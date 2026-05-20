Việt Nam từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng hiện đại

Nhật Dương

20/05/2026, 18:23

Theo Bộ Y tế, tính đến năm 2025, cả nước đã thực hiện gần 11.000 ca ghép tạng. Hiện cả nước có 34 bệnh viện được cấp phép hoạt động ghép tạng. Việt Nam cũng đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng hiện đại, phức tạp...

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu đăng ký hiến tặng mô, tạng. Ảnh: Bộ Y tế.

Ngày 20/5, Bộ Y tế tổ chức Chương trình "Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng 20/5 - Cho đi là còn mãi".

Thông tin tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, cho biết đến nay Việt Nam đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng hiện đại. Tính đến năm 2025, cả nước đã thực hiện hơn 10.878 ca ghép tạng; riêng năm 2024 thực hiện 1.212 ca, năm 2025 thực hiện 1.368 ca. Đến nay, cả nước đã có 286 ca chết não hiến tạng. Hiện cả nước có 34 bệnh viện được cấp phép hoạt động ghép tạng.

Công tác vận động thay đổi nhận thức cộng đồng về hiến tạng cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Số người tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời ngày càng tăng. Đến nay đã có 177.454 người đăng ký hiến tặng mô, tạng.

Dự chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những bước tiến vượt bậc của ngành y tế Việt Nam trong hơn 30 năm qua, khi từng bước làm chủ những kỹ thuật ghép tạng hiện đại và phức tạp hàng đầu thế giới.

Theo Phó Thủ tướng, hiến mô, hiến tạng không chỉ là một hành động y học, mà còn là hành động nhân đạo cao cả nhất, thể hiện triết lý sống đầy nhân văn "Cho đi là còn mãi".

Khi một sự sống khép lại, nhiều sự sống khác được mở ra. Mỗi bộ phận cơ thể được hiến tặng là một hy vọng được thắp lên, một cuộc đời mới được hồi sinh, một gia đình được tìm lại niềm hạnh phúc", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thông tin tại chương trình. Ảnh: Bộ Y tế.

Đằng sau những kỳ tích của y học Việt Nam là sự cống hiến tài năng, tâm huyết của các thầy thuốc, cùng sự hy sinh thầm lặng và vô cùng cao cả của những người hiến mô, tạng và gia đình của họ.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, Phó Thủ tướng cho rằng nhu cầu ghép tạng tại Việt Nam hiện vẫn rất lớn, trong khi nguồn tạng hiến còn hạn chế. Còn hàng nghìn bệnh nhân từng ngày chờ được ghép tạng để duy trì sự sống. 

Vì vậy, để phong trào hiến mô, hiến tạng lan tỏa sâu rộng trong xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục khẩn trương tham mưu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; đề xuất tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực ghép tạng; xây dựng hệ thống điều phối hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hiệu quả nhất.

Đồng thời, các cơ quan truyền thông cần đóng vai trò nòng cốt trong việc huy động sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh truyền thông đa dạng, hiệu quả nhằm thay đổi nhận thức, quan niệm, định kiến chưa phù hợp, chuyển đổi hành vi, tư duy mới về hiến mô, tạng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng trong toàn xã hội.

Ngay tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp đăng ký hiến mô, tạng để hưởng ứng lời kêu gọi đầy ý nghĩa này.

Về phía Bộ Y tế, để thúc đẩy phát triển lĩnh vực ghép mô, tạng, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết ngành y tế cam kết triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế chính sách. Trình Quốc hội Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác trong kỳ họp thứ 2 tới đây.

Thứ hai, nâng cao y thuật và giữ vững y đức. Mỗi bác sĩ, nhân viên y tế làm công tác ghép tạng phải là một tấm gương về sự tận tụy. "Chúng tôi cam kết sử dụng từng mô, bộ phận được hiến tặng một cách trân trọng nhất, minh bạch nhất và hiệu quả nhất. Không để bất kỳ một tấm lòng vàng nào bị lãng phí, không để một niềm hy vọng nào bị bỏ sót", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ về giải pháp thúc đẩy phát triển lĩnh vực ghép mô, tạng. Ảnh: Bộ Y tế.

Thứ ba, hoàn thiện hệ thống chuyên môn. Bộ Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế nâng cao năng lực tiếp nhận, bảo quản và ghép tạng. Mở rộng mạng lưới các đơn vị tư vấn hiến tạng tại tất cả các bệnh viện có hồi sức cấp cứu, nhằm kịp thời phát hiện và vận động nguồn tạng từ người chết não. Đây chính là nguồn tạng bền vững nhất giúp cứu sống nhiều người hơn nữa.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số và công khai, minh bạch. Hệ thống phần mềm quản lý danh sách chờ ghép và điều phối tạng quốc gia sẽ được vận hành trên nguyên tắc tuyệt đối công bằng, khách quan. Mọi người dân, dù ở đâu, địa vị nào, nếu có nhu cầu và đáp ứng các chỉ định y khoa, đều có cơ hội công bằng để được ghép tạng.

Thứ năm, chú trọng công tác tri ân. Ngành y tế sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện chính sách chăm sóc sức khỏe, tôn vinh người hiến tạng và gia đình người hiến.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ngày 13/8 hằng năm được chọn là Ngày Hiến tạng Thế giới. Nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hàn Quốc…cũng đã thiết lập Ngày Hiến tạng thường niên, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nghĩa cử cao đẹp này.

Tại Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và nhằm tri ân những người hiến tạng cùng gia đình của họ, Bộ Y tế quyết định lấy ngày 20/5 hằng năm là "Ngày hưởng ứng Hiến tặng mô, tạng". Đây không chỉ là dịp tôn vinh những nghĩa cử cao đẹp mà còn góp phần khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, lan tỏa thông điệp "Cho đi là còn mãi".

