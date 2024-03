Việt Nam và Phần Lan tăng cường thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/3. Sáng 25/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho. Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.

HAI BÊN TIẾP TỤC DUY TRÌ THÚC ĐẨY CÁC HOẠT ĐỘNG TRAO ĐỔI

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Phần Lan sang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm lần này của ngài Chủ tịch Quốc hội Phần Lan sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Sau 14 năm, đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Phần Lan tới Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội Việt Nam, cho rằng Việt Nam và Phần Lan có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp trên cả bình diện song phương và đa phương. Nhắc lại chuyến thăm Phần Lan rất thành công của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho nhấn mạnh chuyến thăm đã mở ra nhiều cơ hội mới cho quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Hai nước có sự chuyển dịch từ viện trợ phát triển sang hợp tác phát triển, đẩy mạnh hợp tác thương mại trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Nhấn mạnh đây là bước phát triển tốt trong quan hệ song phương, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng trong ASEAN của Phần Lan. 50 năm qua, kim ngạch thương mại hai nước có sự gia tăng lớn.

Chủ tịch Quốc hội Jussi Halla-aho cho biết thêm Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) đã được Quốc hội Phần Lan phê chuẩn. Cùng với đó, Phần Lan còn có riêng một Hiệp định bảo hộ đầu tư sản phẩm với Việt Nam. Hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác, trong đó có lĩnh vực năng lượng, công nghệ thông tin, giáo dục…

Hai Chủ tịch hài lòng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực, đặc biệt về chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo... Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tiếp tục duy trì thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, bao gồm đoàn cấp cao và cấp bộ, ngành, địa phương, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương giữa hai nước; thúc đẩy quan hệ kênh Đảng, ủng hộ tăng cường quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng của Phần Lan với hình thức hợp tác phù hợp.

ĐỀ NGHỊ PHẦN LAN ỦNG HỘ EC SỚM GỠ BỎ THẺ VÀNG IUU ĐỐI VỚI THỦY SẢN XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc; cảm ơn và đề nghị Phần Lan tiếp tục ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU).

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Phần Lan tăng cường quan hệ với ASEAN. Cơ quan hữu quan hai nước phối hợp chặt chẽ, khai thác tối đa những lợi ích từ Hiệp định EVFTA, tăng cường kết nối thương mại - đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Quốc hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kim ngạch song phương gần 380 triệu USD năm 2023 còn khiêm tốn so với tiềm năng; khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi để đẩy mạnh hợp tác thương mại, mong Phần Lan tiếp tục tạo thuận lợi cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Phần Lan (sản phẩm sắt thép, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng, hàng dệt may và nguyện phụ liệu dệt, may, da giày...).

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Quốc hội Phần Lan đã phê chuẩn EVIPA; mong Phần Lan tiếp tục thúc đẩy Nghị viện các nước còn lại trong EU sớm hoàn tất phê chuẩn để Hiệp định có hiệu lực nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và EU, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế xanh, viễn thông, năng lượng, tái tạo môi trường, xử lý nước, công nghệ rừng, truyền thông, đô thị thông minh…

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư nước ngoài. Sau hơn 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam hiện nằm trong top 20 quốc gia thu hút FDI thành công nhất với khoảng 38.000 dự án, hơn 400 tỷ USD và đang tiếp tục gia tăng mạnh mẽ.

Năm 2023, trong bối cảnh đứt gãy chuỗi cung ứng và suy giảm đầu tư toàn cầu, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn tăng 36%. Các lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh cũng là những lĩnh vực mà Việt Nam đang chú trọng phát triển, nhất là về đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Phần Lan ủng hộ việc Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, qua đó hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời giúp người tiêu dùng châu Âu tiếp cận hàng thủy sản chất lượng tốt với giá cạnh tranh; khẳng định, Việt Nam xác định rất rõ, việc thực hiện nghiêm IUU xuất phát từ lợi ích của chính mình, Việt Nam cam kết vấn đề này.Quốc hội Việt Nam đã thông qua hàng loạt đạo luật, trong đó có việc kiểm soát, chống khai thác hải sản bất hợp pháp…

