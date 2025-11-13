Việt Nam và Jordan thúc đẩy hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tường Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein...

Chiều 12/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein nhân dịp Quốc vương thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein đến thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa Việt Nam và Jordan diễn ra trong thời điểm rất quan trọng, đúng dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1980-2025).

CỦNG CỐ QUAN HỆ VỚI JORDAN, QUỐC GIA CÓ VỊ THẾ QUAN TRỌNG TẠI TRUNG ĐÔNG

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá năm 2026 sắp đến là một năm có nhiều ý nghĩa với hai dân tộc Việt Nam và Jordan, khi Jordan kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh và Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ XIV - một Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, đề ra những định hướng đưa Việt Nam bước sang một kỷ nguyên phát triển mới.

Đánh giá cao kết quả thực chất của buổi hội đàm giữa Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein và Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam và Jordan có rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hợp tác không chỉ vì lợi ích của nhân dân hai nước mà còn vì lợi ích của khu vực ASEAN và Trung Đông.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam rất coi trọng việc củng cố quan hệ với các quốc gia Trung Đông, trong đó có Jordan, quốc gia có vị thế rất quan trọng tại khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng với những điểm tương đồng trong chính sách hòa bình, độc lập, tự chủ, hợp tác cùng phát triển, Việt Nam và Jordan sẽ trở thành đối tác tin cậy của nhau ở hai khu vực, phát huy các thế mạnh của nhau để cùng bứt phá vươn lên trong sự nghiệp phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng hoan nghênh việc Jordan cử đoàn doanh nghiệp quy mô lớn tháp tùng Quốc vương trong chuyến thăm lần này, góp phần nâng cao hiệu quả thực chất của chuyến thăm.

Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein khẳng định rất coi trọng chuyến thăm Việt Nam lần này, nhất trí với nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm về tầm quan trọng của giai đoạn hiện nay đối với quá trình phát triển của hai đất nước, hai dân tộc.

Quốc vương Jordan bày tỏ chia sẻ trước các mất mát to lớn mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu qua các đợt thiên tai vừa qua.

Thông tin với Tổng Bí thư Tô Lâm về những kết quả cụ thể, thực chất trong buổi hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein khẳng định Jordan mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó đặc biệt là hợp tác giữa khu vực tư nhân hai bên.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến với Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al Hussein. Ảnh: TTXVN.

Về các định hướng lớn cho quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Jordan trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm và Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein thống nhất trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, Việt Nam và Jordan cần thúc đẩy hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức mới.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất một số biện pháp cụ thể cần triển khai như chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, đẩy mạnh và tạo đột phá về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp, y tế và thiết bị y tế, dược phẩm, năng lượng, du lịch…

Cùng ngày, Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein cũng có cuộc hội kiến với Thủ tường Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh chuyến thăm của Quốc vương Jordan có ý nghĩa lịch sử trong việc thiết lập nền tảng vững chắc, đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước bước sang một giai đoạn mới, thực chất và hiệu quả hơn, vì lợi ích phát triển và thịnh vượng của hai dân tộc.

NHIỀU TIỀM NĂNG HỢP TÁC KINH TẾ - THƯƠNG MẠI - ĐẦU TƯ

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực Trung Đông đang có nhiều biến động nhanh, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò kiến tạo hòa bình của Jordan tại khu vực, cũng như sự giúp đỡ quý báu mà Jordan đã dành cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước sẽ bước vào chặng đường phát triển mới, với tin cậy chính trị cao hơn, giao lưu nhân văn sâu sắc hơn, hợp tác kinh tế được thúc đẩy thực chất và hiệu quả hơn.

Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - người bạn thân thiết của Quốc vương, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị mà các nhà lãnh đạo cùng nhân dân Việt Nam đã dành cho Quốc vương và Đoàn đại biểu cấp cao Jordan.

Quốc vương nhấn mạnh mong muốn của Jordan trong việc tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Jordan tại khu vực Đông Nam Á, và Jordan sẵn sàng trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường khu vực Trung Đông.

Đánh giá cao sự tương đồng giữa Việt Nam và Jordan, Quốc vương Jordan khẳng định hai nước có nhiều tiềm năng để học tập và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, trong đó có các lĩnh vực quan trọng nhằm giúp hai bên đối phó với các thách thức toàn cầu, nổi bật là các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ, phát triển ngành Halal…

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II bin Al Hussein. Ảnh: TTXVN.

Quốc vương cũng đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa sinh viên hai nước nhằm củng cố hiệu quả cầu nối giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Để triển khai có hiệu quả các kết quả thực chất của chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein thống nhất rằng hai nước cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua việc tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, và đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng-an ninh, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước.

Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu phát triển của mỗi nước, trong đó có việc tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của nhau.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các tập đoàn lớn của Jordan đầu tư tại Việt Nam, đồng thời đề nghị doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư chung, nhất là trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…, thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Về hợp tác nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai bên cần tìm kiếm các mô hình hợp tác mới nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu chi phí sản xuất, như triển khai các dự án xuất khẩu tại chỗ - mô hình mà Việt Nam đã thực hiện thành công tại một số quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, doanh nghiệp hai bên sớm trao đổi cụ thể về hướng hợp tác này.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề nghị phía Jordan tăng cường hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal. Quốc vương Jordan cho biết hai nước có thể triển khai các dự án hợp tác song phương, cũng như hợp tác ba bên nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dự án.

Quốc vương Jordan cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu và sớm cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam học tiếng Arab theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất tiếp tục thúc đẩy phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quan trọng, đặc biệt là tại Liên hợp quốc. Nhân dịp này, hai bên cũng đã trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.