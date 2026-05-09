Việt Nam – Sri Lanka ra Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện

Hà Lê

09/05/2026, 08:59

Việt Nam và Sri Lanka đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Toàn diện, khẳng định quyết tâm tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7–8/5/2026 của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Sri Lanka lên Đối tác Toàn diện.

Củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị truyền thống

Chuyến thăm tái khẳng định tình hữu nghị truyền thống và sự tin cậy chính trị được vun đắp hơn 55 năm qua, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, các giá trị chung vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì độc lập, tự cường, thịnh vượng kinh tế, phát triển bền vững và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Hiến chương Liên hợp quốc.

Tại các cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi toàn diện, thực chất về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm; bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đồng thời chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Toàn diện.

Mở rộng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực trọng tâm

Hai bên cam kết củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và chiều sâu hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hệ thống chính trị và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh: TTXVN

Trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng và an ninh, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan lập pháp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc phòng, an ninh; tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, tội phạm mạng và bảo đảm an ninh hàng hải.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và phát triển bền vững

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh vai trò trụ cột của hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; nhất trí nâng cao hiệu quả cơ chế Tiểu ban Thương mại hỗn hợp, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD vào năm 2030.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác đầu tư song phương, cải thiện môi trường kinh doanh và nghiên cứu triển khai các dự án tiêu biểu trong các lĩnh vực hạ tầng, viễn thông, giáo dục, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông thủy sản, logistics, du lịch và năng lượng tái tạo.

Đồng thời, hai bên tăng cường hợp tác trong khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Đẩy mạnh giao lưu nhân dân và phối hợp đa phương

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục, tôn giáo và giao lưu nhân dân; thúc đẩy liên kết giữa các cơ sở giáo dục, trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh; tăng cường kết nối du lịch, trong đó có việc sớm đưa vào vận hành các đường bay thẳng giữa hai nước.

Trên bình diện khu vực và quốc tế, Việt Nam và Sri Lanka tái khẳng định ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Nhân dịp này, hai bên đã ký kết một số văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học – công nghệ, văn hóa, tôn giáo, thông tin và truyền thông, góp phần cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Sri Lanka.

PHỤ LỤC VĂN KIỆN KÝ KẾT

1. Bản ghi nhớ giữa Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an Việt Nam và Học viện Cảnh sát quốc gia, Bộ Công an và các vấn đề Nghị viện Sri Lanka.

2. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ Sri Lanka về các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

3. Bản ghi nhớ giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka.

4. Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka.

5. Bản ghi nhớ hợp tác về hợp tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Y tế và Truyền thông đại chúng Sri Lanka.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, cần coi thông tin dân nguyện là đầu vào quan trọng cho hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Do đó, lắng nghe dân phải thực chất; trả lời dân phải rõ ràng; giải quyết kiến nghị của dân phải đến nơi, đến chốn.

Theo bà Hà Thị Nga, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2024 – 2026 đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành kịp thời, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 1.136 đại biểu.

Dự kiến Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 20/10 với 2 đợt họp. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 36 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp và 6 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác...

Phát biểu khai mạc tại phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu từng bước đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, không để phát sinh nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

