Việt Nam trở thành trọng tâm trong Chiến lược Đông Nam Á của Queensland

Bang Queensland (Úc) khai trương văn phòng thương mại và đầu tư tại Hà Nội, qua đó khẳng định Việt Nam là trọng tâm trong chiến lược mở rộng sang Đông Nam Á...

Bang Queensland (Úc) khai trương văn phòng thương mại và đầu tư thứ hai ở Việt Nam, đặt tại Hà Nội trong khuôn khổ chuyến thăm và công tác của Đoàn đại biểu Úc do Bà Ros Bates, Bộ trưởng Tài chính, Thương mại, Việc làm và Đào tạo của bang Queensland dẫ đầu.

Với hai văn phòng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Queensland trở thành bang đầu tiên của Úc thiết lập trung tâm của khu vực tại Việt Nam. Động thái này củng cố vị thế trụ cột của Việt Nam ở Đông Nam Á, một khu vực hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Queensland trên phạm vi toàn cầu nếu tính gộp tổng kim ngạch của tất cả các quốc gia trong khối.

BƯỚC ĐI MANG TÍNH CHIẾN LƯỢC TẠI ĐÔNG NAM Á

Với Queensland, đây là bước đi mang tính chiến lược: năm 2024, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,1%, cao nhất Đông Nam Á. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới, qua đó đưa đất nước tiến nhanh, trở thành một nền kinh tế mạnh và có thu nhập cao vào năm 2045.

Tuy nhiên, để vươn lên các nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam cần đồng thời bảo đảm nguồn năng lượng và tài nguyên chiến lược ổn định, phát triển lực lượng lao động có kỹ năng, và đáp ứng nhu cầu trong nước về thực phẩm chất lượng cao, giáo dục cùng dịch vụ y tế hiện đại. Đây đều là những lĩnh vực Queensland có thế mạnh.

Mục tiêu của Queensland không chỉ là tăng kim ngạch thương mại; bang muốn trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam trong quá trình chuyển đổi, qua đó tăng cường vai trò của mình tại Đông Nam Á, khu vực có quy mô kinh tế hơn 4 nghìn tỉ USD.

"Việc mở thêm văn phòng tại Việt Nam sẽ giúp Queensland tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư và giáo dục," Bộ trưởng Bates cho biết.

Bộ trưởng Bates cũng đã có cuộc hội đàm cấp cao với Thứ trưởng Phùng Đức Tiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Thứ trưởng Phan Thị Thắng của Bộ Công Thương, thiết lập một cuộc đối thoại chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác song phương sâu rộng trong phát triển bền vững, thương mại và đổi mới nông nghiệp.

"Cuộc gặp gỡ này thể hiện cam kết chung của hai bên trong việc thúc đẩy nền kinh tế vững mạnh và tăng trưởng giữa hai quốc gia," Bộ trưởng Bates nhấn mạnh. “Tôi tin rằng các thế mạnh của Queensland chính là điều Việt Nam cần để hiện thực hóa tham vọng, và mối quan hệ đối tác này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nền kinh tế.”

CƠ HỘI HỢP TÁC TRONG NHIỀU LĨNH VỰC KHÁC NHAU

Việt Nam hiện là thị trường mang lại hơn 4 tỷ đô la Úc (AUD) kim ngạch xuất khẩu cho bang Queensland trong năm tài chính 2024–2025. Việt Nam hiện cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Queensland tại Đông Nam Á và lớn thứ sáu trên toàn cầu.

“Chúng tôi thấy nhiều cơ hội để Queensland có thể mở rộng nguồn cung ổn định cho các nhà sản xuất Việt Nam, từ than luyện kim chất lượng cao cho ngành thép đến các khoáng sản quan trọng phục vụ chuyển đổi năng lượng xanh," Bộ trưởng Bates cho biết.

Về lĩnh vực cụ thể, cả miền Bắc và miền Nam đều là hành lang kinh tế trọng điểm với nhu cầu lớn về than và các khoáng sản quan trọng cho sản xuất.

Những năm gần đây, Việt Nam là khách hàng lớn nhất của bang tại Đông Nam Á về than luyện kim với kim ngạch nhập khẩu khoảng 3 tỉ AUD mỗi năm. Queensland là bang cung cấp than luyện kim chất lượng cao lớn nhất của Úc; độ tinh khiết của loại than này giúp luyện thép hiệu quả hơn và giảm phát thải. Bang cũng sở hữu các mỏ trữ lượng lớn đồng, niken, coban, vanadi và đất hiếm, những thành phần thiết yếu cho pin, xe điện và các hệ thống năng lượng tái tạo.

