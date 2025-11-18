Việt Nam và Đài Loan tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngành bán dẫn

Chương trình Giới thiệu Học bổng INTENSE Đài Loan 2025 đã thông tin về học bổng đến hơn 200 sinh viên khu vực phía Nam, qua đó góp phần hình thành và ươm mầm nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao trong tương lai....

Ngày 17/11, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính đã phối hợp với Chương trình Học bổng INTENSE của Đài Loan và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Chương trình Giới thiệu Học bổng INTENSE Đài Loan 2025” tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều giáo sư, chuyên gia đến từ các trường đại học hàng đầu Đài Loan, cùng đông đảo giảng viên, sinh viên các trường đại học khu vực phía Nam của Việt Nam.

Cụ thể, Chương trình Giới thiệu Học bổng INTENSE Đài Loan 2025 là chương trình học bổng quốc tế do Đài Loan khởi xướng, hướng tới hỗ trợ sinh viên châu Á theo học các ngành kỹ thuật, khoa học, bán dẫn, công nghệ cao và tài chính. Bắt đầu từ năm 2025, chương trình chính thức mở rộng sang Việt Nam, kỳ vọng góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, củng cố nền tảng cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, hội nhập và cạnh tranh trên trường quốc tế.

Tại sự kiện, các đối tác Đài Loan nhấn mạnh giáo dục luôn là nền tảng cốt lõi trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực tri thức, đồng thời đánh giá Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng tại châu Á.

Thông qua Chương trình Học bổng INTENSE, phía Đài Loan kỳ vọng ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận môi trường học thuật tiên tiến, nghiên cứu chuyên sâu và làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn, để trở thành lực lượng nòng cốt đóng góp cho sự phát triển khu vực.

PGS.TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ tại chương trình.

Đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cho rằng việc phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao sẽ tiếp tục là trọng tâm trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam trong thời gian tới. Với vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, NIC sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến hợp tác và hỗ trợ các chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, hướng tới xây dựng nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp bán dẫn.

PGS.TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), đánh giá cao ý nghĩa của việc phối hợp tổ chức chương trình, xem đây là cơ hội quý báu để sinh viên Việt Nam tiếp cận các chương trình đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao.

Đặc biệt, hoạt động này không chỉ mở ra hướng hợp tác mới trong đào tạo và trao đổi học thuật, mà còn đặt nền móng cho các chương trình nghiên cứu chung và trao đổi giảng viên – sinh viên giữa các trường đại học Việt Nam và Đài Loan trong tương lai.

Trong phần nội dung chính, đại diện Chương trình Học bổng INTENSE (Đài Loan) đã trình bày tổng quan mục tiêu, nội dung và quy trình tuyển chọn học bổng năm 2025.

Đại diện Chương trình Học bổng INTENSE (Đài Loan) chia sẻ về những nội dung và định hướng của học bổng dành cho sinh viên Việt Nam.

Cùng với đó, các trường đại học Đài Loan như Đại học Khoa học và Công nghệ Đài Loan (NTUST), Đại học Khoa học và Công nghệ Minh Tân, Đại học Khoa học và Công nghệ Long Hoa, Đại học Khoa học và Công nghệ Côn Sơn, Đại học Khoa học và Công nghệ Thép Đài Loan, Đại học Khoa học Kỹ thuật Ngô Phụng, Đại học Nguyên Trí, Đại học Đạm Giang Đài Loan… đã chia sẻ thông tin về chương trình đào tạo, thế mạnh nghiên cứu và định hướng hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao.

Đại diện các trường cũng giới thiệu về môi trường học tập hiện đại, chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp, giúp sinh viên Việt Nam hiểu rõ hơn về tiềm năng học tập và phát triển tại Đài Loan.

Thông qua những hoạt động trao đổi học thuật và kết nối nhân lực, sự kiện đã mở ra nhiều cơ hội học bổng, thực tập, nghiên cứu và việc làm cho sinh viên Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam – Đài Loan trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực bán dẫn, STEM và tài chính.