Thứ Tư, 20/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Quy định 14 bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc

Nhật Dương

20/05/2026, 15:41

Bộ Y tế quy định danh mục các bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc, chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2026, trong đó có nhiều bệnh phổ biến như: Viêm gan virus B; lao; bạch hầu; ho gà; sởi; viêm não Nhật Bản...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại Thông tư 13/2026/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về hoạt động tiêm chủng, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026, đã nêu rõ danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc.

14 bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của Chương trình tiêm chủng mở rộng, đã được quy định rõ tại Thông tư này, bao gồm: Bệnh viêm gan virus B; bệnh lao; bệnh bạch hầu; bệnh ho gà; bệnh uốn ván; bệnh bại liệt; bệnh do Haemophilus influenzae týp b; bệnh sởi; bệnh rubella; bệnh viêm não Nhật Bản; bệnh tiêu chảy do virus Rota; bệnh do phế cầu; bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus) ở người; bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định danh mục bệnh phải sử dụng vaccine, sinh phẩm bắt buộc trong tiêm chủng chống dịch bao gồm: Bệnh bạch hầu; bệnh bại liệt; bệnh ho gà; bệnh rubella; bệnh sởi; bệnh tả; bệnh viêm não Nhật Bản; bệnh dại; bệnh cúm; bệnh Covid-19; các bệnh truyền nhiễm khác theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và được Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.

Theo Thông tư, nội dung quản lý đối tượng tiêm chủng bao gồm thông tin cá nhân của đối tượng tiêm chủng; của cha, mẹ hoặc người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp đối với trường hợp người được tiêm chủng là trẻ em, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự và các thông tin khác khi cần thiết theo hướng dẫn chuyên môn của Cục Phòng bệnh.

Trạm Y tế cấp xã được giao phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc điều tra, lập và cập nhật danh sách các đối tượng thuộc diện tiêm chủng bắt buộc và thông báo cho đối tượng để tham gia tiêm chủng.

Cơ sở tiêm chủng cấp và điền số theo dõi tiêm chủng cá nhân; thống kê danh sách đối tượng tiêm chủng tại cơ sở và cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin của đối tượng tiêm chủng lên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia bảo đảm không trùng lặp đối tượng tiêm chủng.

Với đối tượng thuộc diện tiêm chủng tự nguyện, cơ sở tiêm chủng cấp và điền số theo dõi tiêm chủng cá nhân; thống kê danh sách đối tượng tiêm chủng tại cơ sở và cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin của đối tượng tiêm chủng lên Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia bảo đảm không trùng lặp đối tượng tiêm chủng.

Đối với đối tượng tiêm chủng thuộc diện quản lý của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý đối tượng theo hướng dẫn của cơ quan quản lý về y tế thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Đối tượng không thuộc quản lý của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng khi đến tiêm chủng thuộc cơ sở tiêm chủng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, thì cơ sở tiêm chủng thực hiện theo quy định đối với đối tượng thuộc diện tiêm chủng tự nguyện nêu trên.

Bộ Y tế mở rộng đối tượng tiêm vaccine phòng sởi

15:50, 22/04/2025

Bộ Y tế mở rộng đối tượng tiêm vaccine phòng sởi

Dự kiến nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng trong 3 năm tới

09:33, 04/09/2025

Dự kiến nhu cầu vaccine tiêm chủng mở rộng trong 3 năm tới

Tiêm chủng vaccine là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh sởi

11:23, 19/03/2025

Tiêm chủng vaccine là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh sởi

Từ khóa:

Chương trình tiêm chủng mở rộng sinh phẩm y tế Thông tư 13/2026/TT-BYT tiêm chủng vaccine

Đọc thêm

Hà Nội: Hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhóm lao động ưu tiên

Hà Nội: Hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhóm lao động ưu tiên

Hà Nội đặt mục tiêu bình quân mỗi năm thu hút khoảng 20.000 lao động tham gia đào tạo nghề ở các cấp trình độ thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp; đào tạo cho khoảng 15.000 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, dân tộc thiểu số, lao động là người cao tuổi...

Xét xử phúc thẩm vụ án đưa và nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế

Xét xử phúc thẩm vụ án đưa và nhận hối lộ tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế

Ngày 20/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm trong vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan nhiều đơn vị, tổ chức.

Hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp: Cơ hội tái gia nhập thị trường lao động

Hỗ trợ học nghề cho người thất nghiệp: Cơ hội tái gia nhập thị trường lao động

Không chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ tài chính, bảo hiểm thất nghiệp ngày càng thể hiện rõ chức năng kết nối và điều tiết thị trường lao động. Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề, qua đó có điều kiện chuyển đổi công việc hoặc nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu mới của thị trường…

Xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong vụ thất thoát hơn 803 tỷ đồng

Xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong vụ thất thoát hơn 803 tỷ đồng

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến đầu tư xây dựng mới dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức – cơ sở 2 gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dùng VNeID ký hợp đồng lao động điện tử từ 1/7/2026

Doanh nghiệp dùng VNeID ký hợp đồng lao động điện tử từ 1/7/2026

Từ ngày 1/7/2026, doanh nghiệp khi giao kết và quản lý hợp đồng lao động điện tử sẽ thực hiện đăng ký, truy cập và khai thác Nền tảng hợp đồng lao động điện tử thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Điểm đổ vỡ tâm lý?

Chứng khoán

2

Hợp tác giữa MB Bank và Ardingly College thúc đẩy mô hình chiến lược liên kết tài chính - giáo dục

Doanh nghiệp

3

Bệnh viêm ruột mạn gia tăng ở người trẻ tại Việt Nam

Sức khỏe

4

Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm PTMEG nhập khẩu từ Việt Nam

Thị trường

5

Nguồn cung thiếu hụt nghiêm trọng, giá nhôm dự báo tiếp tục tăng mạnh

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy