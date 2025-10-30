Tăng cường hợp tác với ngân hàng quốc tế, mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp Việt

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Phương Hoa
30/10/2025, 19:32
Bộ Tài chính đã tăng cường hợp tác với Ngân hàng JP Morgan (Hoa Kỳ) nhằm đẩy các cơ hội được tiếp cận nguồn vốn tài chính quốc tế đối với chính phủ cũng như các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới...
Chiều 28/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với ông Karl Yeh, Giám đốc điều hành phụ trách khối khách hàng định chế công và chính phủ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng JP Morgan - một trong những ngân hàng hàng đầu trên thế giới của Hoa Kỳ.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao uy tín và vị thế của JP Morgan trên thị trường tài chính quốc tế, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngân hàng trong việc tư vấn huy động vốn quốc tế cho Chính phủ Việt Nam, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình cổ phần hóa và tái cấu trúc tài chính.
Về phía Ngân hàng JP Morgan, ông Karl Yeh bày tỏ lời cảm ơn sự hợp tác từ Bộ Tài chính Việt Nam và khẳng định ngân hàng sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn nhằm hỗ trợ Việt Nam trong chiến lược phát triển thị trường vốn và tài chính quốc tế.
Nhân dịp này, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tài chính quốc tế, thống nhất hai nội dung trọng tâm bao gồm: Hợp tác thúc đẩy khả năng tiếp cận và huy động các nguồn vốn quốc tế của Chính phủ Việt Nam; Tổ chức các hoạt động gặp gỡ và đối thoại với nhà đầu tư quốc tế nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh của Việt Nam trên thị trường tài chính toàn cầu.
Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với JP Morgan cũng khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc mở rộng hợp tác tài chính quốc tế, nâng cao năng lực quản lý nợ công một cách bền vững và củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường tài chính toàn cầu.
14:17, 23/10/2025
Tổng công ty Hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: HVN) công bố báo cáo tài chính quý III năm 2025 với kết quả tăng trưởng ấn tượng. Các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch, khẳng định năng lực tài chính vững vàng và tạo nền tảng cho chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.
Với mong muốn góp một phần sức lực để đưa tấm lòng của đồng bào cả nước đến được với người dân vùng lũ một cách an toàn, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tiếp tục triển khai chương trình vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đến miền Trung...
Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến và bền vững sẽ thúc đẩy giúp Hưng Yên trở thành mô hình điển hình về công nghiệp xanh, tiên phong cho phát triển bền vững tại Việt Nam...
Hưng Yên định hướng dữ liệu sẽ trở thành tài sản chiến lược, hỗ trợ quá trình ra quyết định chính xác, dự báo chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững...
Ngày 29/10/2025, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp và làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về định hướng hợp tác đầu tư tuyến cao tốc Vũng Áng – Cha Lo, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 26.000 tỷ đồng...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: