Việt Nam – Sri Lanka thống nhất định hướng đưa quan hệ song phương phát triển sâu rộng, thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake hội đàm, thống nhất các định hướng lớn nhằm nâng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả giữa hai nước.

Sáng 8/5, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Colombo, ngay sau lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Anura Kumara Dissanayake trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka.

Tổng thống Anura Kumara Dissanayake nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, khẳng định chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước; đồng thời chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được Quốc hội khóa XVI tín nhiệm bầu giữ cương vị mới.

NÂNG TẦM TIN CẬY CHÍNH TRỊ, MỞ RỘNG HỢP TÁC TOÀN DIỆN

Nhấn mạnh quan hệ Việt Nam – Sri Lanka có truyền thống lâu đời, sâu sắc, Tổng thống cho biết lãnh đạo và nhân dân Sri Lanka luôn dành tình cảm hữu nghị, chân thành đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; bày tỏ sự khâm phục đối với Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của Tổng thống, Nhà nước và nhân dân Sri Lanka, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được thăm lại Sri Lanka; chúc mừng nước chủ nhà đạt kết quả tích cực trong ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi sau khủng hoảng 2020–2024 và triển khai chương trình cải cách kinh tế, “Sri Lanka sạch 2026”, tin tưởng Sri Lanka sẽ thực hiện thành công “Tầm nhìn 2048”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung ứng cho thị trường Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và Sri Lanka có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, các loại máy dùng cho nông nghiệp

Trong bầu không khí cởi mở, chân thành và tin cậy, hai nhà lãnh đạo đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi nước; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong hơn nửa thế kỷ qua, với nền tảng tin cậy chính trị, sự ủng hộ chí tình, tương đồng về văn hóa Phật giáo và cùng là thành viên tích cực của Phong trào Không Liên kết.

Đánh giá quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay, hai bên trao đổi về các phương hướng hợp tác mang tính định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam – Sri Lanka phát triển sâu rộng hơn, tương xứng với tiềm năng và lợi thế của mỗi nước, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Hai bên nhất trí tiếp tục nâng cao tin cậy chính trị; phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt; tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; duy trì và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất đẩy mạnh quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền; tăng cường trao đổi lý luận, kinh nghiệm quản lý, chính sách đối ngoại, cũng như phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Về quốc phòng, an ninh, hai bên nhất trí đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; chú trọng đào tạo lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; mở rộng hợp tác trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ quốc phòng; tăng cường phối hợp về an ninh hàng hải, an ninh mạng và phòng, chống các thách thức an ninh phi truyền thống.

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ KẾT NỐI NHÂN DÂN

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung ứng cho thị trường Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và Sri Lanka có nhu cầu, như lương thực, thực phẩm và máy móc phục vụ nông nghiệp.

Tổng thống Anura Kumara Dissanayake khẳng định Chính phủ Sri Lanka sẽ tạo điều kiện thuận lợi, ban hành các chính sách ưu đãi để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Sri Lanka; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai nước cần quyết tâm đưa ngay các thỏa thuận vào triển khai ngay

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp theo chuỗi giá trị, kết nối chuỗi cung ứng nông sản, phát triển công nghệ bảo quản sau thu hoạch, thủy sản; đẩy mạnh hợp tác khoa học – công nghệ, chuyển đổi số; chia sẻ kinh nghiệm phát triển các mặt hàng chủ lực và triển khai các dự án nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cùng có lợi, hướng tới hình thành các dự án hợp tác mang tính biểu tượng.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất đưa hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân trở thành trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Hai bên sẽ mở rộng hợp tác du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh; nghiên cứu mở đường bay thẳng; thúc đẩy liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu.

Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đề nghị Việt Nam xem xét mở phân hiệu của một số trường đại học lớn tại Sri Lanka.

Đáp lại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác văn hóa; đề nghị Sri Lanka hỗ trợ các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như quảng bá văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam tại Sri Lanka; đồng thời khẳng định quyết tâm sớm triển khai các thỏa thuận đã đạt được.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, Phong trào Không Liên kết và Diễn đàn Phương Nam toàn cầu; tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.