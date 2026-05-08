Việt Nam – Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện

Ngay sau hội đàm cấp cao và chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác, sáng 8/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã gặp gỡ báo chí, thông tin về kết quả hội đàm và định hướng lớn trong quan hệ song phương, trong đó hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam – Sri Lanka lên Đối tác toàn diện.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Sri Lanka; khẳng định chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với Sri Lanka – đối tác hữu nghị truyền thống tại khu vực Nam Á, góp phần tăng cường tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí nhân thăm cấp Nhà nước Sri Lanka - Ảnh: TTXVN

Tổng thống Sri Lanka đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu dài giữa hai nước, tình cảm của nhân dân Sri Lanka dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh; mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực tiềm năng, nhất là văn hóa, giáo dục, tôn giáo, giao lưu nhân dân, đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Sri Lanka; chúc mừng những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của Sri Lanka thời gian qua, tin tưởng Sri Lanka sớm đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Tổng thống Anura Kumara Dissanayake phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: btTXVN

Thông tin về kết quả hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết hai bên đánh giá cao tình hữu nghị bền chặt, sự tin cậy và ủng hộ lẫn nhau được xây dựng qua hơn 55 năm quan hệ ngoại giao; chia sẻ tầm nhìn về khu vực và thế giới, nhận định hai nước đang hội tụ nhiều cơ hội và lợi ích tương đồng để đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới.

Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam – Sri Lanka lên Đối tác toàn diện; cam kết củng cố tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng và làm sâu sắc hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Trọng tâm là tăng cường hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh trao đổi, tiếp xúc cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Hai bên cũng thống nhất thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, khoa học – công nghệ theo hướng cùng có lợi; triển khai các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 1 tỷ USD, hướng tới một thỏa thuận về thương mại và đầu tư trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh việc mở đường bay thẳng giữa hai nước, coi đây là bước đột phá về kết nối, tạo thuận lợi cho hợp tác trên nhiều lĩnh vực.