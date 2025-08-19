Việt Nam và Bhutan mở rộng hợp tác và phát triển

Việt Nam và Bhutan cần mở rộng hợp tác các lĩnh vực quan trọng như: nông nghiệp, khoa học công nghệ, sáng tạo giáo dục, nghệ thuật; đồng thời khuyến khích các hãng hàng không hai nước sớm xem xét mở đường bay thẳng…
Sáng 19/8, sau Lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại
Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar
Namgyel Wangchuck đã tiến hành hội đàm.
Trong không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn
nhau, Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng Quốc vương Jigme Khesar Việt Nam kể từ
khi thiết lập quan hệ ngoại giao (tháng 1/2012) và diễn ra đúng dịp Việt Nam kỷ
niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, có ý nghĩa quan trọng đặc
biệt, mở ra một trang mới cho quan hệ hai nước.
Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng những thành tựu phát triển
bền vững Bhutan đạt được dưới sự lãnh đạo anh minh của Quốc vương, đánh giá cao
mô hình phát triển độc đáo của Bhutan, lấy Chỉ số Hạnh phúc Quốc gia tổng thể
làm thước đo, trong đó con người, thiên nhiên, văn hóa và hạnh phúc nhân dân
cùng được đề cao một cách cân bằng, hài hòa, đặt con người ở trung tâm của sự
phát triển, coi trọng bản sắc văn hóa, gìn giữ môi trường sống.
Quốc vương Bhutan trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và
trọng thị mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành cho cá nhân Quốc vương và
Hoàng hậu, cùng đoàn đại biểu cấp cao Bhutan. Bày tỏ vui mừng được lần đầu tiên
đến thăm Việt Nam, Quốc vương cho biết nhân dân Bhutan kính trọng Chủ tịch Hồ
Chí Minh, ngưỡng mộ những thành tựu to lớn của Việt Nam trong suốt 80 năm đấu
tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước.
Quốc vương tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ đạt được những
mục tiêu phát triển bền vững của mình, đồng thời mong muốn nghiên cứu, học hỏi
mô hình quản trị đất nước và kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam.
Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck khẳng định Bhutan coi
trọng vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mong
muốn cùng Việt Nam tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh
và tiềm năng vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình ổn định, hợp tác và
thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Jigme Khesar Namgyel
Wangchuck cùng nhất trí cho rằng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Vương quốc
Bhutan được vun đắp bởi tình cảm hữu nghị nồng ấm, sự đồng điệu trong những giá
trị tinh thần, tầm nhìn, triết lý phát triển bền vững.
Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí không ngừng củng cố quan hệ
hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, các cấp
thường xuyên hơn; thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác nhằm tạo khuôn khổ
thuận lợi triển khai các dự án, hoạt động cụ thể.
Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai
nước còn rất lớn, Chủ tịch nước Lương cường và Quốc vương Jigme Khesar Namgyel
Wangchuck thống nhất khuyến khích các cơ quan, bộ ngành và doanh nghiệp hai
nước đẩy mạnh hợp tác, tạo thuận lợi mở cửa cho hàng hóa thế mạnh của nước này
tiếp cận thị trường nước kia, hướng tới đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phất đấu
đưa kim ngạch thương mại tăng nhiều lần trong thời gian tới.
Hai bên cho rằng cần mở rộng hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực
quan trọng như nông nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, đào
tạo, văn hóa, nghệ thuật; khuyến khích các hãng hàng không hai nước sớm xem xét
mở đường bay thẳng nhằm thúc đẩy trao đổi văn hóa, tôn giáo, du lịch và giao
lưu nhân dân; chia sẻ kinh nghiệm trong việc tôn vinh di sản văn hóa truyền
thống của mỗi nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới hướng tới phát triển
bền vững, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Trong bối cảnh thế giới, khu vực có những biến động phức tạp,
các nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước việc hai nước chia sẻ nhiều quan điểm
tương đồng tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt trong các vấn đề về phát triển
bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và gìn giữ hòa bình;
nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu
vực, nhất là tại Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết cũng như trong các
vấn đề cùng quan tâm.
Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Bhutan mở rộng quan hệ,
hợp tác thực chất và sẵn sàng tạo điều kiện để tăng cường kết nối với các nước
Đông Nam Á và ASEAN.
Sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan
Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đã chứng kiến lễ ký 2 văn kiện hợp tác gồm văn
kiện khung hợp tác giữa hai Chính phủ và văn kiện hợp các lĩnh vực hàng không.
Sáng cùng ngày tại Hà Nội, Phu nhân Chủ tịch
nước Lương Cường, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema
Wangchuck đã đến tham quan, dâng hương tại chùa Trấn Quốc.
