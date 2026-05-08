Việt Nam – Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện
Minh Hiếu
08/05/2026, 14:30
Ngay sau hội đàm cấp cao và chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác, sáng 8/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã gặp gỡ báo chí, thông tin về kết quả hội đàm và định hướng lớn trong quan hệ song phương, trong đó hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam – Sri Lanka lên Đối tác toàn diện.
Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Sri Lanka; khẳng định chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Sri Lanka – đối tác hữu nghị truyền thống tại khu vực Nam Á, góp phần tăng cường tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Tổng thống Sri Lanka đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu dài giữa hai nước, tình cảm của nhân dân Sri Lanka dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh; mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực tiềm năng, nhất là văn hóa, giáo dục, tôn giáo, giao lưu nhân dân, đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Sri Lanka; chúc mừng những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của Sri Lanka thời gian qua, tin tưởng Sri Lanka sớm đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra.
Thông tin về kết quả hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết hai bên đánh giá cao tình hữu nghị bền chặt, sự tin cậy và ủng hộ lẫn nhau được xây dựng qua hơn 55 năm quan hệ ngoại giao; chia sẻ tầm nhìn về khu vực và thế giới, nhận định hai nước đang hội tụ nhiều cơ hội và lợi ích tương đồng để đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới.
Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam – Sri Lanka lên Đối tác toàn diện; cam kết củng cố tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng và làm sâu sắc hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.
Trọng tâm là tăng cường hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh trao đổi, tiếp xúc cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.
Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, khoa học – công nghệ theo hướng cùng có lợi; triển khai các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD, hướng tới một thỏa thuận về thương mại và đầu tư trong tương lai.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc mở đường bay thẳng giữa hai nước, coi đây là bước đột phá về kết nối, tạo thuận lợi cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka
13:38, 08/05/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Ấn Độ, bắt đầu thăm Sri Lanka
08:06, 08/05/2026
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Sri Lanka
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, sáng 8/5, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống.
ADB tiếp tục là đối tác tin cậy của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới
Ngày 7/5, tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda.
Tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm
Nhấn mạnh việc tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật phải đảm bảo “đúng, trúng, thực chất”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý cần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lắng nghe thực tiễn; lấy ý kiến rộng rãi; đặc biệt là từ đối tượng chịu tác động trực tiếp.
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp xúc song phương với lãnh đạo Philippines, Timor-Leste và Quốc vương Brunei
Ngày 7/5, tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmão và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN.
Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet
Ngày 7/5, tại Cebu (Philippines), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, trao đổi về phương hướng tăng cường quan hệ hợp tác song phương và phối hợp tại các diễn đàn khu vực, quốc tế.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: