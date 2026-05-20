Quy định 14 bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc

Tại Thông tư 13/2026/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về hoạt
động tiêm chủng, có hiệu
lực thi hành từ 1/7/2026, đã nêu
rõ danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc.
14 bệnh phải sử dụng vaccine,
sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của Chương trình tiêm
chủng mở rộng, đã được quy định
rõ tại Thông tư này, bao gồm: Bệnh
viêm gan virus B; bệnh
lao; bệnh bạch hầu; bệnh ho gà; bệnh uốn ván; bệnh bại liệt; bệnh do Haemophilus influenzae týp b; bệnh sởi; bệnh rubella; bệnh viêm não Nhật Bản; bệnh tiêu chảy do virus Rota;
bệnh do phế cầu; bệnh do virus HPV (Human
Papilloma Virus) ở người; bệnh
khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định
danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm bắt buộc trong tiêm chủng chống dịch
bao gồm: Bệnh
bạch hầu; bệnh bại liệt;
bệnh ho gà; bệnh rubella; bệnh sởi; bệnh tả; bệnh viêm não Nhật Bản; bệnh dại; bệnh cúm; bệnh Covid-19; các
bệnh truyền nhiễm khác theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và được Bộ trưởng
Bộ Y tế quyết định.
Theo Thông tư, nội dung quản lý đối
tượng tiêm chủng bao gồm thông tin cá nhân của đối tượng tiêm chủng; của cha, mẹ
hoặc người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp đối với trường hợp người được
tiêm chủng là trẻ em, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng
lực hành vi dân sự và các thông tin khác khi cần thiết theo hướng dẫn chuyên
môn của Cục Phòng bệnh.
Trạm Y tế cấp xã được giao phối
hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc điều tra, lập
và cập nhật danh sách các đối tượng thuộc diện tiêm chủng bắt buộc và thông báo
cho đối tượng để tham gia tiêm chủng.
Cơ sở tiêm chủng cấp và điền số
theo dõi tiêm chủng cá nhân; thống kê danh sách đối tượng tiêm chủng tại cơ sở
và cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin của đối tượng tiêm chủng lên
Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia bảo đảm không trùng lặp đối tượng
tiêm chủng.
Với đối tượng thuộc diện tiêm chủng tự
nguyện, cơ sở tiêm chủng
cấp và điền số theo dõi tiêm chủng cá nhân; thống kê danh sách đối tượng tiêm
chủng tại cơ sở và cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin của đối tượng
tiêm chủng lên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia bảo đảm không
trùng lặp đối tượng tiêm chủng.
Đối với đối tượng tiêm chủng thuộc
diện quản lý của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý đối tượng theo hướng
dẫn của cơ quan quản lý về y tế thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.
Đối tượng không thuộc quản lý của Bộ
Công an, Bộ Quốc phòng khi đến tiêm chủng thuộc cơ sở tiêm chủng thuộc Bộ Công
an, Bộ Quốc phòng, thì
cơ sở tiêm chủng thực hiện theo quy định đối với đối tượng thuộc diện tiêm chủng
tự nguyện nêu trên.