Việt Nam – Sri Lanka ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện

Việt Nam và Sri Lanka đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Toàn diện, khẳng định quyết tâm tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7–8/5/2026 của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Sri Lanka lên Đối tác Toàn diện.

Củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống

Chuyến thăm tái khẳng định tình hữu nghị truyền thống và sự tin cậy chính trị được vun đắp hơn 55 năm qua, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, các giá trị chung vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì độc lập, tự cường, thịnh vượng kinh tế, phát triển bền vững và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc.

Tại các cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi toàn diện, thực chất về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm; bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đồng thời chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Toàn diện.

Mở rộng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực trọng tâm

Hai bên cam kết củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và chiều sâu hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hệ thống chính trị và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: TTXVN

Trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng và an ninh, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan lập pháp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc phòng, an ninh; tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, tội phạm mạng và bảo đảm an ninh hàng hải.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và phát triển bền vững

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh vai trò trụ cột của hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; nhất trí nâng cao hiệu quả cơ chế Tiểu ban Thương mại hỗn hợp, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD vào năm 2030.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác đầu tư song phương, cải thiện môi trường kinh doanh và nghiên cứu triển khai các dự án tiêu biểu trong các lĩnh vực hạ tầng, viễn thông, giáo dục, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông thủy sản, logistics, du lịch và năng lượng tái tạo.

Đồng thời, hai bên tăng cường hợp tác trong khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Đẩy mạnh giao lưu nhân dân và phối hợp đa phương

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục, tôn giáo và giao lưu nhân dân; thúc đẩy liên kết giữa các cơ sở giáo dục, trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh; tăng cường kết nối du lịch, trong đó có việc sớm đưa vào vận hành các đường bay thẳng giữa hai nước.

Trên bình diện khu vực và quốc tế, Việt Nam và Sri Lanka tái khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhân dịp này, hai bên đã ký kết một số văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học – công nghệ, văn hóa, tôn giáo, thông tin và truyền thông, góp phần cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Sri Lanka.