Song song với nhóm hàng nguyên liệu, Queensland đang thúc đẩy xuất khẩu thực phẩm và đồ uống cao cấp. Mới đây, tại hệ thống siêu thị AEON ở Hà Nội, người tiêu dùng được dùng thử thịt bò Queensland, cùng hạt mắc ca, mật ong và đồ uống Bundaberg Brewed Drinks trong chiến dịch “Taste of Queensland”. Nhu cầu đối với thịt bò Queensland tại Việt Nam tăng mạnh; riêng năm 2024 tăng khoảng 29%. Nhờ lợi thế là trung tâm nông nghiệp lớn, Queensland cung cấp khoảng 53% lượng thịt bò cao cấp xuất khẩu của toàn nước Úc.

Ở chiều ngược lại, TTC AgriS, một trong những tập đoàn nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam, đã mua lại quỹ đất trồng mía tại Tully, Bắc Queensland, để thử nghiệm các công nghệ nông nghiệp của Queensland, với mục tiêu nhân rộng ra tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó, Tập đoàn Sovico, công ty mẹ của VietJet Air, đã tăng tần suất đường bay TP. Hồ Chí Minh – Brisbane lên 5 chuyến mỗi tuần.

Hợp tác giáo dục cũng là một trong những trụ cột mà Queensland mong muốn phát triển lâu dài. Queensland đang nổi lên là điểm đến được ưa chuộng của sinh viên Việt Nam, với số lượng ghi danh tăng trên 30% mỗi năm trong những năm gần đây. Sức hút đến từ thế mạnh nghiên cứu của các trường đại học Queensland trong các lĩnh vực y học nhiệt đới và sức khỏe, nông nghiệp, khoa học y sinh, robot và khoa học môi trường.

Y tế và chăm sóc sức khỏe là hướng hợp tác tiếp theo mà Queensland mong muốn mở rộng tại Việt Nam. Newtechco, một trong những nhà phân phối dược phẩm lớn nhất ViệtNam, đã hợp tác với bốn công ty y tế và chăm sóc sức khỏe của Queensland.

Sự hợp tác này bao gồm buổi ra mắt thương mại trong tuần này tại Hà Nội của Skin O2, một công ty có trụ sở tại vùng Gold Coast. Sự hợp tác này giúp mang các sản phẩm trị liệu và da liễu sản xuất tại Queensland đến thị trường Việt Nam, nơi được dự báo có mức tăng trưởng nhu cầu về các giải pháp y tế và chăm sóc sức khỏe ở mức hai con số.

Trong khuôn khổ cam kết của Queensland tại Việt Nam, Bộ trưởng Ros Bates đã giới thiệu “Queensland of Opportunity”, thương hiệu kinh doanh toàn cầu mới nhằm định vị bang là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới để sinh sống, học tập, làm việc và đầu tư.

Không chỉ cấp bang tập trung quan tâm tới Việt Nam, các địa phương của Queensland cũng đang tích cực tăng cường kết nối. Thành phố Gold Coast, trung tâm du lịch lớn của bang, đã ký biên bản ghi nhớ với thành phố biển Đà Nẵng vào tháng 6 năm 2020 nhằm thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm du lịch và giáo dục.

Queensland không phải là đối tác duy nhất mong muốn thắt chặt quan hệ với Việt Nam. Nhiều nền kinh tế lớn cũng đang đẩy mạnh mối quan hệ đối tác song phương trong bối cảnh Việt Nam đang vươn lên như một trung tâm sản xuất và điểm đến trong chiến lược China plus one.

Với Queensland, việc mở thêm văn phòng tại Việt Nam thể hiện chiến lược đa dạng hóa và đa phương hóa, hướng tới mục tiêu dài hạn là xây dựng vị thế đối tác vững chắc, đáng tin cậy tại khu vực có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Về phía Việt Nam, lợi ích của quan hệ đối tác này trải rộng từ nguồn cung năng lượng và khoáng sản quan trọng ổn định, đến giáo dục, y tế và thực phẩm cao cấp. Quan trọng hơn, đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi: thế mạnh của Queensland hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đầy tham vọng, trong khi đà tăng trưởng cao của Việt Nam tạo động lực cho tương lai của Queensland trong một châu Á năng động.