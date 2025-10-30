Tăng cường hợp tác với ngân hàng quốc tế, mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn cho doanh nghiệp Việt

Bộ Tài chính đã tăng cường hợp tác với Ngân hàng JP Morgan (Hoa Kỳ) nhằm đẩy các cơ hội được tiếp cận nguồn vốn tài chính quốc tế đối với chính phủ cũng như các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới...

Chiều 28/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Vương quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có buổi làm việc với ông Karl Yeh, Giám đốc điều hành phụ trách khối khách hàng định chế công và chính phủ khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Ngân hàng JP Morgan - một trong những ngân hàng hàng đầu trên thế giới của Hoa Kỳ.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao uy tín và vị thế của JP Morgan trên thị trường tài chính quốc tế, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngân hàng trong việc tư vấn huy động vốn quốc tế cho Chính phủ Việt Nam, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình cổ phần hóa và tái cấu trúc tài chính.

Về phía Ngân hàng JP Morgan, ông Karl Yeh bày tỏ lời cảm ơn sự hợp tác từ Bộ Tài chính Việt Nam và khẳng định ngân hàng sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn nhằm hỗ trợ Việt Nam trong chiến lược phát triển thị trường vốn và tài chính quốc tế.

Đại diện Bộ Tài chính và Ngân hàng JP Morgan ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tài chính quốc tế. (Ảnh: VGP)

Nhân dịp này, hai bên đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tài chính quốc tế, thống nhất hai nội dung trọng tâm bao gồm: Hợp tác thúc đẩy khả năng tiếp cận và huy động các nguồn vốn quốc tế của Chính phủ Việt Nam; Tổ chức các hoạt động gặp gỡ và đối thoại với nhà đầu tư quốc tế nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh của Việt Nam trên thị trường tài chính toàn cầu.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với JP Morgan cũng khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc mở rộng hợp tác tài chính quốc tế, nâng cao năng lực quản lý nợ công một cách bền vững và củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường tài chính toàn cầu.