Việt Nam và Bulgaria coi kinh tế - thương mại là động lực chính của Đối tác chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov thống nhất coi hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là trụ cột thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước...

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, chiều 24/10 (theo giờ địa phương) tại Thủ đô Sofia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov.

Phát biểu tại buổi hội kiến, Thủ tướng Rosen Zhelyazkov bày tỏ vui mừng chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm – chuyến đầu tiên của Tổng Bí thư Việt Nam tới Bulgaria – đúng dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Bulgaria nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược là dấu mốc quan trọng, tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Bulgaria phát triển lên tầm cao mới.

Thủ tướng Bulgaria chúc mừng Việt Nam đạt nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu của Bulgaria tại khu vực Đông Nam Á.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm của lãnh đạo và nhân dân Bulgaria, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng Bí thư bày tỏ sự trân trọng đối với sự ủng hộ quý báu mà nhân dân Bulgaria đã dành cho Việt Nam trong những năm đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng, phát triển hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Việt Nam tại buổi hội kiến Thủ tướng Bulgaria Rosen Zhelyazkov. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Tổng thống Rumen Radev và việc hai bên đã thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam – Bulgaria lên Đối tác chiến lược, mở ra chương hợp tác mới, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trên cơ sở khuôn khổ hợp tác mới được thiết lập, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; phát huy vai trò điều phối của Bộ Ngoại giao hai nước trong việc triển khai các nội dung hợp tác, đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có như Ủy ban liên Chính phủ và Ủy ban hợp tác khoa học - công nghệ, hướng tới thiết lập thêm những cơ chế hợp tác phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất coi đây là động lực chính của quan hệ song phương; nhấn mạnh cần tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) để tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, logistics và thương mại hàng hóa, hướng tới mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương trong những năm tới.

Hai bên đánh giá cao kết quả Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Bulgaria tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Bulgaria tiếp cận thị trường trong nước và ASEAN, đồng thời mong Bulgaria trở thành “cửa ngõ” cho hàng hóa Việt Nam vào EU, giảm rào cản thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp Việt đầu tư tại Bulgaria.

Tổng Bí thư cũng đề nghị mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống như giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, y tế, lao động và nông nghiệp; trong đó, đề nghị Bulgaria ủng hộ Việt Nam trong việc thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “Thẻ vàng” đối với hải sản xuất khẩu Việt Nam, cũng như sớm ký kết Hiệp định hợp tác song phương trong lĩnh vực y tế.

Thủ tướng Rosen Zhelyazkov khẳng định Chính phủ Bulgaria sẽ cùng Việt Nam triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược, đồng thời chia sẻ quan điểm với Tổng Bí thư rằng hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng và chính phủ điện tử. Hai bên nhất trí coi khoa học và công nghệ là trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược, hướng tới hợp tác thực chất, lâu dài.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Chính phủ Bulgaria đã quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ổn định, hòa nhập tại Bulgaria; đồng thời đề nghị tiếp tục hỗ trợ để những người Việt đủ điều kiện được nhập quốc tịch Bulgaria, góp phần củng cố cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc.

Trên bình diện đa phương, hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ Liên hợp quốc và ASEAN – EU, cùng chung tay giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Kết thúc cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Rosen Zhelyazkov sang thăm Việt Nam trong thời gian tới.