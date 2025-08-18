Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Trạng thái giằng co của nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn tiếp diễn chiều nay làm nền cho cổ phiếu vừa và nhỏ tăng cực mạnh. Tới 21 mã kịch trần, số lượng nhiều nhất trong vòng 10 phiên. Khối ngoại là điểm trừ khi tiếp tục rút ròng thêm 2.064 tỷ đồng trên cả ba sàn.

VN-Index kết phiên tăng 6,37 điểm tương đương 0,39% với tham chiếu. Đây là mức cải thiện nhẹ so với buổi sáng (tăng 3,67 điểm), nhưng nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ thì nóng hơn nhiều: Chỉ số Midcap chốt tăng 1,4% (phiên sáng tăng 0,58%), Smallcap tăng 1,41% (phiên sáng tăng 0,83%). Toàn bộ các cổ phiếu kịch trần đều thuộc hai nhóm này.

Thanh khoản rổ VN30 hôm nay giảm 32% so với phiên trước trong khi Midcap chỉ giảm 12%, Smallcap giảm 26%. Cũng cần lưu ý rằng nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ bị chốt giá kịch trần và dư mua trần nên dư địa thanh khoản đáng ra còn cao hơn nữa, chỉ là bên bán không xả nhiều.

Trong số 21 cổ phiếu tăng hết biên độ, nhiễu đạt thanh khoản rất tốt. PDR áp sát đỉnh cao 17 tháng với thanh khoản kỷ lục lịch sử tính theo giá trị, đạt 1.354,1 tỷ đồng. Cổ phiếu này từ đầu tháng 8 đến nay đã tăng 37,14% và từ “đáy thuế quan” hồi tháng 4 đã tăng 84,1%. BSR, VSC, HDG, KBC, PC1, HHV là những cổ phiếu khác kịch trần với 300-400 tỷ đồng mỗi mã. Nhóm thanh khoản ít hơn có SAM, PET, NHA, BMI, LCG, CRE cũng tầm vài chục tỷ đồng.

Trong nhóm vừa và nhỏ tăng từ 3% trở lên cũng có hơn chục cổ phiếu khác giao dịch cỡ trên trăm tỷ. Thậm chí như VIX cũng đứng thứ 6 toàn thị trường với 1.407 tỷ đồng.

Trong khi đó nhóm blue-chips tuy cũng có nhiều cổ phiếu thanh khoản rất lớn nhưng lại phân hóa sâu sắc. SHB dẫn đầu thị trường với 1.979,6 tỷ đồng, giá tăng 2,17%; HPG khớp 1.963,7 tỷ, giá tăng 1,43%; VPB khớp 1.489,2 tỷ, giá tăng 2,89%; TPB khớp 1.003,3 tỷ, giá tăng 3,33% thì cũng có SSI giảm 2,05% với 1.810 tỷ; MBB giảm 1,59% với 1.430,7 tỷ; FPT giảm 0,89% với 1.152,2 tỷ… Chỉ 5 cổ phiếu thanh khoản cao nhất rổ VN30 đã chiếm tới 43,5% giao dịch cả rổ. Sự phân hóa về thanh khoản cũng rất rõ rệt.

Nhóm cổ phiếu blue-chips đang phân hóa sức mạnh khiến đà tăng của VN-Index chậm lại.

VN-Index chiều nay có cải thiện không hẳn nhờ số lượng cổ phiếu xanh nhiều lên. Độ rộng rổ VN30 cũng chỉ là 12 mã tăng/17 mã giảm, thậm chí kém hơn buổi sáng (12 mã tăng/16 mã giảm), nhưng hai trụ lớn là VHM và VIC hồi khá tốt. VHM lấy lại 1,51%, co hẹp mức giảm còn 0,11% so với tham chiếu. VIC phục hồi 1,44% quay lại tham chiếu. Cổ phiếu ngân hàng nhiều mã tụt giá như ACB, BID, CTG, MBB, SHB, TCB… Dù không phải mã nào cũng đỏ cuối phiên nhưng biên độ tăng hẹp lại cũng ảnh hưởng nhất định tới chỉ số.

Tổng thể nhóm ngân hàng hôm nay cũng suy yếu đáng kể về dòng tiền, thanh khoản của nhóm ngân hàng trên HoSE giảm 30% so với phiên trước. Trong 27 mã chỉ còn 9 mã xanh. May mắn là các cổ phiếu yếu nhất không phải là blue-chips: BAB giảm 3,23%, ABB giảm 2,99%, KLB giảm 2,13%, BVB giảm 1,97%...

Hiện tượng phân hóa cũng diễn ra với nhiều cổ phiếu midcap, dù tổng thể nhóm này vẫn mạnh. Cổ phiếu chứng khoán lao đốc khá nhiều với CTS, HAC, SSI, BSI, VCI, VND, FTS, HCM giảm sâu nhưng VIG, EVS, DSE, TCI, DSC thậm chí kịch trần. Khoảng chục cổ phiếu chứng khoán nhỏ khác cũng tăng 1%-6% dù thanh khoản không cao. Ngay như rổ Smllcap dù chỉ số tăng cực mạnh 1,41% nhưng cũng vẫn có 58 cổ phiếu đỏ.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay xả ròng thêm 870,7 tỷ đồng nữa trên sàn HoSE, nâng tổng mức bán ròng tới gần 1.947 tỷ đồng. Tính chung 3 sàn giá trị bán ròng đạt 2.064 tỷ đồng. Như vậy khối này có phiên thứ 4 liên tiếp bán ròng vượt ngàn tỷ đồng ở HoSE.

Những cổ phiếu bị bán rất lớn là SHB -264,9 tỷ, VPB -189,6 tỷ, FPT -164,8 tỷ, VIX -162,5 tỷ, MBB -159,4 tỷ, CTG -138,1 tỷ, MWG -135,2 tỷ, VIC -125,4 tỷ, GEX -104,8 tỷ, HCM -101,4 tỷ. Phía mua ròng có GMD +156,1 tỷ, VCB +121,9 tỷ, PDR +112,7 tỷ, HPG +57,4 tỷ.