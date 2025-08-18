Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Cổ phiếu ngân hàng đang gắng sức neo giữ VN-Index trong phiên sáng đầu tuần khi sắc đỏ bao trùm nhóm blue-chips. Chỉ số đã mất gần hết mức tăng do ảnh hưởng của sự phân hóa này nhưng cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn “giữ nhiệt” tốt.

VN-Index tăng đạt đỉnh lúc 10h45, tăng 12,71 điểm tương đương 0,78% nhưng kết phiên chỉ còn tăng 3,67 điểm tương đương 0,23%. Sự kém đồng thuận trong nhóm blue-chips là nguyên nhân khiến chỉ số không duy trì được độ cao. VCB tăng 1,09%, VPB tăng 2,41%, TCB tăng 1,33% đang cố gắng cân bằng lại VIC giảm 1,44%, VHM giảm 1,6%, CTG giảm 0,82%. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE có 5 mã tăng 5 mã giảm và vốn hóa số tăng nhỉnh hơn một chút.

VN30-Index vẫn đang tăng 0,05% nhưng độ rộng chỉ có 12 mã tăng/16 mã giảm. Tất cả cổ phiếu trong rổ đều lùi giá đáng kể so với mức đỉnh giữa phiên, thậm chí 24 mã lùi giá trên 1%. Biến động lớn nhất là TPB khi từ mức tăng 5,64% co lại còn 2,31%. VPB trong 30 phút đầu tiên cũng rất mạnh, tăng 4,66% hiện chỉ còn 2,41%. Cổ phiếu ngân hàng đại diện rõ nhất cho sự phân hóa và suy yếu này. Từ chỗ có tới 21 cổ phiếu xanh, đến cuối phiên sáng chỉ còn 8 mã. Tuy nhiên cả 8 mã này đều tăng mạnh trên 1% và ở phía đối diện cũng có tới 10 mã giảm quá 1%.

Thanh khoản rổ VN30 sụt giảm mạnh hơn 25% so với sáng phiên cuối tuần trước, chỉ đạt gần 10.589 tỷ đồng và chiếm 46% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Đây là thị phần thấp nhất 13 phiên của rổ này, cho thấy dòng tiền lớn có tín hiệu suy yếu.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đang thể hiện sức mạnh tốt hơn dù mức độ phân hóa cũng rất rõ. Chỉ số Midcap vẫn tăng 0,58%, Smallcap tăng 0,83%. 13 cổ phiếu đang chốt giá kịch trần đều thuộc hai nhóm này, trong đó nhiều mã thanh khoản khá ấn tượng: BSR khớp 276,2 tỷ đồng, VSC khớp 359,8 tỷ, KBC khớp 311,6 tỷ, PC1 khớp 299,5 tỷ, HHV khớp 391,7 tỷ…

Toàn sàn HoSE có 95 mã đang tăng hơn 1% thì rổ VN30 đóng góp 9 mã. Trong 58 cổ phiếu tăng từ 2% trở lên, rổ VN30 có 5 mã. DCM tăng 6,46%, VDS tăng 6,06%, FCN tăng 4,81%, VIX tăng 2,74%, NKG tăng 2,68%, HAH tăng 2,58%, EIB tăng 2,36%, POW tăng 2,21%, DPM tăng 2,14%, HSG tăng 2,06% là những cổ phiếu tầm trung thanh khoản đều vượt trăm tỷ đồng mỗi mã.

Mặc dù tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE sáng nay giảm 22% so với phiên trước nhưng tỷ trọng lại tăng lên ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cho thấy hai nhóm này có khả năng duy trì dòng tiền tốt hơn. Điều này cũng dễ hiểu vì biên độ tăng giá của các mã này thường tốt hơn blue-chips, nhiều cơ hội đầu cơ hơn và cũng có nhiều mã tăng rất nóng.

Sức ép lên các blue-chips một phần cũng đến từ nhà đầu tư nước ngoài. Khối này đang bán ròng trên HoSE tới 1.076,3 tỷ đồng thì rổ VN30 bị bán ròng 723,7 tỷ. SHB -182,5 tỷ, VPB -161,1 tỷ, MWG -86,3 tỷ, CTG -66,4 tỷ, TPB -63,1 tỷ, SSI -57,1 tỷ, MBB -50,7 tỷ là những cổ phiếu nổi bật. Rổ VN30 chỉ có HPG +83 tỷ, VCB +35,6 tỷ là được mua ròng đáng kể. Tính chung tổng giá trị bán ra của khối này với cổ phiếu rổ VN30 chiếm gần 14,7% tổng giá trị rổ trong khi mua vào chỉ chiếm 7,8%.

Tính đến sáng nay khối ngoại đã có đợt bán ròng ngàn tỷ ngày thứ tư liên tiếp và hứa hẹn sẽ có phiên bán ròng thứ bảy liên tiếp trên HoSE. Tuần trước khối này bán ròng trên cả ba sàn tới 8.217 tỷ đồng, trong đó bán ròng trực tiếp qua khớp lệnh 8.161 tỷ đồng. Đây là bức tranh khá tương phản với tuần trước nữa, khi tuy tổng giá trị bán ròng 12.849 tỷ nhưng bán qua khớp lệnh chỉ là 190 tỷ. Cũng phải nhắc lại rằng việc bán qua thỏa thuận không tác động gì đến giá cổ phiếu.

Hiện VN-Index vẫn đang được neo giữ bởi một số cổ phiếu lớn trong đó nổi bật là cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên ngay cả nhóm này cũng phân hóa nghiêm trọng, thậm chí đối lập về sức mạnh rất rõ. Hiện cả VIC lẫn VHM đều đang gặp khó khăn trong vùng đỉnh cũ nên vai trò chuyển sang các blue-chips ngân hàng.