PHẦN LAN PHỐI HỢP VỚI EU TIẾP TỤC HỖ TRỢ VIỆT NAM TRIỂN KHAI CÁC HIỆP ĐỊNH

Về hợp tác phát triển, hai Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Chính phủ hai nước đã ký Hiệp định khung về các dự án được tài trợ trong Chương trình đầu tư công của Phần Lan và Báo cáo đánh giá quá trình chuyển đổi ở Việt Nam vào tháng 6/2021, tạo khuôn khổ cho triển khai các dự án sử dụng ODA, vay ưu đãi do Chính phủ Phần Lan tài trợ, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Phần Lan tiếp tục hỗ trợ nguồn lực cho Việt Nam để phát triển Hệ thống quản lý thông tin ngành Lâm nghiệp (FORMIS), tăng cường năng lực trong quản trị rừng, trong đó có thực thi công ước CITES. Phần Lan phối hợp với EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật bảo vệ và phát triển rừng, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT), thúc đẩy xuất khẩu gỗ hợp pháp từ Việt Nam sang EU.

Về hợp tác công nghiệp năng lượng, vừa qua, Việt Nam đã ban hành Quy hoạch điện 8, là cơ sở quan trọng để tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước chủ động phổ biến thông tin tới cộng đồng doanh nghiệp hai bên, tổ chức một số chương trình xúc tiến hợp tác thương mại và đầu tư giữa Phần Lan và các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan Việt Nam để thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ của Phần Lan cho Việt Nam, giúp thúc đẩy phát triển các ngành năng lượng, công nghiệp tại Việt Nam.

Khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Phần Lan đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam cả về thể chế, nguồn lực, tài chính xanh...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho. Ảnh: Quốc hội

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn Chính phủ và Quốc hội, người dân Phần Lan đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt và mong Phần Lan tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam yên tâm sinh sống, học tập, ổn định cuộc sống tại Phần Lan, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC THỎA THUẬN HAI BÊN ĐÃ KÝ

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước được duy trì tốt đẹp thông qua trao đổi đoàn cấp Lãnh đạo và các Cơ quan của Quốc hội. Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, hai Bên duy trì tiếp xúc, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP).

Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên kênh ngoại giao nghị viện; tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các Ủy ban chuyên môn của Quốc hội, tăng cường giao lưu nghị sĩ, trong đó có Nhóm nghị sĩ Việt Nam - Phần Lan, trong quan hệ với ASEAN, nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ; trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động nghị viện nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và cơ quan giúp việc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường giám sát việc thực hiện có hiệu quả các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương hai nước; ủng hộ và tăng cường kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp, địa phương hai nước; hoàn thiện cơ chế, hành lang pháp lý tạo thuận lợi cho hợp tác giữa cơ quan chức năng, doanh nghiệp hai nước.

Cùng với đó tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ, tăng cường tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác nghị viện Á - Âu (ASEP)...

Nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về đẩy mạnh hợp tác giáo dục hai nước, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan cho biết Việt Nam được chọn là quốc gia ưu tiên trong chương trình thúc đẩy nhân tài của Phần Lan. Hơn 2.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Phần Lan là số lượng sinh viên nước ngoài lớn nhất tại Phần Lan. Cùng với đó, hơn 10.000 người Việt Nam ở Phần Lan là cộng đồng được coi trọng, đánh giá cao bởi sự cần cù, chịu khó và chân thành.

Chủ tịch Quốc hội Phần Lan bày tỏ mong muốn sự hợp tác giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Helsinki, Phần Lan sẽ sớm được triển khai. Hai bên đang hướng tới cân nhắc, xem xét để ký bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Bộ Tư pháp hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Phần Lan mong muốn cơ quan hữu quan hai bên thảo luận tìm cách giải quyết những vướng mắc để thúc đẩy Quỹ hỗ trợ đầu tư công của Phần Lan tại Việt Nam. Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết sẽ chỉ đạo các Ủy ban của Quốc hội sớm làm việc với các Bộ, ngành hữu quan của Việt Nam tìm cách tháo gỡ khó khăn về thủ tục trong triển khai Quỹ này.

Tại hội đàm, hai bên trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp, khó lường, tuy nhiên hòa bình, ổn định vẫn là xu thế chủ đạo. Việt Nam kiên định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển ASEP - Diễn đàn quan trọng trong quan hệ đối tác nghị viện Á-Âu vì đoàn kết, thịnh vượng, mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân.