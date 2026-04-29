Thứ Tư, 29/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Việt Nam vẫn vững vàng ở vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore

Song Hà

29/04/2026, 19:17

Bất chấp sự chững lại của kinh tế đảo quốc sư tử trong quý 1/2026, quan hệ thương mại Việt Nam – Singapore vẫn ghi nhận những con số bứt phá kỷ lục, đặc biệt là sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nhóm hàng công nghệ và máy móc...

Xuất khẩu máy móc và thiết bị điện sang Singapore tiếp tục dẫn đầu.

Theo báo cáo từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) công bố ngày 14/04/2026, trong quý 1/2026, nền kinh tế Singapore tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tương đối tích cực nhưng có dấu hiệu chậm lại. Cụ thể, tăng trưởng GDP quý 1/2026 đạt 4,6%, thấp hơn mức 5,7% của quý 4/2025.

Nếu điều chỉnh theo mùa vụ, GDP thậm chí giảm nhẹ 0,3%, cho thấy sự giảm tốc sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trước đó. Các cơ quan chức năng đánh giá dù đà tăng trưởng hiện tại vẫn "khá vững", nhưng các bất ổn địa chính trị toàn cầu và xung đột tại Trung Đông sẽ là những thách thức lớn cho triển vọng các quý tới.

Trong bối cảnh đó, theo ông Cao Xuân Thắng, Tham tán Việt Nam tại Singapore, Việt Nam vẫn vững vàng ở vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore. Kim ngạch trao đổi 3 tháng đầu năm đạt 13,6 tỷ SGD, tăng mạnh 38,3% so với cùng kỳ 2025.

Đáng chú ý, nếu chỉ tính hàng hóa xuất xứ nội địa, Việt Nam đang xuất siêu sang Singapore gần 3,5 tỷ SGD (khoảng 2,74 tỷ USD).

Riêng tháng 3/2026 chứng kiến sự bùng nổ khi tổng kim ngạch đạt gần 5,2 tỷ SGD, tăng 59%. Trong khi xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam đạt 2,6 tỷ SGD, tăng 18,2% , thì ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Việt Nam vào Singapore đạt 2,5 tỷ SGD, đã tăng vọt tới 145,5%, đạt 2,5 tỷ SGD.

Điểm sáng nhất trong quý 1 là sự tăng trưởng dương ở cả hai chiều của ba nhóm hàng chủ lực: Máy móc thiết bị điện; nhiên liệu, dầu mỏ; và thiết bị cơ khí. Máy móc và thiết bị điện tiếp tục dẫn đầu với giá trị nhập khẩu từ Việt Nam đạt 3 tỷ SGD (tăng 147%), chiếm hơn một nửa (51,4%) tổng kim ngạch nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam. Thiết bị cơ khí và lò phản ứng xếp thứ hai với 2 tỷ SGD, ghi nhận mức tăng trưởng đột biến 245,5%.

Ngoài ra, các nhóm còn lại trong Top 15 nhóm hàng nhập khẩu chính của Singapore từ Việt Nam có một số nhóm đáng chú ý sau: Nhiên liệu, dầu mỏ và sản phẩm chưng cất; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất, đạt 117,4 triệu SGD, tăng 380,9%; muối; lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao, vôi và xi măng, đạt 29 triệu SGD, tăng 51,7%; cá và động vật giáp xác/thân mềm/thủy sinh không xương sống khác đạt 19 triệu SGD, tăng 0,9%; và dụng cụ và thiết bị quang học/nhiếp ảnh/điện ảnh/đo lường chính xác/kiểm tra y tế hoặc phẫu thuật và bộ phận/phụ kiện đạt 17,1 triệu SGD, tăng 7,8%.

Để duy trì đà tăng trưởng này, Thương vụ Việt Nam tại Singapore cam kết sẽ tiếp tục bám sát các thay đổi về chính sách tại địa bàn. Thương vụ sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu và tăng diện mạo hàng Việt tại thị trường bản địa. Đồng thời, các hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ đoàn doanh nghiệp Singapore vào Việt Nam tìm kiếm nguồn hàng sẽ được đẩy mạnh để tối ưu hóa tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy