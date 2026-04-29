Bất chấp sự chững lại của kinh tế đảo quốc sư tử trong quý 1/2026, quan hệ thương mại Việt Nam – Singapore vẫn ghi nhận những con số bứt phá kỷ lục, đặc biệt là sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nhóm hàng công nghệ và máy móc...

Theo báo cáo từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) công bố ngày 14/04/2026, trong quý 1/2026, nền kinh tế Singapore tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tương đối tích cực nhưng có dấu hiệu chậm lại. Cụ thể, tăng trưởng GDP quý 1/2026 đạt 4,6%, thấp hơn mức 5,7% của quý 4/2025.

Nếu điều chỉnh theo mùa vụ, GDP thậm chí giảm nhẹ 0,3%, cho thấy sự giảm tốc sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trước đó. Các cơ quan chức năng đánh giá dù đà tăng trưởng hiện tại vẫn "khá vững", nhưng các bất ổn địa chính trị toàn cầu và xung đột tại Trung Đông sẽ là những thách thức lớn cho triển vọng các quý tới.

Trong bối cảnh đó, theo ông Cao Xuân Thắng, Tham tán Việt Nam tại Singapore, Việt Nam vẫn vững vàng ở vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore. Kim ngạch trao đổi 3 tháng đầu năm đạt 13,6 tỷ SGD, tăng mạnh 38,3% so với cùng kỳ 2025.

Đáng chú ý, nếu chỉ tính hàng hóa xuất xứ nội địa, Việt Nam đang xuất siêu sang Singapore gần 3,5 tỷ SGD (khoảng 2,74 tỷ USD).

Riêng tháng 3/2026 chứng kiến sự bùng nổ khi tổng kim ngạch đạt gần 5,2 tỷ SGD, tăng 59%. Trong khi xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam đạt 2,6 tỷ SGD, tăng 18,2% , thì ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Việt Nam vào Singapore đạt 2,5 tỷ SGD, đã tăng vọt tới 145,5%, đạt 2,5 tỷ SGD.

Điểm sáng nhất trong quý 1 là sự tăng trưởng dương ở cả hai chiều của ba nhóm hàng chủ lực: Máy móc thiết bị điện; nhiên liệu, dầu mỏ; và thiết bị cơ khí. Máy móc và thiết bị điện tiếp tục dẫn đầu với giá trị nhập khẩu từ Việt Nam đạt 3 tỷ SGD (tăng 147%), chiếm hơn một nửa (51,4%) tổng kim ngạch nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam. Thiết bị cơ khí và lò phản ứng xếp thứ hai với 2 tỷ SGD, ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 245,5%.

Ngoài ra, các nhóm còn lại trong Top 15 nhóm hàng nhập khẩu chính của Singapore từ Việt Nam có một số nhóm đáng chú ý sau: Nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất, đạt 117,4 triệu SGD, tăng 380,9%; muối; lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao, vôi và xi măng, đạt 29 triệu SGD, tăng 51,7%; cá và động vật giáp xác/thân mềm/thủy sinh không xương sống khác đạt 19 triệu SGD, tăng 0,9%; và dụng cụ và thiết bị quang học/nhiếp ảnh/điện ảnh/đo lường chính xác/kiểm tra y tế hoặc phẫu thuật và bộ phận/phụ kiện đạt 17,1 triệu SGD, tăng 7,8%.

Để duy trì đà tăng trưởng này, Thương vụ Việt Nam tại Singapore cam kết sẽ tiếp tục bám sát các thay đổi về chính sách tại địa bàn. Thương vụ sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu và tăng diện mạo hàng Việt tại thị trường bản địa. Đồng thời, các hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ đoàn doanh nghiệp Singapore vào Việt Nam tìm kiếm nguồn hàng sẽ được đẩy mạnh để tối ưu hóa tiềm năng hợp tác giữa hai nước.