Việt Nam trở thành quốc gia liên kết của Cơ quan Năng lượng Quốc tế

Hội nghị Bộ trưởng Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) năm 2026 tại Paris (Cộng hòa Pháp) đã chính thức thông qua đề xuất đưa Việt Nam trở thành quốc gia liên kết, ghi nhận vai trò và cam kết của Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng và hành động vì khí hậu.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh quyết định của IEA là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực bền bỉ và quyết tâm cao của Việt Nam trên lộ trình chuyển dịch năng lượng và thực hiện các cam kết khí hậu toàn cầu. Việc trở thành quốc gia liên kết có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, kiên định mục tiêu trung hòa carbon và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh.

Các nước chào mừng Việt Nam được kết nạp thành quốc gia liên kết của IEA - Ảnh: TTXVN

Đại sứ khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ tầm nhìn xây dựng một tổ chức năng lượng toàn cầu thực thụ, phản ánh đúng các xu hướng năng lượng mới nổi và bảo đảm cân bằng lợi ích giữa các nước thành viên và quốc gia liên kết; đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia chủ động, tích cực vào các đối thoại năng lượng toàn cầu.

Trong phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Fatih Birol, Giám đốc Điều hành IEA cho biết các nước thành viên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng với Việt Nam, hướng tới một hệ thống năng lượng toàn cầu an toàn, bền vững và có chi phí hợp lý.

Theo ông, Việt Nam với quy mô dân số hơn 100 triệu người, cùng tiềm năng điện Mặt Trời, thủy điện, khí đốt và triển vọng điện hạt nhân trong thời gian tới, sẽ là quốc gia liên kết quan trọng của IEA.

Giám đốc Điều hành IEA nhấn mạnh việc Việt Nam trở thành quốc gia liên kết tiếp tục khẳng định cam kết đóng góp tích cực của Việt Nam vào các đối thoại năng lượng toàn cầu, cùng cộng đồng quốc tế xây dựng tương lai năng lượng an toàn, bền vững và thịnh vượng.

IEA là diễn đàn năng lượng hàng đầu thế giới, giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch năng lượng sạch. Việc trở thành quốc gia liên kết giúp Việt Nam tiếp cận sâu hơn các nguồn lực, phân tích chính sách và kinh nghiệm quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa năng lượng.

Hội nghị Bộ trưởng IEA 2026 diễn ra trong hai ngày 18–19/2, quy tụ gần 60 bộ trưởng và lãnh đạo cấp cao từ các quốc gia thành viên và liên kết, cùng sự tham gia đối thoại của lãnh đạo nhiều tập đoàn năng lượng – công nghệ hàng đầu thế giới như EDF, TotalEnergies, Shell.

Bên cạnh việc thông qua quy chế quốc gia liên kết của Việt Nam, hội nghị cũng công nhận Colombia trở thành thành viên thứ 33 của IEA, khởi động quy trình kết nạp Brazil làm thành viên chính thức, đồng thời thông báo Ấn Độ bước vào giai đoạn cuối của tiến trình gia nhập IEA.