mới sáng tạo...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Cô gái Lào yêu Việt Nam

eMagazine

Cô gái Lào yêu Việt Nam

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

eMagazine

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở: Khi doanh nghiệp lớn và startup cùng “bắt tay”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mỹ và Đài Loan chính thức ký thỏa thuận thương mại

Thế giới

2

Một phụ nữ bị lừa 82 tỷ đồng qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến

Dân sinh

3

Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026

Bất động sản

4

Kinh tế Anh tăng trưởng ì ạch, BOE đứng trước áp lực hạ lãi suất

Thế giới

5

AI giúp doanh nghiệp làm mọi thứ nhanh hơn, hiệu quả hơn

eMagazine

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy