Thương mại Việt Nam – Singapore đạt kỷ lục mới và “bước nhảy vọt” của xuất khẩu thủy sản

Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế là đối tác thương mại hàng đầu của Singapore, mà còn chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của ngành thủy sản, vươn lên trở thành một trong ba nguồn cung lớn nhất cho đảo quốc sư tử...

Theo số liệu từ Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore, quan hệ thương mại song phương trong năm 2025 đã chứng kiến sự khởi sắc rõ rệt. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt gần 40 tỷ SGD, tăng 26,2% so với năm 2024, chính thức phá vỡ kỷ lục cũ 31,67 tỷ SGD.

THỦY SẢN NHẢY 3 BẬC LÊN VỊ TRÍ THỨ 3

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam vượt xa chiều ngược lại. Trong khi xuất khẩu của Singapore sang Việt Nam tăng 16,1% (đạt 26,8 tỷ SGD), thì nhập khẩu từ Việt Nam vào Singapore đã tăng tới 53,2%, đạt 13,1 tỷ SGD. Điều này giúp Việt Nam vững vàng ở vị trí đối tác thương mại thứ 10 của Singapore.

Nếu chỉ tính riêng hàng hóa có xuất xứ nội địa từ hai phía (loại trừ hàng tạm nhập tái xuất), Việt Nam đang xuất siêu hơn 5,8 tỷ SGD sang Singapore. Đây là kết quả của nỗ lực bền bỉ trong việc thực thi các FTA và hoạt động xúc tiến thương mại xuyên suốt nhiều năm.

Dù Singapore đang xuất siêu sang Việt Nam khoảng 13,7 tỷ SGD, nhưng bản chất các nhóm hàng có sự phân hóa lớn. Nhóm máy móc, thiết bị điện chiếm tỷ trọng lớn nhất nhưng có tới 96,5% là hàng tạm nhập tái xuất từ nước thứ ba. Nhóm nhiên liệu, dầu mỏ ngược lại, có tới 99,1% giá trị là sản phẩm do Singapore trực tiếp sản xuất.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam ghi nhận sự bùng nổ của nhóm máy móc và thiết bị điện với giá trị trên 6,7 tỷ SGD (tăng 112%) và nhóm lò phản ứng hạt nhân, thiết bị cơ khí đạt 3,3 tỷ SGD (tăng 79,6%).

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong bức tranh xuất khẩu năm 2025 chính là sự vươn mình của ngành thủy sản. Từ vị trí thứ 6 trong những năm trước, thủy sản Việt Nam đã thực hiện một "bước nhảy vọt" để trở thành nguồn cung lớn thứ 3 tại Singapore, chỉ sau Malaysia và Indonesia.

Với tổng giá trị xuất khẩu năm 2025 đạt 125,5 triệu SGD, tăng 10,7% so với năm trước, Việt Nam hiện nắm giữ 10,3% tổng thị phần thủy sản nhập khẩu của Singapore. Quý 1/2025, Việt Nam vượt qua Trung Quốc để chiếm vị trí thứ 4, và đến cuối năm đã chính thức bảo vệ thành công vị trí thứ 3.

Sản phẩm chủ lực giúp Việt Nam thống trị tại thị trường này chính là phi lê cá và thịt cá ướp lạnh/cấp đông. Giá trị xuất khẩu nhóm này đạt 63 triệu SGD, tăng 4,8%. Chiếm tới 29,7% thị phần tại Singapore, giữ vững vị trí thống lĩnh tuyệt đối.

Bên cạnh đó, các nhóm hàng khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng cực kỳ ấn tượng: Động vật thân mềm tăng 35,8% và động vật giáp xác tăng 25,4%.

ĐỔI MỚI ĐỂ DẪN ĐẦU

Dù đạt được những kết quả khả quan, Thương vụ Việt Nam tại Singapore cảnh báo rằng áp lực cạnh tranh vẫn đang hiện hữu rất lớn từ các cường quốc thủy sản khác. Đơn cử như Na Uy dẫn đầu nhóm cá tươi/ướp lạnh với 42,5% thị phần; Trung Quốc đứng vị trí thứ 4, cạnh tranh trực tiếp ở nhóm động vật giáp xác và thân mềm; Nhật Bản đứng vị trí thứ 5, mạnh về cá cấp đông và động vật thân mềm.

“Khoảng cách về kim ngạch giữa Việt Nam và các đối thủ như Trung Quốc hay Na Uy hiện không quá lớn. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước không được phép chủ quan”, Thương vụ Việt Nam tại Singapore nhấn mạnh, đồng thời cho biết với quy mô thị trường thủy sản Singapore dự báo sẽ duy trì ổn định, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để giữ vững thị phần cao, đặc biệt là nhóm cá phi lê.

Sự kết hợp giữa nỗ lực tự thân của doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ kịp thời từ Chính phủ sẽ là chìa khóa để "con cá, con tôm" Việt Nam tiếp tục bơi xa tại thị trường trọng điểm này.

Song để giữ vững vị thế "Top 3" và tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào thị trường khó tính như Singapore, Thương vụ Việt Nam đã đưa ra những khuyến nghị chiến lược cho cả doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Đối với doanh nghiệp, Thương vụ cho rằng cần đổi mới để dẫn đầu. Cải tiến công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến để đảm bảo sản lượng và chất lượng đồng nhất, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Singapore. Đồng thời cần đẩy mạnh xúc tiến tại chỗ, tăng cường sự hiện diện tại địa bàn, không chỉ bán hàng mà còn xây dựng thương hiệu quốc gia.

Cơ quan Nhà nước cần hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử vào hoạt động xuất khẩu. Đẩy mạnh tổ chức các đoàn tham gia hội chợ triển lãm quốc tế để tăng tính nhận diện cho hàng hóa Việt.